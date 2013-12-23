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Истории из жизни

Коготочками по стопе

Случилось это буквально сегодня ночью. Я живу в частном доме, бывший сад (в коллективном саду находится). До нас никто не жил. Живем уже 6 лет, ничего странного особо не замечала внутри дома. Сегодня ночью я проснулась часам к 4 утра (привычка такая), сходила по делам и улеглась. Дома жарко, и ноги из-под одеяла я высунула. Лежу, думаю о своем, книжку слушаю. И тут по ноге аккуратно так ноготочками - ВЖЖЖИК. Похоже по ощущениям на кошку. Я так и подумала. И только потом вспомнила, что кот на ночь ушел гулять. Блин, мне так страшно стало! Глаза таращу - а там нет никого, хотя в комнате полумрак от луны, и тишина абсолютная. Засунула ноги под одеяло, к мужу придвинулась. И хоть жарко стало, до самого утра так лежала.

Муж, конечно, не поверил. Сказал, что приснилось. А я подумала: "Ну, больно же не сделал. Может, домовой?" Налила молочка, пирог положила, пригласила покушать (пока все работают днем). Только, говорю: "Не царапай меня больше, мне страшно". Теперь вот думаю, правильно ли сделала? А то прикормится дичь какая-нибудь. Может, кто подскажет?


Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 16:32
Сегодня, 16:32 by МарьюшкаПросмотров: 249Комментарии: 8
+5

Ключевые слова: Домовой ночь коготки авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 16:56
+2
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Комментариев: 6 279
Главное, чтобы не крысы. Брр
Зарегистрирован: 23.12.2013
              
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 17:00
+2
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Комментариев: 5 452
Ну, уж теперь то что, сделано уже)) время покажет, а вы нам расскажете +
Зарегистрирован: 9.12.2016
          
#3 написал: Nlo
Сегодня, 17:34
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Комментариев: 617
Не поддерживаю. Заискивать перед непонятно кем, зачем это? Человек достаточно сильное духовное существо и не нуждается в опекании со стороны непонятных духов. innocent
Зарегистрирован: 19.12.2018
  
#4 написал: Serg2001
Сегодня, 18:15
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 9
Комментариев: 30
Цитата: Nlo
Не поддерживаю. Заискивать перед непонятно кем, зачем это? Человек достаточно сильное духовное существо и не нуждается в опекании со стороны непонятных духов. innocent

Согласен на все 200%
Зарегистрирован: 12.10.2020
#5 написал: Баба Клава
Сегодня, 18:24
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Публикаций: 45
Комментариев: 2 880
Может муж случайно во сне коготочками своими прошелся по вам? Ну а чего? Разные у мужей коготочки то бывают.
Зарегистрирован: 23.12.2010
       
#6 написал: Холодная роса
Сегодня, 19:27
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Комментариев: 45
Главное, чтоб не зубками
Зарегистрирован: 25.05.2020
#7 написал: Light_a_dark
Сегодня, 20:06
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Комментариев: 1 537
Цитата: зелёное яблочко
Главное, чтобы не крысы.

Приехала я как-то в прошлой семейной жизни к свекрови, а у нее весь кончик носа разодран. Оказалось, что она приехала домой в очень сильном подпитии( это мягко сказано), завалилась на кровать и вырубилась. Дело было зимой, печь осталась не топлена. Крысы решили, что хозяйка померла и просто за ночь обьели кончик носа.
Зарегистрирован: 10.07.2018
     
#8 написал: Arhip
Сегодня, 20:49
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Репутация: (1512|0)
Публикаций: 70
Комментариев: 1 463
Цитата: Light_a_dark
Приехала я как-то в прошлой семейной жизни к свекрови, а у нее весь кончик носа разодран. Оказалось, что она приехала домой в очень сильном подпитии( это мягко сказано), завалилась на кровать и вырубилась. Дело было зимой, печь осталась не топлена. Крысы решили, что хозяйка померла и просто за ночь обьели кончик носа.

smeh
Зарегистрирован: 29.08.2017
     
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