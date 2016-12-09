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Истории из жизни

Воспоминание о странном подвале

Я человек ностальгический. Могу зажечься одним моментом из детства, уж слишком хорошо они врезаются в память.

Недавно вспомнила, как я, будучи примерно пятилетним ребенком, с мамой довольно часто ходила в какой-то подвал. Или не совсем, но там было очень тускло и не было окон - наверное, поэтому мне кажется, что это был подвал. Это была большая комната, со стенами в салатовом цвете, которые в некоторых местах осыпались. Да и в целом, внешний вид этого зала был не очень. Но самое главное было по самой середине - это была огромная, до потолка, черная цистерна или что-то наподобие. Что именно было в этой цистерне я не помню, но от нее вроде шли какие-то трубы тоже в потолок. Мы с мамой подолгу стояли и рассматривали ее. Вокруг нас не было ни души. Думаю, что мы ходили туда нередко, раз уж мне удалось ее неплохо запомнить.

Вчера я спросила у мамы про этот подвал. И ответ поверг меня в замешательство. Оказалось, что нет и в помине не было ничего подобного. Ни подвала, ни цистерны. Забыть она никак не могла - память отличная, да и раз мы так часто туда ходили - как такая вещь могла стереться из памяти?

И мне это не приснилось, я это просто вспомнила, наряду с событиями, которые уж точно произошли со мной. Я хочу спросить вас - не сталкивались ли вы с подобным и как вы видите мою ситуацию? И что, по вашему мнению, это может быть?

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 14:04
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 14:04 by RecoverПросмотров: 793Комментарии: 15
+13

Ключевые слова: Подвал детство воспоминания история из жизни авторская история

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 14:38
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (1889|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 3 323
Сталкивались) здесь есть истории и про ложные воспоминания и о параллельных мирах, кому что больше нравится +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#2 написал: Волжская О.В.
Сегодня, 14:54
+2
Группа: Друзья Сайта
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 5 478
Мама ваша лукавит.
Плюс.
Зарегистрирован: 9.09.2011
         
#3 написал: Eulalia
Сегодня, 16:25
+1
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 364
А может быть воспоминания из прошлой жизни?

Еще хочу сказать, вот утомляет маленько в историях, когда прям уже по классике жанра люди описывают нечто мистическое в их жизни, и сразу же,следом идет + 100500 оправданий о том,что вот точно это было, я не вру и сват-брат докажет, вот те крест не вру, трезвые все были..
Не надо так unamused
Зарегистрирован: 11.05.2014
 
#4 написал: Talisha
Сегодня, 17:08
+3
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Репутация: (1487|0)
Публикаций: 46
Комментариев: 3 132
Возможно, то был сон, который потом отложился, как ложное воспоминание. У меня таких много в детстве было, потом только выяснилось...
Зарегистрирован: 18.05.2015
         
#5 написал: Долгопят
Сегодня, 18:36
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 12
Комментариев: 2 461
Нетривиально, ИНТРИГУЮЩЕ. Даже если допустить , что вы вдвоем куда либо ходили, по логике вещей зачем матери брать на созерцание цистерны маленького ребенка...У меня даже версий нет. Может быть это калейдоскоп ощущений одного дня , наслоение впечатлений. Утром Вы были в подвальном помещении( магазин, мастерская) , потом видели огромный бак черного цвета, маленькой девочке он казался огромным, потом каким то образом одно на другое и получился слоёный пирог.
У меня тоже есть яркие воспоминания из раннего детства, но они все обыденные, без выкрутасов.Просто , наверное, мозги мои детские в те моменты намертво записывали информацию окружающего пространства.А события были рядовые- вот я сижу на скамейке, голуби вокруг"фырчат", тепло и спокойно, вот запах сургуча и картона в очереди на старой почте...такое все, спокойное. А у Автора загадочное получилось. Спасибо, что поделились, плюс!
Зарегистрирован: 19.09.2014
     
#6 написал: Ju-Lia
Сегодня, 20:12
+4
Группа: Посетители
Репутация: (10|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 94
Да, такое вполне может быть, что воспоминания из далекого детства могли перемешаться с воображением. У меня такой пример есть тоже из моих воспоминаний.

Была у меня подруга в детстве, она жила в доме по соседству. Большой 2-х этажный дом, с огромной просторной верандой. Мы там часто с ней играли (на этой самой веранде) , нам обеим было тогда по 6-7 лет. Веранда была почти полупустая, потолки высоченные просто! От одной стены до другой была леска натянута и на ней иногда сушилось белье.

И вот такое воспоминание осталось странное, даже нереальное: летний день, когда мы как всегда там играли, а на пустой стене позади нас словно портал какой-то разверзся smile Темно-с ний такой, прям во всю стену, и анимации еще такие как будто он как воронка крутится так к центру.

Через много лет я нашла подругу в соц сетях, и спросила у нее о том дне, мол а что там было тогда?) А то мне портал какой-то помнится joy
Она ответила, немного подумав, мол ты что, какой еще портал? Там простынь белая висела сушилась. И на ней даже рисунка никакого не было.
Вот так. Мое воображение просто "разрисовало" эту простынь, заполнило её чем-то более интересным, чем просто белая простыня sweat_smile
Зарегистрирован: 18.04.2016
#7 написал: guerra
Сегодня, 20:30
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (17|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 401
детские воспоминания того возраста в большинстве случаев являются отголосками снов, фантазий, смесью из просмотренных фильмов, мультфильмов, прочитанных историй и книг. если мама не врет, то воспоминание просто ложное.
Зарегистрирован: 30.08.2015
 
#8 написал: Black Bagira
Сегодня, 20:35
0
Группа: Посетители
Репутация: (629|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 071
Цитата: Talisha
Возможно, то был сон, который потом отложился, как ложное воспоминание. У меня таких много в детстве было, потом только выяснилось...


Так же считаю...
Зарегистрирован: 4.10.2013
   
#9 написал: stahlratte
Сегодня, 20:56
0
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 166
ну дети помнят некоторые вещи гораааздо лучше родителей. я когда к родителям приезжаю, в раговорах иногда вспоминаю отдельные моменты, маме говорю - а помнишь? она может вообще не помнить, а может сказать - ты что, это же было не с тобой, а с сестрой
иногда спсибо папе, который подтверждает мои слова, а то я бы уже давно слыла сочинительницей. а на самом деле это у мамы, а теперь еще и у сестры память плохая
иногда правда сестра какие-то моменты из детства помнит, а я совсем нет

еще кстати чувство времени в детстве другое. помню как то пошла мама в парикмахерскую и я ждала когда ее постригут. ну сколько там времени стрижка занимает, полчаса в среднем? мне же показалось, что я ее ждала часов пять-шесть, я там и рыдала, настолько я устала ждать, смешно вспоминать

может эта цистерна была бойлером каким-нибудь древних времен? мне мелкой они тоже огромными казались, прям в потолок и назначения не понимала, очень странными они для меня были
Зарегистрирован: 18.01.2013
#10 написал: Чижик_Пыжик
Сегодня, 21:01
0
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 28
Может это эффект Манделы? Похоже, но утверждать не буду.
Зарегистрирован: 17.09.2013
#11 написал: M717
Сегодня, 21:27
+3
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (124|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 790
Есть несколько версий.
1. Мама в молодости посещала секту Цистернопоклонников и даже подумывала приобщить дочурку к своей вере).
2. Это в подвале был общедомовой самогонный аппарат, и жильцы по очереди ходили подкидывать дровишек, чтобы процесс не прерывался.
3. Мама работала инженером или техником в домоуправлении и осматривала коммуникации на предмет исправности.
4. Очень по описанию похоже на небольшую котельную - цистерна - котел, трубы идут вверх, окон там больших нафиг не надо.
Зарегистрирован: 12.05.2010
  
#12 написал: Light_a_dark
Сегодня, 21:40
0
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 16
Комментариев: 85
Цитата: Долгопят
А события были рядовые- вот я сижу на скамейке, голуби вокруг"фырчат", тепло и спокойно, вот запах сургуча и картона в очереди на старой почте...такое все, спокойное.


Так по настоящему описали... Вам +
Зарегистрирован: 10.07.2018
#13 написал: Tigger power
Сегодня, 22:00
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (1889|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 3 323
Цитата: M717
Мама в молодости посещала секту Цистернопоклонников и даже подумывала приобщить дочурку к своей вере).
2. Это в подвале был общедомовой самогонный аппарат, и жильцы по очереди ходили подкидывать дровишек, чтобы процесс не прерывался

Классные версии)))
Я то думаю все таки ложные воспоминания, я то тоже в детстве всех детей погнала за собой в одно место где сто пудов вкусные яблоки должны быть, потому как ела и собрала их там, но нет, там росли какие то клёны как на подбор, место проверенное там всегда по моим ощущеням была яблоня вкусная, ан нет. Я потом оббежала всю округу, нигде не было той яблони. Каждый уголок облазила. Как могло такое случится, я ела с неё яблоки вкусные один день, а потом нет её и не было будто, что то видимо наслоилось тогда одно на другое мб...
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#14 написал: LudaM
Сегодня, 22:06
0
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Репутация: (64|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 545
У меня сын постоянно спрашивает: мама, помнишь мы ходили туда-то, или видели что-то. НЕ ПОМНЮ !!! Он мне и рассказывает, как я их в коляске с Наташей (дочка- они с сыном погодки) возила в какое-то место НЕ ПОМНЮ !!! Мой сын помнит начиная с 2-х летнего возраста, рассказывает то, что я помню. И я знаю, что ему было 2 года тогда всего -то. Вот и не знай, то ли ложные воспоминания, то ли что то было, то ли было. но не в этой жизни
Зарегистрирован: 27.09.2015
 
#15 написал: Latta
Сегодня, 22:32
0
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Публикаций: 0
Комментариев: 259
Интересненько!

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