Любовный приворот не принес счастья разлучнице

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:00

Сделано_в_СССР Просмотров: 522 Комментарии: 4 +9 Сегодня, 14:00 by

Мою семью разбил любовный приворот. Прожили с мужем, как говорят, в любви и согласии 14 лет, есть десятилетняя дочка.После покупки квартиры в новостройке, нашей соседкой оказалась разведенная женщина, тоже с дочкой, но старше нашей, ей уже 15 лет. Мой муж сразу же ей приглянулся, она стала часто забегать к нам, да и дети стали общаться.Постепенно отношения с мужем стали портиться, он стал грубым не только со мной, но и с дочкой. Я не могла понять, откуда такая перемена произошла в любящем и спокойном человеке.Когда стала находить в квартире везде иголки, соль на пороге, а потом под дверью моток цветных запутанных ниток, стала догадываться, что это порча.Пошла к гадалке, та не только сказала, что сделан на мужа приворот, но и сказала, кто сделал. Это была наша соседка. Гадалка посоветовала искать того, кто сможет помочь, кто сильнее ее, она не умеет этого делать. Пока искала, жизнь превратилась в кошмар. Муж стал меня всячески оскорблять, я видела, что он меня ненавидит, но после того, как ударил дочку, собрала вещи и уехала к родителям.Вскоре муж женился на соседке, и я перестала искать человека, который мог снять порчу, возвращать его после это я уже не хотела. Сейчас у них есть сын, ребенок родился больным, муж стал пить, работу потерял. Мне его жаль, понимаю, что, может, он не по своей воле так поступил, но что теперь делать? У них семья, маленький ребенок. Да и у меня не осталось к нему никаких чувств, кроме жалости. Не знаю, счастлива ли она, что добилась своего, но верю, что расплата все равно ее настигнет.

Ключевые слова: Любовный приворот порча гадалка расплата

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