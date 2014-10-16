Гадание на зеркалах

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Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:16

Елена Лис Просмотров: 96 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 05:16 by

Наверное, мало найдется людей, которые не хотели бы узнать, что ожидает их в будущем. Всегда хочется хоть краешком глаза заглянуть за завесу тайны. Особенно это свойственно людям молодым или верящим в мистику.Вот и я не являлась исключением, и в самое благоприятное для гаданий время, в святочную неделю, решила узнать все невзгоды и прелести, уготованные мне судьбой.Мои подруги обеими руками поддержали идею, и седьмого января наша троица слёзно умоляла всех по очереди родителей отпустить нас с ночевой ко мне в сад.Дело в том, что буквально в двух остановках от города у нас был сад с небольшим домиком, в котором мы и собирались гадать. А так как для сего ритуала требовались темнота, тишина и уединение, - то лучшего места было просто не найти.Родители долго не хотели нас отпускать в силу возраста - нам было по 15 лет, но позвонив садовому сторожу и договорившись с ним о том, что он присмотрит за нами, а также не выдержав нашего тройного напора и упрашиваний, - согласились.Единственным, о чём попросила моя мама, было то, чтобы мы не гадали на зеркалах, сказав, что это реально может быть опасным. И рассказала нам случай из своей молодости, произошедший, когда она гостила у родственников на Украине.Примерно в вашем возрасте мы с подругами решили погадать на суженого. Дело было в небольшой украинской деревушке, или хуторе, как там говорили. Много девушек собралось. И на воске ворожили, и валенки бросали, и как только не гадали. Дошло и до последнего, считавшегося самым страшным, но правдивым - гадания на зеркале.Пошли все к амбару, поставили там большое зеркало и свечи приготовили. Суть гадания заключалась в том, что девушки по одной заходили в тёмный амбар, зажигали свечи и, глядя в зеркало, говорили: "Суженый, ряженый приди ко мне ужинать". И как только жених появится, нужно было резко набросить на зеркало платок и сказать: "Чур меня!" Если же так сделать не успеешь - беда большая случится.Гадание было в самом разгаре, уже человек пять девушек, счастливые, вышли из амбара, увидев своих избранников. Подошла очередь идти Нюре - 18-летней местной красавице, с волосами до пят - предмету воздыханий почти всех хуторских парней.Зашла Нюра в амбар и не выходит. Пятнадцать минут прошло, полчаса, час...Занервничала молодёжь, давай двери дёргать, а они заперты. И так, и эдак пробовали - никак не могут открыть. Побежали за взрослыми мужиками. Выломали насилу дверь и видят - Нюра лежит на сене без сознания, а волосы её от макушки до самых кончиков заплетены в миллионы косичек.Долго Нюра в сознание не приходила, да и позже, хоть и очнулась, а в ум так и не вошла.По каким только врачам её не возили, так и не вылечили, она толком говорить не могла, не узнавала никого и боялась любых звуков. Волосы же ей пришлось обстричь полностью, под корень, так как косички никак было не расплести, слишком тонкие они были и в бессчетном количестве. Такое сделать было не под силу человеку.Послушав мамину историю и напутствия, мы собрали все ритуально-гадальные принадлежности, взяли сумку с вещами и продуктами, и поехали узнавать будущее.Приехав в дом, мы расположились, попили чаю и приступили к гаданиям.Мы раскладывали карты и пасьянсы, лили воск в воду, вытягивали стаканчики, содержимое которых предопределяло судьбу, жгли бумагу и пили сваренный в турке кофе.Когда весь запас известных гаданий подошёл к концу, нам, развеселившимся молодым девчонкам, захотелось чего-то экстремального и мистического.И мы, позабыв обещание, данное моей маме, и страшные истории, связанные с гаданием на зеркале, естественно, решили так погадать. Да ещё не простым способом, а сделав коридор, из стоящих стеклами друг напротив друга, двух зеркал, со свечами по бокам.Условие гадания было таково, что заходить в комнату без света можно было только по одной, иначе ничего бы не получилось, и я решила идти первой.Сначала страха, как такового, не было. Я зажгла свечи и стала смотреть в зеркальный коридор, особо не рассчитывая что-нибудь увидеть. В достоверность гаданий я по сути не верила, для меня это воспринималось своеобразной игрой, забавной данью традициям и просто весёлым времяпрепровождением.Минут пять ничего не происходило. И вдруг... в зеркале появилась большая белая дверь и она начала медленно-медленно открываться.Я, как загипнотизированная, не могла оторвать взгляд от этой двери в отражении, я забыла всё, что нужно было говорить и делать, потеряла способность двигаться, меня накрыла волна какого-то первобытного, всепоглощающего ужаса. И тут из двери показалось нечто огромное, так как оно было будто пригнувшись, чёрное, лохматое, с горящими ярко-красными глазами. У этого обросшего существа были четыре конечности по типу рук и ног и жутко страшная морда, не похожая ни на одно известное мне животное.Я понимаю, что это может показаться глупой фантазией, что такое априори невозможно, но могу поклясться чем угодно, что это происходило на самом деле. Алкоголь я в то время даже не пробовала, о наркотиках не слышала, а сочинить или представить себе такой кошмар в зеркале - физически не могла.Со мной и до этого случая происходили нестандартные ситуации, но чтобы уж настолько фантастические и не поддающиеся объяснению - впервые.Уж не знаю, кто или что меня тогда спасло, но я сумела выскочить из комнаты и, как была босиком, выбежала из дома прямо на улицу, на снег.У меня была жуткая истерика, я ничего не могла сказать, а лишь ревела без остановки. Девчонки перепугались и включили везде свет. В "гадальной" комнате весь стол и пол были усыпаны осколками зеркал, разбитых вдребезги. Свечи погасли сами по себе.Я не могла заставить себя зайти в дом. Подруги вынесли мне вещи, и я оделась прямо на улице. Ночевать мы пошли к сторожу, а на первом автобусе уехали домой.После такого гадания, я недели две боялась смотреть в любые зеркала и даже не подходила к ним. Спать по ночам я тоже не могла, если даже и получалось ненадолго уснуть, то просыпалась от кошмара, в котором это жуткое существо пыталось вылезти из зеркала.На крещение, 19 января, мы с мамой съездили на службу в церковь, там надо мной почитали молитвы, облили и дали попить святой воды, и я будто успокоилась. Позже всё полностью нормализовалось.В тот дом я больше никогда не заходила, так как через год уехала учиться в другой город, а сад родители в моё отсутствие продали.Этот случай отбил мне желание гадать на всю жизнь вперёд, хоть на зеркалах, хоть на чём-либо другом.Автор: Елена Лис.

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