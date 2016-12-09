Кажется, у меня завелся домовой

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 19:13

Причина: Стилистика автора сохранена.

ramasha Просмотров: 111 Комментарии: 3 +7 Сегодня, 19:13 by

История моя произошла совсем недавно и длится по сей день.Начну с того, что год назад мы подарили ребенку кота на день рождение. Я, как истинный любитель всего мистического, никогда не замечала за этот год за котом ничего такого, что могло натолкнуть на мысль, что в квартире что-то не так.И вот сама история. Мы собрались в отпуск в июле, кота, к сожалению, было оставить не у кого. Сами понимаете, сезон отпусков почти у всех."Всего пять дней и ничего не случится с ним" - подумала я.Положила побольше корма во все тарелки, налила воды в большой таз и поставила в ванну. Он у нас большой любитель пить из ванны, а в жару так вообще ложится в нее и спит. Уехали мы со спокойной душой.По приезду, открываю дверь... блин, я думала, у меня случится инфаркт. Кот, который не особо ласков (британец он у нас), готов был запрыгнуть на голову каждому члену семьи. И тут многие скажут, что соскучился. Я подумала так же. Только такого бардака в доме я не видела никогда. Вся кошачья еда из мисок валялась на полу. Таз с водой был опрокинут в ванне. Я его полный налила, физически кот не мог его перевернуть, свернуть или воду вылить - ну нереально. Я поохала, но призадумалась и размышляла - как так.На следующий день супруг на работе, я еще догуливаю отпуск дома на диване. Лежу, смотрю кино, слышу - кот орет на пороге у кухни, прям так, как будто его режут. Встала, пошла посмотреть - сидит бедолага с большущими глазами, весь взъерепенился и в сторону окна на кухне смотрит. Увидел меня, о ноги потерся и пошел спокойненько есть. Ушла дальше смотреть кино. Минут пять прошло, летит кот в зал, запрыгнул ко мне на диван, а сам оглядывается в коридор. Ну тут, конечно, и мне уже не по себе стало. Так мы и уснули.На следующее утро муж орет с кухни, что убьет нафиг кота , т.к вся его еда из мисок опять на полу оказалась. Убрала, обьясняю мужу, что кот не свинья, ну не мог он сам ее раскидать.Ушла по делам. Вернулась вечером, сидит кот в пороге, глаза бешеные, видно, что жрать хочет, а на кухню не идет, со мной вдвоем - да, а один сидит и орет. Мне кажется, он реально кого-то там боится. И так уже четвертый день. Сядет на пороге и орет, чтоб я с ним пошла.А историю я решила выложить, т. к вчера вечером и я испугалась конкретно. Муж работает допоздна. Последний день отпуска, все тот же диван вечером и киношка. Кот лежит рядом. Слышу, что дверь в туалет захлопывается, как будто кто-то ее закрыл. А мы в туалет дверь не закрываем, чтобы кот ходил. Я повключала свет везде, и так с ним и спала. Муж не поверил, естественно, говорит, ужастиков меньше смотри.Вот я на работе сейчас пишу все это, а дома бедный кот. Я, конечно, в глубине души думаю, что это все-таки домовой. Смертей в этой квартире не было - это точно, мы в ней 13 лет живем, и все тихо и спокойно, соседи не умирали, т.к с ними мы в хороших отношениях и всех знаем.Но даже если это домовой, то как-то жутко ощущать его рядом. Наблюдаем дальше, к чему он проявляет себя. А если это не домовой...

Ключевые слова: Квартира кот беспорядок домовой история из жизни авторская история

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