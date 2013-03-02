Попутчик

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 16:08

OmbreMorte Просмотров: 569 Комментарии: 8 +13 Сегодня, 16:08 by

Произошло это около пяти лет назад. Когда я работал курьером и вез груз в другой город. Я никогда не забуду ту ноябрьскую ночь, лицо и глаза того бродяги, который подсел ко мне тогда в машину. Я ехал по трассе уже четвертый час. Странно, но в этот день совсем не попадалось встречных машин. До города оставалось 10-15 километров. Я заранее позвонил и забронировал номер в местной гостинице.Сильно устав, борясь с сонливостью, я мечтал поскорее доехать до отеля и плюхнуться на удобную и мягкую кровать своего номера. Проезжая подъем на трассе, показались первые огоньки небольшого города. Но дорога пошла опять вниз, и огни завесила стена густых и высоких деревьев. Кромешная тьма, и только дальний свет фар освещал неровную дорогу.Я закурил и слегка приоткрыл окно. Снаружи было жутко холодно. Да и мелкий снег прилипал к лобовухе, делая видимость еще хуже. Докурив сигарету, левой рукой я потянулся к проему между стеклом и дверью и остолбенел: на обочине показался силуэт человека, машущего рукой. Я выключил свет в салоне автомобиля, чтоб получше рассмотреть его. Да, черт возьми, это был человек!Какого черта он здесь делает? – Подумал я.Снизив скорость до 40 км/ч, я начал тихо приближаться. Сгорбленный, скукоженный от леденящего ветра, незнакомец продолжал махать рукой. Во мне боролись две мысли: первая – проехать мимо, вдруг это какой-нибудь бандит или прочая опасная личность, вторая – а вдруг это просто несчастный бродяга, замерзающий на улице. Но все таки?.. Какого черта он делает посреди ночи, черти знает где? – Уже вслух произнес я. На свой страх и риск, я все таки остановился.Фигура стала медленно подходить к машине.Закрыв все двери на замок, я приоткрыл окно со стороны пассажира.– Кто вы такой, и что здесь делаете? – Спросил я незнакомца.Ответа не последовало. Включив свет в салоне я увидел его лицо: это было лицо старика, и отдавало оно синевато-темным цветом. Зрачки еле виднелись из под белков.– Извините, вы не могли бы меня подвезти? – Наконец заговорил незнакомец. – Мне совсем не далеко.– Вам в город?– Нет, нет гораздо ближе.– А если вы какой-нибудь беглый преступник или бандит, - сказал я ему.– Нет, что вы! Я всего лишь несчастный, который застрял на этой дороге.Разблокировав дверь, я впустил его в машину.- Так все таки, если вам не в город, то куда вас везти?- спросил я бродягу.– Не волнуйся, добрый человек, мне через пару километров выходить.Я слегка запаниковал и перебирал у себя в голове варианты. Ну что там может быть в этой паре километров… дом, избушка…что? А вдруг там его ждут дружки, чтобы отоварить таких лопухов, как я.– Как тебя зовут? – внезапно спросил старик.– К-костя,- слегка заикнулся я.– А меня Олег Иванович, – ответил он, – ну..будем знакомы,- прохрипел незнакомец.Остальные 5 минут мы ехали молча, как вдруг бродяга сказал:- Останови здесь.Я очень удивился, но рядом ничего не было. Все та же черная трасса и темный лес. У обочины стояла только скамейка, которую я случайно разглядел под светом фар.– Ну, спасибо тебе, Костя, – старик с трудом начал выбираться из пассажирского кресла.– Не за что, Олег Иванович, – промямлил я.Закрыв дверь, я начал наблюдать за странным попутчиком: сделав пару неуклюжих шагов, он сел на ту самую скамейку, и как будто замер.Что он делает, почему никуда не идет? Может это просто сумасшедший. – Все это крутилось у меня в голове. Мне надоело наблюдать за ним, и я что было мочи, дал газу и сорвался с места.В отель я уже приехал к утру. А в голове постоянно крутилась та ситуация. Не снимая одежды, я грохнулся на кровать и проспал до часу дня.Меня разбудил телефон. На том конце был мой компаньон – Валера. Я ему все рассказал про странного попутчика.– Ты что совсем спятил, - вознегодовал компаньон, - ты хоть знаешь, какой ценный груз везешь?Может тебе вообще повезло, что жив остался… Так значит, дуй на базу, сдавай груз и свободен.Успешно сдав тот самый груз, и, хорошенько отдохнув в номере, я направился обратно.При свете дня хорошо виднелась грубая неровная дорога. Вдруг мой взор привлекла та скамейка, что я видел вчера.Медленно остановившись у обочины, я долго думал, выходить мне или нет. Вчерашняя ситуация нагнала жути. Но я все таки вышел.Интересно, куда делся тот тип. – Все думал я. - Олег Иваныч, как он себя назвал.Я уже засобирался обратно в машину, как краем глаза заметил запылившийся венок надетый на столб. Рядом со скамейкой. А на столбе надпись Никифоров Олег Иванович и годы жизни: 1930-2005.Меня как передернуло. По спине побежал холодок. Я тут же запрыгнул в машину и дал по газам. С тех пор я больше не выезжал на эту трассу.Автор - неизвестен.

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