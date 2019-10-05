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Истории из жизни

Рог

Я - человек с устоявшимся мистическим мышлением. И не просто так! Дело в том, что мистика - изюминка моей жизни. А период детства в принципе не оставил для меня ни единого шанса усомниться в том, что мы по-соседски разделяем реальность с существами, жизнь которых по какой-то причине напрочь сокрыта от нас. Между тем наши человеческие жизни доступны для их наблюдения.

Сейчас я хочу рассказать о самой яркой и запоминающейся (так как она была повторяющейся и виденной не только мной) странности. Но прежде добавлю, что хотя я была свидетелем немалого количества необъяснимых явлений, у меня нет уверенности в том, что они подтверждают существование именно потустороннего мира. Возможно, это часть нашего.

Когда я была ребенком, наша семья часто переезжала (в рамках города), так как моей матери почему-то не сиделось на одном месте подолгу. Плюс ко всему родители нередко "сбагривали" меня погостить у деда с бабой или у тети с дядей, где я общалась со своей двоюродной сестрой (к старикам нас родители зачастую отправляли в одни и те же дни, дабы отдохнуть в выходные).

Но в каком бы я доме ни жила, с тех пор как я себя помню мне регулярно приходилось сталкиваться с такой ситуацией: сижу я в комнате, чем-то занимаюсь, передо мной или немного наискосок находится открытый дверной проем; и в какой-то момент из-за дверного косяка на уровне чуть менее 2-х метров от пола медленно высовывается рог (большой довольно-таки, похож на коровий, но с выраженными бороздками) и через несколько секунд быстро прячется обратно.

Видела я его то боковым зрением, то прямым. Не помню, чтоб меня это чересчур пугало, но жуть точно присутствовала. Причем это происходило только в тех домах, где жили мы с родителями, или же у дедушки с бабушкой. Один раз я рассказала об этом маме с бабулей, но они лишь отшутились, мол барабашка видимо с тобой, деточка, играет. Отмахнулись.

И вот, когда мне было 8 лет, мы с кузиной (ей на тот момент было 11) привычно гостили у деда с бабой. Поздний темный вечер. Частный дом. Хозяева смотрят ТВ в своей комнате, а мы с сестрой с включенным светом общаемся, сидя на кровати в маленькой спальне, как раз лицом к открытому дверному проему, который ведёт в темную прихожую. И тут возникает знакомая мне картина...

Я с горящими глазами поворачиваю голову к сестре, а она с таким же выражением смотрит на меня и мы в один голос протягиваем: "Ты виииидела?!" И спрятались под одеяло. При дальнейшем обсуждении выяснилось, что она тоже с ранних пор своей жизни видит этот "подглядывающий" рог.

В последний раз я его видела лет в 10-11. Была дома одна и валялась на диване, смотрела мультфильмы по телевизору, ела, бездельничала. Было часов 10 утра, в школу мне надо было только во вторую смену. Вход в комнату находился сразу за боковинкой дивана у меня в ногах, так что мне "посчастливилось" лицезреть навязчивый акт крупным планом. Как ни странно, в этот раз я не испугалась. Мне даже захотелось выйти посмотреть, но стало жутко от мысли, что это нечто действительно может находиться там, и неизвестно чем чревато будет наше столкновение. Так что эту идею я отсекла.

Недаром теперь если есть в комнатах двери - предпочитаю плотно закрывать)) Прошу прощения за объем. Люблю подробности.

Автор - Лёля Палмер.
Источник.


Новость отредактировал Kiria - Вчера, 15:43
Вчера, 15:43 by Сделано_в_СССРПросмотров: 431Комментарии: 4
+9

Ключевые слова: Детство существа потусторонний мир родственники сестра видение рог

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Комментарии

#1 написал: Kinigos
Вчера, 16:11
+4
Группа: Посетители
Репутация: (189|-1)
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Комментариев: 1 266
Похоже, деды создали свой лабиринт с собственным Минотавром.
Зарегистрирован: 5.10.2019
   
#2 написал: Йожык
Вчера, 17:29
+1
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Репутация: (7|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 72
Удивительная история. Про подглядывающий рог еще не разу не слышала +
Зарегистрирован: 11.02.2019
#3 написал: Dao
Вчера, 21:08
+1
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Репутация: (2|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 8
Цитата: Kinigos
Похоже, деды создали свой лабиринт с собственным Минотавром.


А может только с половиной минотавра, один ведь рог был:)))
Зарегистрирован: 10.01.2021
#4 написал: Tanusha13666
Вчера, 23:24
0
Группа: Посетители
Репутация: (61|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 652
Раз видит автор и его сестра, то возможно это что-то связано с их родом... +++
Зарегистрирован: 9.11.2019
  
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