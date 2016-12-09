Воспоминание о странном подвале

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 14:04

Причина: Стилистика автора сохранена.

Recover Просмотров: 793 Комментарии: 15 +13 Сегодня, 14:04 by

Я человек ностальгический. Могу зажечься одним моментом из детства, уж слишком хорошо они врезаются в память.Недавно вспомнила, как я, будучи примерно пятилетним ребенком, с мамой довольно часто ходила в какой-то подвал. Или не совсем, но там было очень тускло и не было окон - наверное, поэтому мне кажется, что это был подвал. Это была большая комната, со стенами в салатовом цвете, которые в некоторых местах осыпались. Да и в целом, внешний вид этого зала был не очень. Но самое главное было по самой середине - это была огромная, до потолка, черная цистерна или что-то наподобие. Что именно было в этой цистерне я не помню, но от нее вроде шли какие-то трубы тоже в потолок. Мы с мамой подолгу стояли и рассматривали ее. Вокруг нас не было ни души. Думаю, что мы ходили туда нередко, раз уж мне удалось ее неплохо запомнить.Вчера я спросила у мамы про этот подвал. И ответ поверг меня в замешательство. Оказалось, что нет и в помине не было ничего подобного. Ни подвала, ни цистерны. Забыть она никак не могла - память отличная, да и раз мы так часто туда ходили - как такая вещь могла стереться из памяти?И мне это не приснилось, я это просто вспомнила, наряду с событиями, которые уж точно произошли со мной. Я хочу спросить вас - не сталкивались ли вы с подобным и как вы видите мою ситуацию? И что, по вашему мнению, это может быть?

Ключевые слова: Подвал детство воспоминания история из жизни авторская история

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