Покойный свекор исполнил свое обещание

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 11:28

Сделано_в_СССР Просмотров: 20 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 11:28 by

Часто слышала от знакомых, что после смерти их родные каким-то образом напоминали о себе, особенно до сорока дней. Я не особо верила в это, даже когда мама рассказывала, как во сне ее об опасности предупредил уже умерший ее отец.Но вот умер мой свекор. При жизни он любил выпить, но никогда не буянил, а брал в руки гармошку и играл часа два. Он очень всем надоедал своей игрой, особенно мне. Дети маленькие, только уложу спать, а он является навеселе и сразу за свою гармонь.Однажды я пригрозила ему, что выброшу гармошку, если он еще хоть раз разбудит детей. На что свекор не только не обиделся, но попросил, когда он умрет, положить гармонь ему в гроб, пообещал, что и после смерти будет нам играть с того света.Умер он внезапно от инфаркта. Уже в последний момент, когда выносили гроб из дома, я вспомнила его просьбу, вернулась за гармошкой и положила у него в ногах. Это было какое-то импульсивное решение, так как в загробную жизнь я не верила.И вот сороковой день поминок по свекру выпадает на мой день рождения. Никто об этом не вспомнил, не до того было. И вот люди уже разошлись, мы убрали столы, и только сами сели перекусить, как я услышала знакомую игру моего свекра. Думаю, что таким образом он меня поздравлял, как и обещал. Мелодию слышала я одна, но все в этот миг почти одновременно сказали, что это же у меня сегодня день рождения и стали поздравлять. Стала говорить, что слышу звук гармони, свекровь расплакалась и сказала: «Такой он был, если что пообещал, непременно исполнит».Автор - Наташа.

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