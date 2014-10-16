Гадание на зеркалах

Гадание на зеркалахНаверное, мало найдется людей, которые не хотели бы узнать, что ожидает их в будущем. Всегда хочется хоть краешком глаза заглянуть за завесу тайны. Особенно это свойственно людям молодым или верящим в мистику.
Вот и я не являлась исключением, и в самое благоприятное для гаданий время, в святочную неделю, решила узнать все невзгоды и прелести, уготованные мне судьбой.
Мои подруги обеими руками поддержали идею, и седьмого января наша троица слёзно умоляла всех по очереди родителей отпустить нас с ночевой ко мне в сад.
Дело в том, что буквально в двух остановках от города у нас был сад с небольшим домиком, в котором мы и собирались гадать. А так как для сего ритуала требовались темнота, тишина и уединение, - то лучшего места было просто не найти.
Родители долго не хотели нас отпускать в силу возраста - нам было по 15 лет, но позвонив садовому сторожу и договорившись с ним о том, что он присмотрит за нами, а также не выдержав нашего тройного напора и упрашиваний, - согласились.
Единственным, о чём попросила моя мама, было то, чтобы мы не гадали на зеркалах, сказав, что это реально может быть опасным. И рассказала нам случай из своей молодости, произошедший, когда она гостила у родственников на Украине.
***
Примерно в вашем возрасте мы с подругами решили погадать на суженого. Дело было в небольшой украинской деревушке, или хуторе, как там говорили. Много девушек собралось. И на воске ворожили, и валенки бросали, и как только не гадали. Дошло и до последнего, считавшегося самым страшным, но правдивым - гадания на зеркале.
Пошли все к амбару, поставили там большое зеркало и свечи приготовили. Суть гадания заключалась в том, что девушки по одной заходили в тёмный амбар, зажигали свечи и, глядя в зеркало, говорили: "Суженый, ряженый приди ко мне ужинать". И как только жених появится, нужно было резко набросить на зеркало платок и сказать: "Чур меня!" Если же так сделать не успеешь - беда большая случится.
Гадание было в самом разгаре, уже человек пять девушек, счастливые, вышли из амбара, увидев своих избранников. Подошла очередь идти Нюре - 18-летней местной красавице, с волосами до пят - предмету воздыханий почти всех хуторских парней.
Зашла Нюра в амбар и не выходит. Пятнадцать минут прошло, полчаса, час...
Занервничала молодёжь, давай двери дёргать, а они заперты. И так, и эдак пробовали - никак не могут открыть. Побежали за взрослыми мужиками. Выломали насилу дверь и видят - Нюра лежит на сене без сознания, а волосы её от макушки до самых кончиков заплетены в миллионы косичек.
Долго Нюра в сознание не приходила, да и позже, хоть и очнулась, а в ум так и не вошла.
По каким только врачам её не возили, так и не вылечили, она толком говорить не могла, не узнавала никого и боялась любых звуков. Волосы же ей пришлось обстричь полностью, под корень, так как косички никак было не расплести, слишком тонкие они были и в бессчетном количестве. Такое сделать было не под силу человеку.
***
Послушав мамину историю и напутствия, мы собрали все ритуально-гадальные принадлежности, взяли сумку с вещами и продуктами, и поехали узнавать будущее.
Приехав в дом, мы расположились, попили чаю и приступили к гаданиям.
Мы раскладывали карты и пасьянсы, лили воск в воду, вытягивали стаканчики, содержимое которых предопределяло судьбу, жгли бумагу и пили сваренный в турке кофе.
Когда весь запас известных гаданий подошёл к концу, нам, развеселившимся молодым девчонкам, захотелось чего-то экстремального и мистического.
И мы, позабыв обещание, данное моей маме, и страшные истории, связанные с гаданием на зеркале, естественно, решили так погадать. Да ещё не простым способом, а сделав коридор, из стоящих стеклами друг напротив друга, двух зеркал, со свечами по бокам.
Условие гадания было таково, что заходить в комнату без света можно было только по одной, иначе ничего бы не получилось, и я решила идти первой.
Сначала страха, как такового, не было. Я зажгла свечи и стала смотреть в зеркальный коридор, особо не рассчитывая что-нибудь увидеть. В достоверность гаданий я по сути не верила, для меня это воспринималось своеобразной игрой, забавной данью традициям и просто весёлым времяпрепровождением.
Минут пять ничего не происходило. И вдруг... в зеркале появилась большая белая дверь и она начала медленно-медленно открываться.
Я, как загипнотизированная, не могла оторвать взгляд от этой двери в отражении, я забыла всё, что нужно было говорить и делать, потеряла способность двигаться, меня накрыла волна какого-то первобытного, всепоглощающего ужаса. И тут из двери показалось нечто огромное, так как оно было будто пригнувшись, чёрное, лохматое, с горящими ярко-красными глазами. У этого обросшего существа были четыре конечности по типу рук и ног и жутко страшная морда, не похожая ни на одно известное мне животное.
Я понимаю, что это может показаться глупой фантазией, что такое априори невозможно, но могу поклясться чем угодно, что это происходило на самом деле. Алкоголь я в то время даже не пробовала, о наркотиках не слышала, а сочинить или представить себе такой кошмар в зеркале - физически не могла.
Со мной и до этого случая происходили нестандартные ситуации, но чтобы уж настолько фантастические и не поддающиеся объяснению - впервые.
Уж не знаю, кто или что меня тогда спасло, но я сумела выскочить из комнаты и, как была босиком, выбежала из дома прямо на улицу, на снег.
У меня была жуткая истерика, я ничего не могла сказать, а лишь ревела без остановки. Девчонки перепугались и включили везде свет. В "гадальной" комнате весь стол и пол были усыпаны осколками зеркал, разбитых вдребезги. Свечи погасли сами по себе.
Я не могла заставить себя зайти в дом. Подруги вынесли мне вещи, и я оделась прямо на улице. Ночевать мы пошли к сторожу, а на первом автобусе уехали домой.
После такого гадания, я недели две боялась смотреть в любые зеркала и даже не подходила к ним. Спать по ночам я тоже не могла, если даже и получалось ненадолго уснуть, то просыпалась от кошмара, в котором это жуткое существо пыталось вылезти из зеркала.
На крещение, 19 января, мы с мамой съездили на службу в церковь, там надо мной почитали молитвы, облили и дали попить святой воды, и я будто успокоилась. Позже всё полностью нормализовалось.
В тот дом я больше никогда не заходила, так как через год уехала учиться в другой город, а сад родители в моё отсутствие продали.
Этот случай отбил мне желание гадать на всю жизнь вперёд, хоть на зеркалах, хоть на чём-либо другом.
Автор: Елена Лис.
Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:16
Сегодня, 05:16 by Елена ЛисПросмотров: 96Комментарии: 2
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