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Истории из жизни

Попутчик

Произошло это около пяти лет назад. Когда я работал курьером и вез груз в другой город. Я никогда не забуду ту ноябрьскую ночь, лицо и глаза того бродяги, который подсел ко мне тогда в машину. Я ехал по трассе уже четвертый час. Странно, но в этот день совсем не попадалось встречных машин. До города оставалось 10-15 километров. Я заранее позвонил и забронировал номер в местной гостинице.

Сильно устав, борясь с сонливостью, я мечтал поскорее доехать до отеля и плюхнуться на удобную и мягкую кровать своего номера. Проезжая подъем на трассе, показались первые огоньки небольшого города. Но дорога пошла опять вниз, и огни завесила стена густых и высоких деревьев. Кромешная тьма, и только дальний свет фар освещал неровную дорогу.

Я закурил и слегка приоткрыл окно. Снаружи было жутко холодно. Да и мелкий снег прилипал к лобовухе, делая видимость еще хуже. Докурив сигарету, левой рукой я потянулся к проему между стеклом и дверью и остолбенел: на обочине показался силуэт человека, машущего рукой. Я выключил свет в салоне автомобиля, чтоб получше рассмотреть его. Да, черт возьми, это был человек!

Какого черта он здесь делает? – Подумал я.

Снизив скорость до 40 км/ч, я начал тихо приближаться. Сгорбленный, скукоженный от леденящего ветра, незнакомец продолжал махать рукой. Во мне боролись две мысли: первая – проехать мимо, вдруг это какой-нибудь бандит или прочая опасная личность, вторая – а вдруг это просто несчастный бродяга, замерзающий на улице. Но все таки?.. Какого черта он делает посреди ночи, черти знает где? – Уже вслух произнес я. На свой страх и риск, я все таки остановился.

Фигура стала медленно подходить к машине.

Закрыв все двери на замок, я приоткрыл окно со стороны пассажира.

– Кто вы такой, и что здесь делаете? – Спросил я незнакомца.

Ответа не последовало. Включив свет в салоне я увидел его лицо: это было лицо старика, и отдавало оно синевато-темным цветом. Зрачки еле виднелись из под белков.

– Извините, вы не могли бы меня подвезти? – Наконец заговорил незнакомец. – Мне совсем не далеко.

– Вам в город?

– Нет, нет гораздо ближе.

– А если вы какой-нибудь беглый преступник или бандит, - сказал я ему.

– Нет, что вы! Я всего лишь несчастный, который застрял на этой дороге.

Разблокировав дверь, я впустил его в машину.

- Так все таки, если вам не в город, то куда вас везти?- спросил я бродягу.

– Не волнуйся, добрый человек, мне через пару километров выходить.

Я слегка запаниковал и перебирал у себя в голове варианты. Ну что там может быть в этой паре километров… дом, избушка…что? А вдруг там его ждут дружки, чтобы отоварить таких лопухов, как я.

– Как тебя зовут? – внезапно спросил старик.

– К-костя,- слегка заикнулся я.

– А меня Олег Иванович, – ответил он, – ну..будем знакомы,- прохрипел незнакомец.

Остальные 5 минут мы ехали молча, как вдруг бродяга сказал:

- Останови здесь.

Я очень удивился, но рядом ничего не было. Все та же черная трасса и темный лес. У обочины стояла только скамейка, которую я случайно разглядел под светом фар.

– Ну, спасибо тебе, Костя, – старик с трудом начал выбираться из пассажирского кресла.

– Не за что, Олег Иванович, – промямлил я.

Закрыв дверь, я начал наблюдать за странным попутчиком: сделав пару неуклюжих шагов, он сел на ту самую скамейку, и как будто замер.

Что он делает, почему никуда не идет? Может это просто сумасшедший. – Все это крутилось у меня в голове. Мне надоело наблюдать за ним, и я что было мочи, дал газу и сорвался с места.

В отель я уже приехал к утру. А в голове постоянно крутилась та ситуация. Не снимая одежды, я грохнулся на кровать и проспал до часу дня.

Меня разбудил телефон. На том конце был мой компаньон – Валера. Я ему все рассказал про странного попутчика.

– Ты что совсем спятил, - вознегодовал компаньон, - ты хоть знаешь, какой ценный груз везешь?

Может тебе вообще повезло, что жив остался… Так значит, дуй на базу, сдавай груз и свободен.

Успешно сдав тот самый груз, и, хорошенько отдохнув в номере, я направился обратно.

При свете дня хорошо виднелась грубая неровная дорога. Вдруг мой взор привлекла та скамейка, что я видел вчера.

Медленно остановившись у обочины, я долго думал, выходить мне или нет. Вчерашняя ситуация нагнала жути. Но я все таки вышел.

Интересно, куда делся тот тип. – Все думал я. - Олег Иваныч, как он себя назвал.

Я уже засобирался обратно в машину, как краем глаза заметил запылившийся венок надетый на столб. Рядом со скамейкой. А на столбе надпись Никифоров Олег Иванович и годы жизни: 1930-2005.

Меня как передернуло. По спине побежал холодок. Я тут же запрыгнул в машину и дал по газам. С тех пор я больше не выезжал на эту трассу.

Автор - неизвестен.
Horrorium


Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 16:08
Сегодня, 16:08 by OmbreMorteПросмотров: 569Комментарии: 8
+13

Ключевые слова: Курьер трасса ценный груз попутчик темный лес венок

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Комментарии

#1 написал: ninabond
Сегодня, 16:22
+5
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 947
Сколько уже написано таких историй! И что это мертвецам все неймется, катаются на машинах туда-сюда? Мой плюс первый)+
Зарегистрирован: 2.03.2013
  
#2 написал: Ель
Сегодня, 17:25
+2
Группа: Посетители
Репутация: (15|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 95
скучно, в гости ездят
Зарегистрирован: 19.05.2020
#3 написал: Jako tako
Сегодня, 18:56
+2
Группа: Посетители
Репутация: (66|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 580
Поставила плюс за морозец по коже.
А так конечно да. Много подобных историй уже написано в виде страшилок. Уже в такое даже смутно верится.
Читаю сейчас много городских легенд (своего рода исследование для самой себя). Прочитала недавно книгу с американскими городскими легендами. Поэтому как-то иначе уже смотрю на многие русские истории. Везде они есть - эти путешествующие покойники.
Зарегистрирован: 14.09.2019
 
#4 написал: OmbreMorte
Сегодня, 19:13
0
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 694
Ну да соглашусь со всеми вашими комментами догадывалась спасибо за плюсы и комменты
Зарегистрирован: 12.05.2020
  
#5 написал: Баба Клава
Сегодня, 19:28
-1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (2967|-3)
Публикаций: 45
Комментариев: 3 016
Дерьмовая история и дерьмово написана. Во первых не понять какой год в описании. Может 2005?Тогда по смыслу получается что Олег Иванович помер уже после того как расстался с Костей и его даже похоронить успели и столб с венком возвели. И все за остаток ночи и утро, пока Костя почивал в гостинице. С даты историю нужно было начинать, с даты. Нифига не ставлю.
Зарегистрирован: 23.12.2010
        
#6 написал: Скарм
Сегодня, 19:47
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (27|0)
Публикаций: 27
Комментариев: 410
Неупокоенная душа... +++++++
Зарегистрирован: 24.03.2013
 
#7 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 20:31
+1
Группа: Посетители
Репутация: (90|0)
Публикаций: 17
Комментариев: 1 769
Не верю я в истории про мертвецов, которые живее всех живых. Разговаривают во всю. И что у них за фишка такая гонять автостопом.
Зарегистрирован: 22.05.2017
    
#8 написал: Light_a_dark
Сегодня, 21:28
+1
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Репутация: (320|0)
Публикаций: 43
Комментариев: 1 672
Цитата: Мария Сайгина
Не верю я в истории про мертвецов, которые живее всех живых. Разговаривают во всю. И что у них за фишка такая гонять автостопом.

Я тоже как-то не верю. Ну там тень или образ, ну ветерок, холод подул, ну а разговаривать, двигаться -это больше смахивает на сюжет страшилки.
Зарегистрирован: 10.07.2018
     
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