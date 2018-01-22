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Истории из жизни

Скальная пещера

Довольно давно, лет 20 с лишним назад, одна девушка (назовём её Оля) со своим другом вышла на восхождение одной из вершин на Памире. Друг её шел первый, сорвался, крючья не выдержали, сдёрнул и Ольгу, она помнила, что начала падать и потом потеряла сознание.

Очнулась в темноте, в пространстве наподобие скально-снежной пещеры на гриве, от системы с карабином шла верёвка метров 10-12 (которой они пользовались с напарником по связке), заканчивающаяся разлохмаченным оборванным краем.

Ольга была целая, только сильно побитая, в пещере явно кто-то жил постоянно, и лежала она на месте, однозначно предназначавшемся для сна. Очага не было, были какие-то растения, кости мелких животных и много дерьма. Ольга выбралась из пещеры и, продолжая двигаться в состоянии шока и стресса, каким-то образом спустилась по довольно сложному рельефу в долину. Возле реки она потеряла сознание, тут её и нашел спасательный отряд.

Оказалось, что их искали уже третьи сутки, то есть в пещере без сознания она находилась довольно долгое время. Её напарника так и не нашли, хотя искали тщательно, обследуя по метру ледопад и возможное место падения.

По одной из версий – когда они упали, он первый пришел в себя, смог дотащить напарницу до пещеры, пошел за помощью и погиб уже при спуске. Версия маловероятная, на мой альпинистский взгляд, но возможная. Но вот присутствие жилой пещеры с длительным пребыванием кого-то наводит на совершенно другие мысли.

Кто был этот КТО-ТО, кто совершенно случайно оказался рядом с местом падения и затащил девушку в своё жильё?!

Такая вот история. Не знаю почему, но особой огласки этот случай не поимел, по-моему даже вообще было рекомендовано про него как бы забыть. Есть, конечно, свои мысли почему.

К сожалению, значительно позже Ольга умерла, именно умерла, а не погибла в горах. Но здесь аналогию я проводить не буду. Вот.

Автор - VLAD NZ.
Источник.


Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 12:38
Сегодня, 12:38 by Сделано_в_СССРПросмотров: 115Комментарии: 4
+4

Ключевые слова: Горы восхождение друг падение пещера кто-то спасательный отряд исчезновение смерть

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Комментарии

#1 написал: Плюшечка
Сегодня, 13:06
+1
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Репутация: (8|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 66
Может кто-то типа снежного человека там проживает. Плюс
Зарегистрирован: 22.01.2018
#2 написал: Связист
Сегодня, 13:20
+1
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Комментариев: 28
Как вариант: "Житель пещеры" нашёл два тела. Парень был мёртв, а девушка подавала признаки жизни. Вот он её и принес в пещеру. Спустил, так сказать, со скалы.Судя по рассказу, раз девушка в таком состоянии (сильно побитая) спустилась к реке без технических средств, пещера находилась в сравнительно пологом месте.. Да и река близко... В общем, спасибо Йети.
Зарегистрирован: 26.12.2018
#3 написал: Jako tako
Сегодня, 13:44
0
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Репутация: (110|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 670
Я верю в существование снежного человека, и даже не одного!
И правда, спасибо йети.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#4 написал: NEMO 1
Сегодня, 13:58
0
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Комментариев: 399
Хорошая и загадочная история... +++
Зарегистрирован: 2.01.2019
 
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