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Истории из жизни

Любовный приворот не принес счастья разлучнице

Мою семью разбил любовный приворот. Прожили с мужем, как говорят, в любви и согласии 14 лет, есть десятилетняя дочка.

После покупки квартиры в новостройке, нашей соседкой оказалась разведенная женщина, тоже с дочкой, но старше нашей, ей уже 15 лет. Мой муж сразу же ей приглянулся, она стала часто забегать к нам, да и дети стали общаться.
Постепенно отношения с мужем стали портиться, он стал грубым не только со мной, но и с дочкой. Я не могла понять, откуда такая перемена произошла в любящем и спокойном человеке.
Когда стала находить в квартире везде иголки, соль на пороге, а потом под дверью моток цветных запутанных ниток, стала догадываться, что это порча.

Пошла к гадалке, та не только сказала, что сделан на мужа приворот, но и сказала, кто сделал. Это была наша соседка. Гадалка посоветовала искать того, кто сможет помочь, кто сильнее ее, она не умеет этого делать. Пока искала, жизнь превратилась в кошмар. Муж стал меня всячески оскорблять, я видела, что он меня ненавидит, но после того, как ударил дочку, собрала вещи и уехала к родителям.

Вскоре муж женился на соседке, и я перестала искать человека, который мог снять порчу, возвращать его после это я уже не хотела. Сейчас у них есть сын, ребенок родился больным, муж стал пить, работу потерял. Мне его жаль, понимаю, что, может, он не по своей воле так поступил, но что теперь делать? У них семья, маленький ребенок. Да и у меня не осталось к нему никаких чувств, кроме жалости. Не знаю, счастлива ли она, что добилась своего, но верю, что расплата все равно ее настигнет.
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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00 by Сделано_в_СССРПросмотров: 522Комментарии: 4
+9

Ключевые слова: Любовный приворот порча гадалка расплата

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Комментарии

#1 написал: dinka
Сегодня, 14:06
0
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Комментариев: 686
Ну как люди не поймут, ну не принесет счастья приворот. Все равно расплачиваться придеться.
Вот ребеночек больным родился.
Если сильно больным, если диагноз, то возможно и уйдет мужик, не выдержит такого испытания.
Зарегистрирован: 20.09.2010
  
#2 написал: conjure one
Сегодня, 14:54
+1
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Публикаций: 36
Комментариев: 1 863
Так расплата соседку уже настигла. Ребенок болеет, муж пьет. Наверное, она сама уже на рада....
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#3 написал: Talisha
Сегодня, 18:41
+3
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Репутация: (1237|0)
Публикаций: 46
Комментариев: 2 516
Надо было не искать помощников, а молиться за мужа, всем сердцем. Молитва жены сильнее вредоносной магии, когда она искренняя
Зарегистрирован: 18.05.2015
       
#4 написал: Вареньевна
Сегодня, 20:22
+1
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Репутация: (684|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 550
Была когда то и я дурой. Похвалилась одной знакомой, что за мужем как за каменной стеной живу... Все мужа как подменили, бегал к ней по первому зову, по звонку. И на ДР эта особа подарила иоему мужу вязаную собачку с черной веревкой на шее, сказала вдруг захочешь в машине повесить...
Вообщем было мне очень хреново, подруг нет, мама умерла. Но однажды я не выдержала, сожгла собачку вязаную и позвонила этой особе, сказала, что за своего мужа перегрызу её поганую глотку. Лна почему то испугалась и ромлала мужа в пешее эротическое.
Простила я мужа т.к. знала, что между ними ничего не было. Но еще где то месяц нас "тресло" не по детски. И так в жизни бывает...
Плюс
Зарегистрирован: 4.02.2017
 
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