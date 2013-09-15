Гадание на зеркалах

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 07:42

Причина: Стилистика автора сохранена.

Iris2312 Просмотров: 492 Комментарии: 6 +7 Сегодня, 07:40 by

Все мы когда-то были детьми. И все мы любили заниматься всякими глупостями, вроде гаданий и вызываний всяких чёртиков и "матюкливых гномиков". Но знали ли мы тогда, что может с нами случиться и к чему это может привести? Вряд ли.Однажды я и мои подруги решили погадать на зеркалах. Притащили откуда-то два огромных зеркала и поставили их друг напротив друга. Зажгли свечи и только хотели начать произносить какое-то "заклинание", как в комнату, к нашему счастью, ворвалась мама одной из девчонок.Увидев, чем мы заняты, она в одну секунду зажгла свет и потушила свечи. В такой истерике я еще не видела человека. Она просто кричала на нас, а когда успокоилась, мы поинтересовались, отчего такая паника. И вот что она нам поведала."На тот момент было мне около 16 лет. Было это на Новогодних каникулах - как сейчас помню - снег, метель, вьюга - всё за окном, а мы сидим с подружками дома и слушаем завывание ветра. От скуки решили погадать на суженого-ряженого - с зеркалами и свечами, всё, как полагается. Все поддержали идею и для пущего результата решили делать это по очереди - чтобы в момент проведения "ритуала" в комнате находилась только одна из нас. Сказано - сделано. Расставили мы зеркала, принесли свечи, постелили белую скатерть. И начали. Я была второй в очереди. Катя - первая и самая смелая из девчонок пробыла в комнате около пяти минут. Вышла и, пожав плечами, грустно сообщила: "Ничего". Я вошла второй.Как сейчас помню - захожу в комнату, вокруг - мгла, и я продвигаюсь чуть ли не на ощупь к пламени свечи. Сев перед зеркалом и глубоко вздохнув, я произнесла три раза, практически не выдыхая: "Суженый-ряженый, приди. Суженый-ряженый, приди. Суженый-ряженый, приди". И замерла. Просидев так несколько минут, я уже начала втихую посмеиваться над самой собой и уже было собралась уходить, как вдруг заметила какое-то шевеление в зеркале. Я замерла и перестала дышать. Вдруг, спустя несколько минут, которые в тот момент показались мне бесконечностью, я почувствовала, как меня кто-то обнимает. Я никогда не забуду это ледяное прикосновение и ощущение, будто кто-то дышит мне в ухо. Я не знаю, сколько времени я так просидела, но очнулась я в тот момент, когда одна из подруг ворвалась в комнату и повалила зеркало, которое с оглушительны звоном упало и разбилось о деревянный паркет. Я в недоумении посмотрела на подругу, лицо которой отчего-то было белее снега.- Ты сидишь так уже более получаса! - прокричала она. - Сначала мы решили, что ты уже закончила и просто смеешься над нами, оставшись здесь, но потом я всё же решила проверить и...и...Она отчего-то начала рыдать.- Эта женщина!Я не поняла, о чем она говорит. Но когда нам удалось её успокоить, она с обезумевшими глазами стала объяснять, что произошло.- Я... я тихонько вошла в комнату посмотреть, что ты там делаешь... Прокралась позади тебя, но ты и глазом не моргнула... Я заглянула в зеркало, а там она... эта женщина... И в комнате стало как-то холодно... Я просто... просто, - и тут она снова стала биться в истерике.Я чувствовала себя окаменевшей и не могла пошевелиться. И с тех пор стараюсь не задерживаться у зеркал".Я слушала эту историю, затаив дыхание. И пообещала себе, что никогда, даже в шутку, не буду играть с зеркалами.А теперь вопрос к вам, дорогие читатели: кто-то из вас пытался проделать что-то подобное с зеркалами? И каков результат? Верите ли вы в подобно? Я, честно говоря, не знаю, но и пробовать не желаю.

Ключевые слова: Темнота зеркало страх некто авторская история

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