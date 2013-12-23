Коготочками по стопе

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 16:32

Марьюшка Просмотров: 249 Комментарии: 8 +5 Сегодня, 16:32 by

Случилось это буквально сегодня ночью. Я живу в частном доме, бывший сад (в коллективном саду находится). До нас никто не жил. Живем уже 6 лет, ничего странного особо не замечала внутри дома. Сегодня ночью я проснулась часам к 4 утра (привычка такая), сходила по делам и улеглась. Дома жарко, и ноги из-под одеяла я высунула. Лежу, думаю о своем, книжку слушаю. И тут по ноге аккуратно так ноготочками - ВЖЖЖИК. Похоже по ощущениям на кошку. Я так и подумала. И только потом вспомнила, что кот на ночь ушел гулять. Блин, мне так страшно стало! Глаза таращу - а там нет никого, хотя в комнате полумрак от луны, и тишина абсолютная. Засунула ноги под одеяло, к мужу придвинулась. И хоть жарко стало, до самого утра так лежала.Муж, конечно, не поверил. Сказал, что приснилось. А я подумала: "Ну, больно же не сделал. Может, домовой?" Налила молочка, пирог положила, пригласила покушать (пока все работают днем). Только, говорю: "Не царапай меня больше, мне страшно". Теперь вот думаю, правильно ли сделала? А то прикормится дичь какая-нибудь. Может, кто подскажет?

Ключевые слова: Домовой ночь коготки авторская история

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