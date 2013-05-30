И снова о доброй колдунье

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:25

Синдерелла Просмотров: 692 Комментарии: 7 +20 Сегодня, 14:25 by

Алевтина была сельской девушкой, что называется «кровь с молоком». В меру полненькая, румяная, хозяйственная. Она вышла замуж за моего троюродного брата, с которым мы были ближе, чем многие родные. Вся родня ждала немедленного пополнения, но шли годы, а наследника что-то не было.Первой заволновалась свекровь, схватив за руку невестку, потащила ее к знакомому врачу, немолодой и очень опытной даме. Приговор: детей не будет, надеяться и ждать не надо. Всему виной какая-то детская простуда, на которую родители Али внимания не обратили, а процесс шел себе.Поездки по светилам в крупных городах только подтвердили диагноз. Лечение результатов не дало, как «светила» и предсказывали. Алевтина горько плакала, муж был разочарован. Они оба были трудяги, достаток сам шел к ним в руки. Но смысл? Куда стремиться, для кого жить, кому помогать и на ноги поднимать? После многих тяжелых разговоров о судьбе собственной семьи решили всё же остаться вместе.Прошло 15 лет. Алевтина с мужем смирились. И вот однажды на новой работе Алевтина болтала с напарницами о необычном, у кого оно в жизни случалось. А одна недавняя декретница рассказала, как заполучила своего ребенка. Работали они над этим вопросом с мужем, а всё что-то никак. И кто-то ей посоветовал сходить в «Поповские дома», к колдуньям матери и дочери. Только предупреждали, что дочь сильнее по способностям, но завистливый она человек, если не понравишься - хуже может получиться. Идти с мужем надо. Результат якобы не замедлил явиться через 9 месяцев.Алевтина восприняла этот рассказ больше как шутку. Через какие только процедуры ей не пришлось пройти в свое время! А тут прям бабка, ну надо же, да у девочки просто совпадение получилось! Другое дело — они с мужем! А муж возьми да и скажи: "А давай проверим! В лоб ведь они нам не дадут?"С таким веселым настроем («А вот мы-то вам твердые орешки — посмотрим-посмотрим на вас») пошли в тот район. «Поповским домами» называлась группа старых, когда-то до революции просторных и красивых домов, где жили служители местной церкви. Но дома приходили в негодность, чинить их — дело неблагодарное: дорого, и стройматериалы — дефицит. Оттого в том районе мало кто жил и постройки тихонько превращались в руины.Вот в таком антураже Алевтина с мужем и застали маму с дочкой. Дочка была лет 25-ти с огромным рубцом во всю щеку — то ли ожог, то ли порез. Встретила их именно она. Аля помнила наставление: ни в коем случае не обидеть дочь, но и не идти к ней в клиенты. Разложила испеченные пироги, спросила про здоровье матушки. А та и сама из-за печки вышла. Тетка как тетка, на улице встретишь — не оглянешься. Ну тут уж прямо повод непосредственно к ней и обратиться, что и было сделано.Дочка выскочила из дома, а муж был посажен в другую комнату за той самой печкой. Тетка положила Алю на лавку у окна, стала ощупывать живот. Лицо было — как будто прислушивается к чему-то. Потом стала нажимать на какие-то точки, водить ладони кругами. Долго так было, минут 40. Алю начало в сон клонить. "А ты спи, детонька, спи!" Но спать не спалось, просто дремота накатила. Потом примерно та же процедура была проведена с мужем, а Аля сидела за печкой, мечтая об окончании «спектакля».Потом было наказано прийти еще раз, строго через определенное время. Было сделано. Отпуская супругов, тетка ухмыльнулась и сказала: "Ну что, ждите аиста! Коли дочка будет — платье мне принесешь. Шелковое. А коли сыночек — мужик твой пусть курятник мне починит. Коли не развалится за это время".Супруги восприняли поход в «Поповские дома» как приключение, причем не особо интересное. Так, для галочки: у врачей были, результатов ноль, вот теперь «бабку» попробовали. Как вдруг...Вскоре что-то забеспокоило Алевтину. Пошла она по знакомой дорожке к той самой многоопытной докторше. Та вздохнула: "Миома у тебя, детка. Большая уже. И растет-то как быстро. Оперировать надо. Удалять".Ну что ж... А тем временем на даче работу никто не отменял. Поехали Аля с мужем на мотоцикле, тряхнуло ее как следует пару раз — ух, миома внутри прыгает, крутится.По приезде оттуда звонит Аля подруге с таким же диагнозом:- У тебя тоже миома прыгает?- Ты это чего? Она — опухоль. Она не может прыгать!В то время УЗИ в нашем городке еще не было, диковинка сия была только в областном центре. Туда и отправилась наша Аля на операцию, а перед этим — на УЗИ. Медсестра на обследовании смотрела на монитор ошарашенно:- Женщина... а Вас с каким диагнозом к нам прислали?- Миома.- Да какая ж миома... Девочка у вас! - и повернула монитор к Алевтине.Когда сказали мужу, он почувствовал, как его волосы встали дыбом и шляпу подняли. Опытная дама-врач (как потом нам донесли сплетники) жутко сконфузилась и всё бурчала: "Да как я, дура, могла так перепутать?"Торжественно шла Алевтина с подарками к той «тетке». Шелковый роскошный турецкий халат и много так понравившихся той пирогов собственного приготовления. Плакала, благодарила, просила прощения за неверие и спрашивала, можно ли в церкви свечку ставить за ее здоровье.- А что ж нельзя-то? Здоровья желать — дело хорошее.

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