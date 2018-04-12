Катька

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 16:07

V.V.Pukin Просмотров: 305 Комментарии: 3 +4 Сегодня, 16:06 by

Не считаю глупым суеверием настигающую человека кару за вред, причинённый кошке. В своей жизни не раз видел тому подтверждение. На некоторых закон кармы подействовал весьма разрушающе.Вспоминаю случай, когда пацан с нашего двора привязал к кошке подобие парашюта из старого зонтика и сбросил её с крыши пятиэтажного дома. Сам я это зверство не видел, но знакомая ребятня рассказала, что кошка упала на бетон и уползла в окошко подвала на одних передних лапках. Понятно, что при падении сильно повредила таз и задние конечности.Не прошло и года, как этот малолетний изверг, катаясь на трамвайной «колбасе», получил похожую травму. Ему отрезало ступни на обеих ногах.Другой такой же подонок хвастался, что уже несколько котов повесил. Причём любил описывать мучения задыхающихся животных в мельчайших подробностях.Этого выродка расплата настигла намного позже. Лет через десять он неизлечимо заболел. И был сплавлен родным братом, который единолично завладел их общим имуществом, в дом инвалидов, где вскоре больной выродок самолично повесился.Это всё воспоминания детства. А из свежих случаев – судьба воспитанника интерната для умственно отсталых детей. Мне довелось жить какое-то время в доме по соседству с этим богоугодным заведением. Помимо звериных криков, которые то и дело доносились из-за бетонного забора, оттуда периодически вылетали доски, кирпичи и прочие снаряды. Прямёхонько на припаркованные рядом автомобили.Вплоть до скандала федерального масштаба, особого надзора за тамошним диким контингентом, похоже, не было. Детишки с необезображенными интеллектом лицами, шайками слонялись по интернатскому двору, иногда перелезая через забор на волю. Чему сам был не раз свидетелем. Ну, и, как уже сказал, швыряли, что попало под руку, через этот забор наружу.Однажды таким образом на крышу моей машины грохнулся очередной снаряд. Я сначала даже не понял, что там за мусор. Когда же разглядел – ужаснулся. Это оказался котёнок, от хвоста до головы, словно в панцирь, замотанный алюминиевой проволокой. К сожалению, уже мёртвый.Ходил тогда разбираться к администрации. Откуда и знаю «виновника торжества». Теперь этот упырёныш повзрослел и не первый год расплачивается за последующие свои грехи. Замотанный, как той проволокой, системой правосудия…А об одном мистическом случае, запомнившемся особо, расскажу подробнее.Всё произошло ещё в 70-е годы.Наша дальняя родственница Клавдия тогда проживала в квартире, доставшейся ей от бабушки. По возрасту женщине – около тридцати. Замужем не была. Жила одна. Вернее, с кошкой. Кошка такая крупная, песочного окраса в тёмную полоску. Я помню её, видел несколько раз. Звали Катька.В их семье эта котяра появилась давно, ещё когда Клава была девчонкой и жила с родителями. На момент описываемых событий кошка находилась в довольно преклонном возрасте, лет семнадцати-восемнадцати, наверное. Но бодростью обладала совершенно молодёжной. Вовсю игралась с фантиком на нитке, а то и просто гоняла по просторной квартире от избытка энергии. Оно и понятно, в те годы домашних питомцев не пичкали отравой в виде сухого корма или Китекэта, а кормили чистым мясом и рыбкой. Поили натуральным опять же молоком да сливками.Особенностью Катьки было то, что она любила обниматься. В прямом смысле этого слова. Когда в дом приходил кто-то из знакомых или родни, Катька запрыгивала на комод в прихожей и оттуда, встав на задние лапки, тянула распростёртые передние к гостю. А когда тот подходил к ней, обхватывала за шею, совершенно по-человечески, щурила свои зелёные глаза и так замирала, приветственно мурлыкая.Подруги Клавдии даже шутили по этому поводу – мол, Катька, будь она человеком, с таким любвеобильным характером в девках бы точно не засиделась, как её хозяйка.Хоть Клавдия тоже не слыла «синим чулком», просто не везло пока на серьёзные отношения с противоположным полом.Но однажды и ей улыбнулось женское счастье. Познакомилась с приятным мужчиной своего возраста. Звали его Сергеем.Закрутился бурный роман. И вскоре влюблённые стали жить под одной крышей. Клавдиевой, потому что у возрастного Ромео с этим был напряг.Взаимоотношения Сергея и Клавдии казались безоблачными. Женщина совершенно преобразилась. Счастливая улыбка не сходила с лица. Летала, как на крыльях. Подружки только диву давались:- Клавка, ты семнадцатилетней девчонкой так не скакала! Вот, что любовь с нами, бабами, творит…Молодой мужчина тоже, похоже, в своей возлюбленной души не чаял. Всё «Клавочка» да «Клавушка», «свет мой ясный» да «любимка»… Иначе и не называл.Правда, щедрым был только на слова. Цветами с подарками особо не баловал. Лишь однажды, на день рождения Клавдии, подарил «любимке» увесистую фоторамку богемского стекла.И ещё с кошкой Катькой язык общий не находил. Не оттого, что та его сторонилась. Нет. Просто, по его же словам, с детства кошек на дух не переносил. Хоть Катька и пыталась поначалу, как остальных, заключить Сергея в свои приветственные объятия, тот лишь нос воротил. Мол, и шерсть на одежде от этих котов, и запах…А как-то признался, что помимо врождённой неприязни к кошачьему роду есть ещё одна веская причина. Якобы его мама, тоже всю жизнь сторонившаяся кошек, предрекала сыну, что смерть его будет с кошачьей мордой.Клавдии же со временем даже стал намекать, что пора бы и вовсе от животного в доме избавиться. А то вдруг надумаем ребёночка завести, ещё поцарапает или укусит. Хотя про свадьбу пока не заикался.Только Клава, конечно, все такие предложения категорически отвергала. Как можно избавиться от члена семьи?! А Катька для неё с родителями считалась полноправным членом семьи. Причём, почти уже два десятка лет.Но Сергей всё не унимался. Нет-нет да начинал разговоры о том, что неплохо бы отдать Катьку в «добрые руки». Кому-нибудь из подруг или тем же родителям. Только вот у папы с мамой имелись свои два кошака, с которыми Катька находилась в непримиримых контрах. Это точно, уже проверено. Однажды её оставляли родителям на пару дней, по необходимости, пока Клавдия уезжала в командировку. Так там начались такие кошачьи бои, что шерсть клочьями летала по квартире…В общем не шла Клава на компромисс в угоду своему Серёже. И того это весьма раздражало. Катьку, не скрывая неприязни, обижал при каждом удобном случае. То заорёт на неё почём зря, загоняя под диван. То тапком запустит. То вовсе пнёт, походя.А однажды Клавдия застукала его за тем, придя раньше со службы, как он из кошачьего лотка сливал мочу в угол комнаты. Мол, Катька нагадила, негодница.После того случая отношения между влюблёнными слегка охладели. И Сергей винил в этом треклятую кошку…Как-то раз Клавдия возвратилась домой, припозднившись. Обычно кошка уже ждала с нетерпением, сидя в прихожей на комоде. А тут – нет её. Никто не тянет навстречу пушистые лапки, громко и радостно мурлыча. С нарастающим беспокойством женщина спросила у развалившегося перед телевизором Сергея:- А что с Катькой? Где она? Почему меня не встречает?..Мужик, удивлённо поднял брови:- Не знаю. Сам пришёл и её не видел ещё.Бросив сумки с продуктами у порога, встревоженная женщина принялась заглядывать во все укромные уголки в квартире, где иногда пряталась от мужского гнева Катька.Но кошки и след простыл…Это было совершенно необъяснимо. Катька с рождения была домашней кошкой. На улице не гуляла никогда. Изредка её брали в сад к родителям. Но и там она далеко не отлучалась. Сидела смирненько в садовом домике или грелась под солнышком на лавке у веранды.За все почти двадцать лет ни разу не терялась и из дому не пропадала. А тут как сквозь землю…Всю ночь Клавдия не могла сомкнуть глаз. Слёзы сами собой всё текли и текли ручьями. Звонила родителям, потом всем подругам и родственникам – вдруг Катька решила каким-то образом попутешествовать по гостям. Но никто её не видел.Сергей, которому надоела вконец эта непрестанная суматоха, укладываясь в кровать, с досадой произнёс:- Ну, что ты по какой-то кошке, словно по человеку убиваешься?! Ложись спать уже!.. Может, и найдётся потом…Вскоре уснул. Клавдия же спать не могла. В полном расстройстве сидела на краешке кровати и лихорадочно перебирала в голове возможные варианты пропажи Катьки…И вдруг, взгляд случайно остановился на вывернувшейся из-под одеяла руки спящего мужчины. Кисть была расцарапана. Неприятный озноб пробежал по телу. Неужели Сергей?!..Да нет!.. Не мог же любимый что-то плохое совершить с кошкой! Он же знает, как Катька мне дорога!.. Нет, нет и ещё раз нет!..Не став будить среди ночи, дождалась утра и только тогда спросила о царапинах на руках. Сергей пробурчал что-то невразумительное. Мол, вчера на службе не остерёгся.Хотя, где можно в кабинете, на бумажной работе так пораниться?..Но других свидетельств причастности мужчины к исчезновению Катьки не было. А сам он убеждал Клавдию, что кошка сама, наверное, незаметно шмыгнула за дверь. Может, когда он заходил домой в тот день. Так что вернётся поди…Дни шли за днями. Минул месяц. А кошка, вопреки надеждам хозяйки и уверениям мужчины, всё не возвращалась.Скорбя по пропавшей Катьке, Клавдия вложила её единственную чёрно-белую фотографию в рамку. Как раз ту, что когда-то подарил на день рождения Сергей, из богемского стекла. Установила фоторамку на книжную полку напротив кровати, чтобы всегда видеть родную мордочку…Каждый вечер, возвращаясь с работы и открывая дверь в квартиру, Клавдия с замиранием сердца ожидала, что вдруг случится чудо - она вновь увидит ясные глазищи мурлыкающей Катьки и ощутит на шее пушистые объятия…Но чуда не происходило.Дома ждал только Сергей. С которым она не чувствовала теперь той близкой связи, что была ещё пару месяцев назад. Хоть он и заверял всегда – Катька мешает их отношениям. Теперь её не стало, а отношения далеко не становились лучше.Но жить они продолжали вместе.Однажды утром Клавдия проснулась и по привычке подняла вверх глаза, на полку с Катькиной фотографией. Тут же сон как рукой сняло – фото на книжном стеллаже не было!Женщина в недоумении села на кровати… и тут всё поняла. Ужасающая картина предстала перед глазами.Голова лежащего рядом Сергея была повёрнута набок, на виске багровел кровоподтёк. Возле подушки покоилась массивная стеклянная фоторамка из богемского стекла. С неё на Клавдию, словно живая, глядела своими глазищами Катька…Сергея похоронили. Смерть в результате несчастного случая. Ночью тяжёлая стеклянная фоторамка самопроизвольно упала вниз. Прямо углом в висок спящего мужчины.Клавдия замуж так и не вышла. Но родила года через два девочку. Которую назвали Катя. Говорят, у неё были зелёные, почти кошачьи, глаза. Но сам я не видел. Как-то так вышло, что с годами связь с той дальней роднёй у нас потерялась…19.11.2020Автор - я.

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