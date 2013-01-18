Язык духов

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 04:04

Eniisi Просмотров: 99 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 04:04 by

Начать следует с того, что я очень большой любитель языков. Мне нравится не только их изучать, но и слушать так же, как слушают музыку. Я уже слышал в своей жизни (а сейчас мне 20 лет) более 200 различных языков (для этого есть сайты и каналы на «ютюбе», так что не удивляйтесь), однако, как оказалось, ни один язык не звучит для меня «безупречно»: да, есть много красивых, но ни один я не могу назвать безупречным. Я решил создать свой, «безупречный» для меня, было это ещё в 2017 году. Язык я назвал «бааздул Кротоль», что в переводе означает «язык духов», а по-русски я его назвал «кручский язык». Работал я над ним долго, иногда бросал на месяцы, но всегда возвращался. В итоге, он получился именно таким, каким я хотел — безупречным (только с моей точки зрения, разумеется, так как у всех разные вкусы, но и создавал я его только для себя) по звучанию. С этим языком связано несколько загадочных совпадений, о которых речь пойдёт ниже.1. Рассказ первый.Язык оправдал своё название два раза. В 2019 году у нас в Петрозаводске выдался тёплый апрель, но первого мая почему-то вдруг пошёл снег — почти снегопад. Снег шёл весь день. В то время я постоянно вёл дневник на своём языке, чтобы таким образом его улучшать (записывал всё, что со мной происходило, а когда нужные слова отсутствовали, то сразу их создавал); если сложить все тетради, которые я использовал как свой дневник, то получится около пятиста страниц. Так вот, помню, было уже двенадцать часов ночи, а снег всё шёл и довольно сильный. Я как раз вёл дневник и когда посмотрел в окно, то расстроился из-за этого, и написал в дневнике «Остановите уже этот снег!», на моём языке: «Тунарунь дохи ина-иклаайзэ». И что думаете? Написав это и выглянув в окно, я увидел, что снег за несколько секунд сошёл на нет. Не знаю что тут можно сказать, я был поражён. Далее, в том же 2019 году, но уже летом, в городе Кондопога, я пошёл прогуляться и ушёл довольно далеко от дома, дошёл до берега озера. Когда я уже собирался назад, то закапал дождь, а добираться до дома около сорока минут. В этот раз мне хватило всего двух слов: «Не сейчас» — «Шрок-та». Дождь, конечно, не остановился полностью, но я почти не промок по дороге домой. Да, ничего такого, но когда я пришёл домой и выглянул в окно, я увидел, что там льёт сильнейший ливень. Дождь как будто подождал, пока я зайду домой. Забавные совпадения? Скорее всего.2. Рассказ второй, хотя здесь скорее небольшое исследование.Немного отвлекусь от главного предмета публикации, так как далеко не все из вас знают о существовании такого языка, как баскский. Это язык на северо-востоке Испании, который является изолятом. Это означает, что у него нету родственных языков на всей планете, хотя учёные ищут уже много лет. Русский язык, например, относится к индоевропейской семье и у него очень много родственников по всей Европе — тот же всеми любимый английский и латынь. Почему я начал писать про баскский? А потому, что этот язык из всех тех, что я слышал, показался мне самым красивым. В моём языке почти нету международных слов, я большинство его слов создал своей головой, даже такие, как «минута» и «интернет», однако я всё же заимствовал многие баскские слова уже после того, как начал изучать баскский (в 2019 году), решив, что хоть один язык в мире, пусть и искусственный, должен иметь слова, «родственные» баскским. Но до 2019 года я баскский не изучал, хотя и очень любил его послушать (меня к нему постоянно тянуло, как будто это волшебный язык, и тянет до сих пор), поэтому все слова для языка духов создавал сам. Здесь следует также отметить, что исконных баскских корней слов осталось очень мало (всего около 150), большая часть его современного словаря — романские заимствования, так как баскский язык постоянно был под давлением этих языков. Сейчас я баскский знаю неплохо. В последнее время я много читал про него и изучал происхождение баскских слов, во время чего обнаружил то, что происхождение некоторых слов из языка духов, которые я НЕ заимствовал из баскского, а создал сам, можно объяснить посредством баскских и наоборот, при этом есть и полные совпадения слов и значений. Я приведу несколько наиболее ярких примеров, хотя я нашёл больше таких слов.Итак, следующие слова выглядят очень похоже и имеют одинаковое или очень близкое значение в обоих языках, далее б. — баскский, к. — язык духов (кручский): б. ate «дверь» — к. ато «дверь», б. sartu «входить вовнутрь» (корень sar-, а -tu — это как окончание глаголов -ть в русском языке) — к. сар «внутри», б. ots (оч) «звук» — к. оор «звук» (ч и р относятся к переднеязычным звукам, поэтому, считайте, одно и то же), б. ari «делать что-то в настоящее время» — к. нару «делать», б. sinetsi (шиньечи) «верить» — к. синьчиика «верить», б. -din «быть похожим на что-то» — к. -дан, б. bat «один» — к. сат «один», б. корень gel- «стоять» — к. корень гэль- «стоять» (это самое частое окончание прилагательных, обозначающее «устойчивое качество»).Далее, есть несколько слов, которые выглядят похоже и явно имеют связь, хотя их значения и не совпадают. Б. ikusi «видеть» и ikuzi «мыть» (корни -kus- и -kuz-, эти i по бокам значения почти не имеют) — к. ку «свет»: эти слова, как я считаю, связаны, так как видим мы только тогда, когда есть свет, а помытые вещи становятся светлыми. Б. ase «удовлетворять» — к. аш «красота» и амшэ «любовь» (выглядит как амшэрок, но это составное слово из двух корней, и первый корень здесь — амшэ-): красота — что-то, что нас удовлетворяет, а любим мы что-то или кого-то тогда, когда эта вещь или этот человек нас удовлетворяет, например, мы считаем человека красивым потому, что он достаточно, «удовлетворительно» красив для нас. Б. ele «слово» — к. мэԓа(з) «смысл»: каждое слово имеет смысл, даже если это просто звукоподражание. Б. nor «кто» — к. нора «быть». Б. корень gal- «терять» — к. корень галл- «мрак»: во мраке мы теряем. Ладно, я полагаю, достаточно. Повторюсь, что таких слов больше и что приведённые слова и корни своего языка из баскского я НЕ заимствовал, так как когда они создавались, я его ещё совершенно не знал. Вы понимаете, что я очень часто имею дело с языками разных семей, перевожу слова, сравниваю их, но ни в одном языке мира я ещё не находил слова, которые были бы похожи и по смыслу, и по звучанию на слова из моего искусственного языка, а в баскском нашёл так много, при том, что я всегда мечтал о том, чтобы эти два языка были «родственными».В доказательство существования «языка духов» привожу ссылки на словарь (он ещё не закончен, но большая часть уже есть) и учебник:Тукурокэ эԓа. Счастья вам.

Ключевые слова: Мистика языки дождь совпадения авторская история

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