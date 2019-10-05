Рог

Новость отредактировал Kiria - Вчера, 15:43

Сделано_в_СССР Просмотров: 431 Комментарии: 4 +9 Вчера, 15:43 by

Я - человек с устоявшимся мистическим мышлением. И не просто так! Дело в том, что мистика - изюминка моей жизни. А период детства в принципе не оставил для меня ни единого шанса усомниться в том, что мы по-соседски разделяем реальность с существами, жизнь которых по какой-то причине напрочь сокрыта от нас. Между тем наши человеческие жизни доступны для их наблюдения.Сейчас я хочу рассказать о самой яркой и запоминающейся (так как она была повторяющейся и виденной не только мной) странности. Но прежде добавлю, что хотя я была свидетелем немалого количества необъяснимых явлений, у меня нет уверенности в том, что они подтверждают существование именно потустороннего мира. Возможно, это часть нашего.Когда я была ребенком, наша семья часто переезжала (в рамках города), так как моей матери почему-то не сиделось на одном месте подолгу. Плюс ко всему родители нередко "сбагривали" меня погостить у деда с бабой или у тети с дядей, где я общалась со своей двоюродной сестрой (к старикам нас родители зачастую отправляли в одни и те же дни, дабы отдохнуть в выходные).Но в каком бы я доме ни жила, с тех пор как я себя помню мне регулярно приходилось сталкиваться с такой ситуацией: сижу я в комнате, чем-то занимаюсь, передо мной или немного наискосок находится открытый дверной проем; и в какой-то момент из-за дверного косяка на уровне чуть менее 2-х метров от пола медленно высовывается рог (большой довольно-таки, похож на коровий, но с выраженными бороздками) и через несколько секунд быстро прячется обратно.Видела я его то боковым зрением, то прямым. Не помню, чтоб меня это чересчур пугало, но жуть точно присутствовала. Причем это происходило только в тех домах, где жили мы с родителями, или же у дедушки с бабушкой. Один раз я рассказала об этом маме с бабулей, но они лишь отшутились, мол барабашка видимо с тобой, деточка, играет. Отмахнулись.И вот, когда мне было 8 лет, мы с кузиной (ей на тот момент было 11) привычно гостили у деда с бабой. Поздний темный вечер. Частный дом. Хозяева смотрят ТВ в своей комнате, а мы с сестрой с включенным светом общаемся, сидя на кровати в маленькой спальне, как раз лицом к открытому дверному проему, который ведёт в темную прихожую. И тут возникает знакомая мне картина...Я с горящими глазами поворачиваю голову к сестре, а она с таким же выражением смотрит на меня и мы в один голос протягиваем: "Ты виииидела?!" И спрятались под одеяло. При дальнейшем обсуждении выяснилось, что она тоже с ранних пор своей жизни видит этот "подглядывающий" рог.В последний раз я его видела лет в 10-11. Была дома одна и валялась на диване, смотрела мультфильмы по телевизору, ела, бездельничала. Было часов 10 утра, в школу мне надо было только во вторую смену. Вход в комнату находился сразу за боковинкой дивана у меня в ногах, так что мне "посчастливилось" лицезреть навязчивый акт крупным планом. Как ни странно, в этот раз я не испугалась. Мне даже захотелось выйти посмотреть, но стало жутко от мысли, что это нечто действительно может находиться там, и неизвестно чем чревато будет наше столкновение. Так что эту идею я отсекла.Недаром теперь если есть в комнатах двери - предпочитаю плотно закрывать)) Прошу прощения за объем. Люблю подробности.Автор - Лёля Палмер.

Ключевые слова: Детство существа потусторонний мир родственники сестра видение рог

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