Odor mortis

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:40

V.V.Pukin Просмотров: 303 Комментарии: 2 +6 Вчера, 22:40 by

Мужик несколько лет находился в близких отношениях с молодой женщиной по имени Алевтина. Трудились они в одной организации, где и познакомились первоначально. Алевтина - красивая и вполне современная дама, следила за новинками моды и, как говорится, была в тренде. Единственное, что смешило в ней моего знакомого – маленький такой бзик. Заключался он в том, что молодая женщина не расставалась с мыслью о постоянно грозящей ей смертельной опасности. В наше-то мирное время.Когда-то, ещё до их знакомства, с Алевтиной произошёл странный случай. Однажды, ни с того, ни с сего, девушка стала чувствовать запах гари. Где бы ни находилась. Дома ли, на улице, в городском центре или за городом на свежем воздухе. Ощущение горького привкуса дыма не проходило даже перед сном и возникало вскоре после пробуждения утром.Так продолжалось с неделю. А потом в студенческом общежитии, где она жила во время своей учёбы в университете, вдруг случился пожар. Как раз в помещении этажом ниже их с подругой комнаты. Трагедия произошла глубокой ночью, когда все мирно спали. Алевтина спаслась просто каким-то чудом, и, хотя наглоталась угара до полуобморока, осталась жива. А вот её соседка по комнате погибла в дыму и разбушевавшемся пламени.Позже, спустя какое-то время, произошёл ещё один несчастный случай с другой однокурсницей. И так же, неделю до трагедии, девушка не могла избавиться от преследующего её всюду запаха. На этот раз – запаха хлорки.А в тот трагический день проходили студенческие соревнования по плаванию в бассейне. Алевтина, как студентка, комсомолка, спортсменка и просто красавица, должна была отстаивать спортивную честь группы. Да на беду (или на счастье) в самый последний момент подвернула ногу. В срочном порядке её подменила однокурсница. И пока перед стартом девушки-пловчихи разминались на дорожках бассейна, какой-то лихой ныряльщик прыгнул с бортика прямо на голову девушке, подменившей Алевтину. Да так неудачно, что повредил ей позвоночник, который окончательно доломали, делая захлебнувшейся несчастной искусственное дыхание. Не приходя в сознание, однокурсница через несколько дней умерла в больнице…После этих двух страшных случаев молодая женщина всерьёз решила, что навязчивые необъяснимой природы запахи были предвестниками грядущей смертельной опасности.А последующие ещё несколько подобных эпизодов окончательно убедили её в этом. Обо всех мне знакомый не рассказывал. Знаю лишь о паре случаев.Один, когда Алевтина, уже после окончания ВУЗа, гостила у родственников под Красноярском. Тогда её зазывали на рыбалку в труднодоступном месте, к лесному озеру, богатому крупной рыбой. Но девушка не поддалась уговорам. И, как позже оказалось, тем самым спасла себе жизнь. Трое же её родственников, отправившихся за богатым уловом, жестоко пострадали от нападения бурого медведя-подранка. Вернее, её тётя. Раненый голодный зверь вышел прямо днём к лесной сторожке, в которой расположились рыболовы. Двое мужчин в это время рыбачили с лодки на озере. У маленького домика хлопотала только тётя Алевтины, разделывая пойманную рыбу. Скорее всего, хищника привлёк запах рыбьей крови и требухи. Он напал на женщину, сильно покалечив. Довезти живой в больницу её уже не успели…За несколько дней до той лесной поездки Алевтина чувствовала неотвязный запах рыбы и, по её словам, зоопарка. Пыталась отговорить от рыбалки родню, но только смех и шутки слышала в свой адрес. Да укоры, что сама отказывается от незабываемого приключения. А оно в итоге вон как вышло…В другой раз молодую женщину стал преследовать аромат вина. И вроде приятный, но такой приторный, что временами доводил Алевтину до рвоты. Уже всерьёз относясь к подобным предзнаменованиям, девушка полностью прекратила потребление алкоголя в любом виде, даже самого лёгкого вина и пива.Алевтина работала врачом и регулярно, как водится, получала подарки от благодарных пациентов. В те дни кто-то из больных вручил ей вместе с букетом и коробкой конфет бутылку дорогого вина, которую она чуть позже презентовала сослуживице. Так как сама отказалась от веселящих напитков полностью.Через пару дней сослуживица вместе со своим кавалером после романтического вечера, на котором и была откупорена злосчастная бутылка, угодили в реанимацию с сильнейшим отравлением. К счастью, молодых, крепких организмами, романтиков, хоть с большим трудом, но удалось откачать и вернуть к жизни.Криминальное разбирательство проводилось, да зашло в тупик. Хоть и выяснилось, что яд в бутылку неизвестный злоумышленник (или злоумышленница) впрыснул шприцом через пробку.Алевтина же лишний раз убедилась, что её странная способность предчувствовать грозящую беду буквально чутьём, никак не случайное совпадение.Правда, мой знакомый признался, что не очень верил в такие пророческие таланты своей подруги. Не верил до определённого момента…Однажды не на шутку обеспокоенная Алевтина ему заявила, что ей опять чудится неотвязный запах. Запах бензина или похожего на него горючего.С этого момента женщина категорически отказывалась усаживаться в автотранспорт, опасаясь неминуемой дорожной аварии. Передвигалась исключительно пешком, как можно дальше от проезжей части, или, в крайнем случае, на трамвае. Благо стояли погожие летние дни, и прогуляться по зелёным дворикам и аллейкам было только в радость.В их частной медицинской организации тогда вовсю готовились к праздничным торжествам по случаю первого серьёзного юбилея фирмы. Корпоратив решили устроить на смотровой площадке одного из зданий. И места много, и фейерверки, не опасаясь, можно в небо запускать…Веселье было в полном разгаре, когда все вздрогнули от истошного женского визга. А следом ещё громче:- Аля упала!!!..Сотрудники, как по команде, бросились к парапету крыши. Глянув вниз, с ужасом увидели распластавшееся на земле неподвижное женское тело в разметавшемся платье.Мой знакомый с коллегами сломя голову кинулись к лифту. Когда внизу подбежали к Алевтине, она ещё дышала. Глаза её были широко открыты, а губы невнятно шептали:- Бензином пахнет…Женщина лежала на газоне, в цветочных зарослях. Бело-розовые цветки издавали приторный лимонный аромат, действительно чем-то схожий с запахом бензина. Довольно распространённое на юге растение – ясенец, или бадьян. Называют его ещё купина неопалимая.Как несчастная Алевтина упала с крыши, так и осталось загадкой. Этот трагический момент никто не видел. То ли оступилась случайно, то ли под порывом ветра запарусило пышное платье, перекинув женщину через низкий парапет. К горькому сожалению, молодая женщина не выжила…24.10.2020

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