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Истории из жизни

Гадание на зеркалах

Все мы когда-то были детьми. И все мы любили заниматься всякими глупостями, вроде гаданий и вызываний всяких чёртиков и "матюкливых гномиков". Но знали ли мы тогда, что может с нами случиться и к чему это может привести? Вряд ли.


Однажды я и мои подруги решили погадать на зеркалах. Притащили откуда-то два огромных зеркала и поставили их друг напротив друга. Зажгли свечи и только хотели начать произносить какое-то "заклинание", как в комнату, к нашему счастью, ворвалась мама одной из девчонок.

Увидев, чем мы заняты, она в одну секунду зажгла свет и потушила свечи. В такой истерике я еще не видела человека. Она просто кричала на нас, а когда успокоилась, мы поинтересовались, отчего такая паника. И вот что она нам поведала.

"На тот момент было мне около 16 лет. Было это на Новогодних каникулах - как сейчас помню - снег, метель, вьюга - всё за окном, а мы сидим с подружками дома и слушаем завывание ветра. От скуки решили погадать на суженого-ряженого - с зеркалами и свечами, всё, как полагается. Все поддержали идею и для пущего результата решили делать это по очереди - чтобы в момент проведения "ритуала" в комнате находилась только одна из нас. Сказано - сделано. Расставили мы зеркала, принесли свечи, постелили белую скатерть. И начали. Я была второй в очереди. Катя - первая и самая смелая из девчонок пробыла в комнате около пяти минут. Вышла и, пожав плечами, грустно сообщила: "Ничего". Я вошла второй.

Как сейчас помню - захожу в комнату, вокруг - мгла, и я продвигаюсь чуть ли не на ощупь к пламени свечи. Сев перед зеркалом и глубоко вздохнув, я произнесла три раза, практически не выдыхая: "Суженый-ряженый, приди. Суженый-ряженый, приди. Суженый-ряженый, приди". И замерла. Просидев так несколько минут, я уже начала втихую посмеиваться над самой собой и уже было собралась уходить, как вдруг заметила какое-то шевеление в зеркале. Я замерла и перестала дышать. Вдруг, спустя несколько минут, которые в тот момент показались мне бесконечностью, я почувствовала, как меня кто-то обнимает. Я никогда не забуду это ледяное прикосновение и ощущение, будто кто-то дышит мне в ухо. Я не знаю, сколько времени я так просидела, но очнулась я в тот момент, когда одна из подруг ворвалась в комнату и повалила зеркало, которое с оглушительны звоном упало и разбилось о деревянный паркет. Я в недоумении посмотрела на подругу, лицо которой отчего-то было белее снега.

- Ты сидишь так уже более получаса! - прокричала она. - Сначала мы решили, что ты уже закончила и просто смеешься над нами, оставшись здесь, но потом я всё же решила проверить и...и...
Она отчего-то начала рыдать.
- Эта женщина!

Я не поняла, о чем она говорит. Но когда нам удалось её успокоить, она с обезумевшими глазами стала объяснять, что произошло.

- Я... я тихонько вошла в комнату посмотреть, что ты там делаешь... Прокралась позади тебя, но ты и глазом не моргнула... Я заглянула в зеркало, а там она... эта женщина... И в комнате стало как-то холодно... Я просто... просто, - и тут она снова стала биться в истерике.
Я чувствовала себя окаменевшей и не могла пошевелиться. И с тех пор стараюсь не задерживаться у зеркал".


Я слушала эту историю, затаив дыхание. И пообещала себе, что никогда, даже в шутку, не буду играть с зеркалами.


А теперь вопрос к вам, дорогие читатели: кто-то из вас пытался проделать что-то подобное с зеркалами? И каков результат? Верите ли вы в подобно? Я, честно говоря, не знаю, но и пробовать не желаю.

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 07:42
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 07:40 by Iris2312Просмотров: 492Комментарии: 6
+7

Ключевые слова: Темнота зеркало страх некто авторская история

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Комментарии

#1 написал: DElovaYA
Сегодня, 08:01
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 27
Вот уж детское, девичье любопытство...и через это все проходят! Я про гадания) С зеркалами я все же побаивалась гадать, наслышана была, что может и остаться чудо у тебя, если не сделать все правильно))
Зарегистрирован: 15.09.2013
#2 написал: Eifersucht
Сегодня, 08:11
+2
Группа: Посетители
Репутация: (27|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 1 502
Историю не понял. Пожалуйста, объясните поподробнее, кто обнимал, что конкретно видела вошедшая, зачем разбила зеркало? Сумбурно написано, несвязно. Похоже на выдумку.
Зеркало организует образ, оно может организовать связь с иным миром и с иным временем, а также может являться окном.
Разбить зеркало во время гадания - это значит закрыть окно в иной мир. Хреновая вещь, знаете ли. Если через окно влезла сущность при определённых условиях и окно было закрыто, то сущность останется и будет все равно проявлять себя.
Зарегистрирован: 30.05.2013
   
#3 написал: Космический странник
Сегодня, 09:56
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 5
Смотря в зеркало мы фокусируем там свое внимание, т.е. отдаем туда энергию. Не стоит этого делать, потому что зеркало - по сути истончение грани между мирами. И оттуда может кто-нть вылезти, что будет сложно запихнуть его обратно. Не рад будешь.
Да и в темное время суток стараюсь по минимуму смотреться. Потому что в отражении не мы. Если присмотреться, оно даже двигается с небольшой задержкой...)) Особенно ночью.
Зарегистрирован: 25.07.2017
#4 написал: Eifersucht
Сегодня, 11:19
+1
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Репутация: (27|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 1 502
Несколько раз пробовал по чистой случайности подходить к зеркалу в крайне ограниченном помещении. Высота помещения с рост человека, ширина около полуметра и во всю стену зеркало.
Очень загадочные ощущения. Портал точно можно открыть. Только что будет потом???... . Приумножается тревога. .. И отходишь.
Зеркала ведь совсем недавно используются в нашем обществе. И для нынешнего человека открыто поле для деятельности. Но эта тема, мне кажется, ждёт своих исследователей (тёмная лошадка).
Зарегистрирован: 30.05.2013
   
#5 написал: ана аю
Сегодня, 12:18
0
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Публикаций: 0
Комментариев: 1 011
Что-то не очень понятно. Что за женщина ( и почему женщина, а не какой-нибудь красавЕЦ?) Кто обнимал героиню? Такая страшная женщина в зеркале была, что подружку так плющило?
Складывается ощущение, что при гадании на суженного какая только хренотень не приходит, но только не суженный!
Зарегистрирован: 20.06.2016
    
#6 написал: Минди
Сегодня, 12:42
0
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Репутация: (55|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 500
Да,как же вглядела та женщина, знакомая или нет - не понятно. Может зеркала и вредные, но без них никак! Особенно женщинам. Мы же всегда хотим быть красивыми,с макияжем и прической. А без зеркал тут не обойтись. Плюс.
Зарегистрирован: 24.09.2015
 
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