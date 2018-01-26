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Истории из жизни

Волшебное перо

В детстве, в возрасте 5-6 лет (конец 70-х – начало 80-х) я умудрилась серьезно заболеть желтухой или, по-другому, гепатитом А (болезнь Боткина) и очутилась на больничной койке инфекционного отделения районной больницы.

Помню бесконечные уколы в мягкое место, которое от их количества быстро перестало быть мягким, бесконечные вливания глюкозы через капельницу в вену и усиленное откармливание меня сладким. После трехнедельного стационарного лечения меня наконец-то выписали домой.

Считается, что раз переболев желтухой, невозможно заболеть повторно, но, видимо, не в моем случае: не прошло и двух недель, как меня опять, всю желтую с головы до пят, повезли в районную больницу. На этот раз в памяти остались тревожно-обеспокоенные разговоры родителей с врачами, их настороженные взгляды в мою сторону, и старший брат, приехавший с кучей сладких гостинцев, с улыбкой о чем-то меня расспрашивающий, но почему-то украдкой смахивающий слезы со своих глаз.

Помню, что вставать с постели мне не хотелось. Совсем. Наверное, не было сил. Ни уколов, ни капельниц на этот раз память не сохранила, просто осталось чувство остановившегося времени. Это я потом, уже повзрослевшая, узнала от родителей, что вопрос стоял о жизни и смерти.

В этом тягучем временном отрезке память сохранила одно очень яркое событие, о котором я и хочу рассказать.

Как-то в мое затуманенное сознание стали проникать обрывки фраз: …перо…, …желтая птица…, …никто не должен… – это моя мама в дверях моей палаты и женщина в белом халате что-то обсуждали полушепотом. А затем мама осталась со мной на ночь! Такого раньше не было. Уже следующий момент: мама меня тихонечко будит, темно, но это не ночь – в окно видно светлеющее небо, остальные в палате спят.

Мама помогает мне встать с постели, просит не шуметь и отводит меня к двери палаты, тихонечко открывает ее, и мы оказываемся в маленьком закуточке между дверью и стеной моей палаты. Затем она помогает мне раздеться донага, ставит лицом к окну, где солнца еще не видно, но понятно, что рассветает.

Затем она, наклонившись надо мной, начинает шептать что-то мелодичное и ритмичное, а в руке у нее появляется небольшое ярко-желтое перо! Не переставая шептать, сначала она проводит им по левой ноге, начиная от кончиков пальцев до плеч, затем – со стороны спины, а потом повторяет то же самое с правой ногой.

До сих пор ощущаю прикосновение нежного пера к своим рукам, животу, груди, спине… Последнее, что я помню из этого действа – прикосновения пера к глазам и ко лбу, от которых по телу проходят волны облегчения и из головы уходит давящая тяжесть.

Вскоре меня выписали из больницы. Пролежала я в этот раз не больше 10 дней, да и то только потому, что так было положено по правилам, хотя необходимости держать меня в больнице столько дней уже не было.

По жизни я часто вспоминала эту сцену из своей жизни, но почему-то никогда не было подходящего случая, чтобы спросить у мамы, что за перо это было, о чем она шептала и, вообще, откуда она все это узнала?

К сожалению, сейчас у мамы не спросишь – она уже давно там, где райские птицы услаждают ее слух. И только недавно я узнала, что это было перо иволги – удивительно красивой птицы с желтым оперением, которая хоть и обитает на территории России, но на глаза людям попадается редко. Где мама добыла волшебное перо этой птицы, теперь навсегда останется для меня загадкой, как и слова материнского заговора.

Автор - Alda7alda.
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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 14:05
Сегодня, 14:05 by Сделано_в_СССРПросмотров: 529Комментарии: 6
+13

Ключевые слова: Детство болезнь больница мама ночь заговор ярко-желтое перо выздоровление

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Комментарии

#1 написал: DRUID
Сегодня, 19:28
+3
Группа: Посетители
Репутация: (354|-1)
Публикаций: 10
Комментариев: 1 441
Читала и всплыло воспоминание из детства. В детский сад я последний год не доходила, но помню чётко в сон час нянька проводила какие-то манипуляции над спящими детками. На ножницы была намотана вата или бинт, это окуналось в баночку, поджигалось и она этими горящими ножницами водила над кроваткой. Я видела данный ритуал несколько раз, прикидывалась, что сплю.

За историю +++
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#2 написал: Lami
Сегодня, 19:47
+2
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 27
Обалдеть! Погуглила, как выглядит иволга. Красивая птичка, никогда в живую не видела. Редкая. И наверное, поэтому и особенная, раз её перышки могут лечить.
Вспомнилось про желтуху. Мне бабушка рассказывала, что когда заболела желтухой моя мама (заболела она сильно, почему-то даже зрение упало), то бабушке посоветовали дать маме съесть вшей, ну тех созданий, которые иногда обитают в волосах))) . Не знаю, как вши влияют на гепатит, но бабушка таки где-то достала этих самых вшей и передала вместе с хлебом маме в больницу. Бабушка клялась, что именно это помогло и моя мама быстро выздоровела.
Зарегистрирован: 16.12.2019
#3 написал: BAIKAL WOMEN
Сегодня, 20:44
0
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1
Отличная история. Верю
Зарегистрирован: 16.01.2021
#4 написал: Light_a_dark
Сегодня, 20:59
0
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Репутация: (417|0)
Публикаций: 44
Комментариев: 1 765
Цитата: Lami
Вспомнилось про желтуху. Мне бабушка рассказывала, что когда заболела желтухой моя мама (заболела она сильно, почему-то даже зрение упало), то бабушке посоветовали дать маме съесть вшей...Бабушка клялась, что именно это помогло и моя мама быстро выздоровела

Действительно, есть такое народное средство.
Зарегистрирован: 10.07.2018
     
#5 написал: Arhip
Сегодня, 21:08
+2
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Репутация: (1689|0)
Публикаций: 72
Комментариев: 1 597
Цитата: Lami
то бабушке посоветовали дать маме съесть вшей, ну тех созданий, которые иногда обитают в волосах))) . Не знаю, как вши влияют на гепатит, но бабушка таки где-то достала этих самых вшей и передала вместе с хлебом маме в больницу. Бабушка клялась, что именно это помогло и моя мама быстро выздоровела.


Какой только бред люди не придумают.
У одной знакомой была маленькая грудь и ей кто-то посоветовал есть капусту а еще капустные листы на грудь прикладывать. И вот она круглосуточно жрала эту капусту. Не помогло. Грудь стала больше только из-за кучи листьев, в лифчик запиханных.
Зарегистрирован: 29.08.2017
      
#6 написал: Light_a_dark
Сегодня, 21:12
0
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Репутация: (417|0)
Публикаций: 44
Комментариев: 1 765
Цитата: Arhip
Грудь стала больше только из-за кучи листьев, в лифчик запиханных.

Можно же было ваты напихать, зачем капустные листья? Даже маленькие капустные кочанчики и то лучший эффект бы дали)))
А вообще, то капустные листья обычно прикладывают, если внутренние воспалительные процессы идут. Например при мастопатии. Т.е. они наоборот уменьшают отечность, снимая воспаление)
Зарегистрирован: 10.07.2018
     
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