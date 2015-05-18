Домовой, который живет в больнице

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 12:23

Cover Просмотров: 218 Комментарии: 3 +1 Сегодня, 12:23 by

Читаю много историй на этом сайте, которые посвящены домовым. Мне моя бабушка рассказывала, что домовые живут не только в коммунальных квартирах и в домах частного сектора, они так же живут и в больницах.Рассказывала, что, когда она лежала в больнице, одна женщина поделилась с ней, что ночью ей кто-то сильно давил на грудную клетку, да так, что дышать ей нечем было. Говорит, что это домовой был, хотел ей сказать, что плохи ее дела. И действительно оказалось так, когда пришли ее анализы, они оказались неутешительными, и ей долго пришлось лечиться.История, которую я хочу рассказать, связана с домовым, который живет в больницах. На тот момент я готовилась к операции, а для этого мне нужно было пройти несколько анализов. Все анализы были хорошими, кроме одного — сердечной кардиограммы. Врачи мне сказали, что тут серьезного ничего нет, это быстро лечится, назначили лечение.После пройденного курса лечения мне стало только хуже, они мне назначили еще одно лечение, от которого мне стало настолько плохо, что я попала в больницу.И вот однажды лежу я на больничной койке, курс лечения был уже позади, по больничному расписанию уже был отбой, лежу, спать еще не хочется, гоняю в голове разные мысли и тут чувствую, что меня кто-то по руке гладит. Прикосновение было очень мягким и приятным. Я сразу не поняла, что происходит, и машинально руки сложила немного по-другому. И чувствую снова мягкое прикосновение к моим рукам, как будто их кто-то гладит. Затем чувствую эти прикосновения в районе головы, как будто кто-то хочет оторвать меня от подушки, мол, нечего здесь лежать.И тут я поняла — это домовой, больничный домовой, про которого мне бабушка в свое время рассказывала. Только он ко мне с хорошими новостями пришел, раз гладил меня, не то что к той женщине.На следующее утро ко мне подошла мой лечащий врач и сказала, что у меня теперь все в норме, анализы хорошие, и она меня выписывает домой. «Вот так», — подумала я, значит верно я поняла знаки домового.

Ключевые слова: Больница анализы сердце болезнь домовой

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