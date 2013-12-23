Надуманный щенок

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 19:30

Replay Просмотров: 383 Комментарии: 7 +13 Вчера, 19:30 by

Когда мне было лет 5, я замучила родных, выпрашивая щенка. И в один прекрасный день моё желание осуществилось. Дедушка принёс домой месячного мраморного дога. В нашем захолустном городке это была очень редкая порода. Щенка назвали Памир. Ну вы можете представить мою радость! Некоторое время мы с Памиром ставили на уши всю квартиру. Но счастье длилось недолго. Щенок подцепил чумку. Сначала он не хотел играть, а потом только лежал на своей подстилке и жалобно скулил. Взрослые пригласили ветеринара. Делали моему четвероногому другу какие-то уколы, но ему становилось всё хуже. В конце концов, бедный пёс стал просто орать, практически не переставая. И тогда мне объяснили, что его надо положить в больницу на лечение. Он будет очень долго отсутствовать, но потом вернётся, когда поправится. На моей памяти дедушка лежал в больнице, и всё, что мне сказали, выглядело для меня совершенно логично.После этого щенка увезли и, конечно, усыпили. Взрослые думали, что детская память короткая и я всё забуду. Но не тут-то было.Я каждый день справлялась о здоровье Памира. И бабушка как-то необдуманно сказала, что когда он выздоровеет, то его отпустят из больницы и он придёт домой. И я стала ждать. Чтобы отвлечь ребёнка от этих мыслей, мне подарили котёнка. Он, конечно, был милый, но мне был нужен МОЙ щенок.Прошло довольно много времени. Может, пара месяцев. Но щенок не возвращался. Но у меня появилась просто неопровержимая уверенность, что он вот-вот вернётся. Я очень радовалась и всем об этом говорила. Но на меня почему-то сердились. Но радость и ожидание не позволяли мне обращать внимание на такие мелочи, как недовольство этих странных взрослых людей.И вот однажды утром я поняла, что этот день настал! Сегодня мой друг вернётся домой! Настроение было просто чудесным - так радоваться можно только в детстве. Меня собрали в садик. И все тоже должны были разойтись на работу, поэтому выходили из квартиры всем скопом: бабушка, дедушка, мама и я. Кто-то из взрослых открывает входную дверь, и я вижу на площадке перед квартирой своего щеночка! Он смотрел прямо на меня и вилял хвостом. Он нисколько не изменился! Ну для меня то это было совершенно нормально. Мне даже в голову не приходило, что может быть по-другому. Я радостно ору: "Памир!", кидаюсь обнимать щенка, он тявкает и кидается обнимать меня. Потом оборачиваюсь и вижу своих остолбеневших бледных родных. И назидательно говорю им: "Вот, он наконец-то вернулся ко мне!"Короче, в садик меня в тот день так и не отправили. Бабушка отпросилась с работы и сидела со мной и щенком дома. Вечером собралась вся семья, включая дядь-тёть. Помню, как они тревожно шептались о чём-то на кухне. Я понимала, что это имеет отношение к щенку, но мне было всё равно - взрослые дела...Прошло немного времени, и к нам домой в сопровождении мамы пришла незнакомая женщина. Мне сказали, что она заберёт Памира. Они сказали, что у меня, дескать, есть котёнок!!! Они собирались отдать моего щенка этой чужой тётке! Я сначала не поверила, потом разозлилась, потом разревелась. Я умоляла забрать котёнка, а не щенка, но надо мной только посмеялись. Да, семейка у меня была ещё та.Вот так и закончилась эта история. Я только со временем, много позже, поняла, что история была очень странная. А мои родные банально испугались держать дома собаку, которую собственноручно отдали на усыпление несколько месяцев назад.

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