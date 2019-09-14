Приворот и чёрная кошка

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 11:12

Причина: Стилистика автора сохранена.

marysja21 Просмотров: 550 Комментарии: 6 +12 Сегодня, 11:12 by

Дело было в далеких 2000-х годах. Я как раз только поступила на первый курс института в своём небольшом городишке. Влюбилась я в плохого парня. Дошло до того, что дала ему ключи от своей квартиры (родители мои были на заработках в другой стране).Потом я узнала, что он мне изменял и приводил сюда всех моих подруг. Он был очень жадным. Когда ко мне приезжал с ночевкой, я платила из своих скудных студенческих денежных запасов за стоянку его машины, за еду. Он был старше меня на 10 лет, под 2 метра ростом и больше 100 килограммов.Однажды мы с сокурсниками устроили вечеринку. Он приехал, отрыл двери своим ключом и их выгнал. А потом он нашёл себе богатенькую девочку богатеньких родителей. Мне так обидно стало тогда, рыдала дни напролёт и высматривала в городе его машину постоянно.И решилась я на приворот. Это сейчас-то я знаю, чем чреваты подобные обряды. Но кто же думал тогда трезво в 18 лет! Пошла я к маминой подруге, она на кофе гадала и яйцом выкатывала. Попросила у неё книгу толстую «Магия». Нашла там обряд. Я не хочу полностью его описывать, но немного расскажу.Нужно было ехать в лес, но не одной, кто-то должен был стоять на приличном расстоянии на тот случай, если станет плохо. Этот любовный приворот при правильном исполнении забирал много энергии и сил. Наверное, я все сделала верно, да ещё на больших эмоциях в душе, потому что домой еле доехала. Сил вообще практически не осталось.Приехала и заснула аж на 12 часов. Просыпаюсь оттого, что возле моей двери на самом верхнем этаже, которая в многоквартирном, доме плачет кошка. Я думала соседская. Открываю двери, и в мою квартиру гордо проходит полностью чёрная кошка. У нас на тот момент в подъезде ни у кого такой не было.Она начала ходить по комнатам и все обнюхивать деловито. Не знаю почему, но мне стало дико страшно. Я побежала звать соседку, что жила под нами прийти и помочь выставить кошку, так как я ее боюсь. Соседка ее поймала и вынесла в подъезд. Но она вместо того, чтобы уйти, начала орать под моей дверью и ещё царапать ее. Меня от страха реально трусило.Тот парень начал за мной опять бегать. Но в итоге ничего у нас не сложилось. Он не спился и наркоманом не стал, но вот ему уже больше 40 лет, за плечами два неудачных брака и детей нет. Вроде жил ещё потом с женщиной с двумя детьми, но когда она полностью истратила на него деньги и разорилась со своими магазинами, он ее бросил.Дело в том, что потом я читала, как после обрядов любовного приворота приходили кошки чёрные, и там писали, что их нельзя выгонять, мол, это защита приходит. А как вы думаете, что это была за кошка (кстати, после я ее не видела нигде)? Кто-нибудь сталкивался с подобным? Хоть и прошло уже 18 лет, но мне все ещё не даёт покоя, что или кто ко мне приходил тем вечером.

Ключевые слова: Кошка приворот мистика в жизни авторская история

Другие, подобные истории: