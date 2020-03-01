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Истории из жизни

Покойный свекор исполнил свое обещание

Часто слышала от знакомых, что после смерти их родные каким-то образом напоминали о себе, особенно до сорока дней. Я не особо верила в это, даже когда мама рассказывала, как во сне ее об опасности предупредил уже умерший ее отец.

Но вот умер мой свекор. При жизни он любил выпить, но никогда не буянил, а брал в руки гармошку и играл часа два. Он очень всем надоедал своей игрой, особенно мне. Дети маленькие, только уложу спать, а он является навеселе и сразу за свою гармонь.

Однажды я пригрозила ему, что выброшу гармошку, если он еще хоть раз разбудит детей. На что свекор не только не обиделся, но попросил, когда он умрет, положить гармонь ему в гроб, пообещал, что и после смерти будет нам играть с того света.

Умер он внезапно от инфаркта. Уже в последний момент, когда выносили гроб из дома, я вспомнила его просьбу, вернулась за гармошкой и положила у него в ногах. Это было какое-то импульсивное решение, так как в загробную жизнь я не верила.

И вот сороковой день поминок по свекру выпадает на мой день рождения. Никто об этом не вспомнил, не до того было. И вот люди уже разошлись, мы убрали столы, и только сами сели перекусить, как я услышала знакомую игру моего свекра. Думаю, что таким образом он меня поздравлял, как и обещал. Мелодию слышала я одна, но все в этот миг почти одновременно сказали, что это же у меня сегодня день рождения и стали поздравлять. Стала говорить, что слышу звук гармони, свекровь расплакалась и сказала: «Такой он был, если что пообещал, непременно исполнит».

Автор - Наташа.
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Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 11:28
Сегодня, 11:28 by Сделано_в_СССРПросмотров: 20Комментарии: 0
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Ключевые слова: Семья свекор гармошка инфаркт смерть похороны поминки мелодия обещание день рождения

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