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Истории из жизни

Приворот и чёрная кошка

Дело было в далеких 2000-х годах. Я как раз только поступила на первый курс института в своём небольшом городишке. Влюбилась я в плохого парня. Дошло до того, что дала ему ключи от своей квартиры (родители мои были на заработках в другой стране).

Потом я узнала, что он мне изменял и приводил сюда всех моих подруг. Он был очень жадным. Когда ко мне приезжал с ночевкой, я платила из своих скудных студенческих денежных запасов за стоянку его машины, за еду. Он был старше меня на 10 лет, под 2 метра ростом и больше 100 килограммов.

Однажды мы с сокурсниками устроили вечеринку. Он приехал, отрыл двери своим ключом и их выгнал. А потом он нашёл себе богатенькую девочку богатеньких родителей. Мне так обидно стало тогда, рыдала дни напролёт и высматривала в городе его машину постоянно.

И решилась я на приворот. Это сейчас-то я знаю, чем чреваты подобные обряды. Но кто же думал тогда трезво в 18 лет! Пошла я к маминой подруге, она на кофе гадала и яйцом выкатывала. Попросила у неё книгу толстую «Магия». Нашла там обряд. Я не хочу полностью его описывать, но немного расскажу.

Нужно было ехать в лес, но не одной, кто-то должен был стоять на приличном расстоянии на тот случай, если станет плохо. Этот любовный приворот при правильном исполнении забирал много энергии и сил. Наверное, я все сделала верно, да ещё на больших эмоциях в душе, потому что домой еле доехала. Сил вообще практически не осталось.

Приехала и заснула аж на 12 часов. Просыпаюсь оттого, что возле моей двери на самом верхнем этаже, которая в многоквартирном, доме плачет кошка. Я думала соседская. Открываю двери, и в мою квартиру гордо проходит полностью чёрная кошка. У нас на тот момент в подъезде ни у кого такой не было.

Она начала ходить по комнатам и все обнюхивать деловито. Не знаю почему, но мне стало дико страшно. Я побежала звать соседку, что жила под нами прийти и помочь выставить кошку, так как я ее боюсь. Соседка ее поймала и вынесла в подъезд. Но она вместо того, чтобы уйти, начала орать под моей дверью и ещё царапать ее. Меня от страха реально трусило.

Тот парень начал за мной опять бегать. Но в итоге ничего у нас не сложилось. Он не спился и наркоманом не стал, но вот ему уже больше 40 лет, за плечами два неудачных брака и детей нет. Вроде жил ещё потом с женщиной с двумя детьми, но когда она полностью истратила на него деньги и разорилась со своими магазинами, он ее бросил.

Дело в том, что потом я читала, как после обрядов любовного приворота приходили кошки чёрные, и там писали, что их нельзя выгонять, мол, это защита приходит. А как вы думаете, что это была за кошка (кстати, после я ее не видела нигде)? Кто-нибудь сталкивался с подобным? Хоть и прошло уже 18 лет, но мне все ещё не даёт покоя, что или кто ко мне приходил тем вечером.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 11:12
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 11:12 by marysja21Просмотров: 550Комментарии: 6
+12

Ключевые слова: Кошка приворот мистика в жизни авторская история

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Комментарии

#1 написал: Jako tako
Сегодня, 13:56
+3
Группа: Посетители
Репутация: (109|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 663
Да, ритуал был сделан напрасно. Гг сама поняла ошибку. Момент с кошкой очень интересный. Приворотами не интересовалась и не знаю ничего про побочку с чёрными кошками. Честно, в ситуации с дальнейшей жизнью этого мужчины (не побоюсь этого слова НЕПУТЕВОГО) могла быть виновна не гг, а сам мужчина. Гг довольно подробно описала тип человека, в которого ей «посчастливилось» влюбиться. Как будто мужчина изначально не имел цели создания счастливой семьи. Он ушёл от гг к женщине, которая устраивала его в материальном плане. А потом бросил и ее, когда деньги закончились. Не исключаю возможности, что остальных женщин он находил по такому же принципу. Страшное мистическое и страшное жизненное тут тесно переплелись.
Истории плюс.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#2 написал: tranka
Сегодня, 16:32
+3
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 36
так грустно стало от того, что девушки теряют голову и идут на всякие привороты ради вот таких вот "мужиков" и портят себе жизнь. шел бы себе лесом
Зарегистрирован: 31.03.2020
#3 написал: слон и слоненок
Сегодня, 17:14
+2
Группа: Посетители
Репутация: (21|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 38
Автор напомнил мне о моем похожем случае с черной кошкой. Напишу.
Зарегистрирован: 20.11.2017
#4 написал: Бастинда
Сегодня, 17:31
0
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Репутация: (28|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 571
Тут не приворот надо делать, а отворот, чтобы шёл этот типчик своей дорогой и поыстрей.
Насчёт чёрной кошки - не знаю, никогда не слышала, что в результате приворота приходит кошка. Может, она дом перепутала, вышла гулять и заблудилась.
Зарегистрирован: 22.06.2014
  
#5 написал: Дама в черном
Сегодня, 17:54
+1
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Публикаций: 1
Комментариев: 343
Ну как то нет в этой истории ни страшного, ни мистического, только глупость, в серьезных отношениях с таким типом и в проведении таких ритуалов. О черных кошках при приворотах первый раз слышу, в том, что кошка зашла в квартиру и по ней ходила, нет ничего необычного
Зарегистрирован: 4.08.2014
 
#6 написал: Шахерезада
Сегодня, 19:13
0
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 011
Название интригующее, а сама история бредовая с идеей явления черных кошек после приворотов. В жизни бы у героини не сработал бы ни один приворот, так как любой приворот предполагает подчинение человека слабой воли человеку с более сильной волей.
Зарегистрирован: 24.05.2014
  
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