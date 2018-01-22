Скальная пещера

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 12:38

Сделано_в_СССР Просмотров: 115 Комментарии: 4 +4 Сегодня, 12:38 by

Довольно давно, лет 20 с лишним назад, одна девушка (назовём её Оля) со своим другом вышла на восхождение одной из вершин на Памире. Друг её шел первый, сорвался, крючья не выдержали, сдёрнул и Ольгу, она помнила, что начала падать и потом потеряла сознание.Очнулась в темноте, в пространстве наподобие скально-снежной пещеры на гриве, от системы с карабином шла верёвка метров 10-12 (которой они пользовались с напарником по связке), заканчивающаяся разлохмаченным оборванным краем.Ольга была целая, только сильно побитая, в пещере явно кто-то жил постоянно, и лежала она на месте, однозначно предназначавшемся для сна. Очага не было, были какие-то растения, кости мелких животных и много дерьма. Ольга выбралась из пещеры и, продолжая двигаться в состоянии шока и стресса, каким-то образом спустилась по довольно сложному рельефу в долину. Возле реки она потеряла сознание, тут её и нашел спасательный отряд.Оказалось, что их искали уже третьи сутки, то есть в пещере без сознания она находилась довольно долгое время. Её напарника так и не нашли, хотя искали тщательно, обследуя по метру ледопад и возможное место падения.По одной из версий – когда они упали, он первый пришел в себя, смог дотащить напарницу до пещеры, пошел за помощью и погиб уже при спуске. Версия маловероятная, на мой альпинистский взгляд, но возможная. Но вот присутствие жилой пещеры с длительным пребыванием кого-то наводит на совершенно другие мысли.Кто был этот КТО-ТО, кто совершенно случайно оказался рядом с местом падения и затащил девушку в своё жильё?!Такая вот история. Не знаю почему, но особой огласки этот случай не поимел, по-моему даже вообще было рекомендовано про него как бы забыть. Есть, конечно, свои мысли почему.К сожалению, значительно позже Ольга умерла, именно умерла, а не погибла в горах. Но здесь аналогию я проводить не буду. Вот.Автор - VLAD NZ.

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