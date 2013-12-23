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Истории из жизни

Индустриальный туризм и мистика

По словам Сергея, этот случай имел место быть в одной небезызвестной усадьбе в Ленобласти, осенью, поздно вечером. Он и двое друзей обследовали первый этаж и уже хотели спуститься в подвал, как услышали плачь, доносившийся из подвала. Плакал женский голос, притом, что никаких признаков присутствия других людей на заброшке до этого они не замечали. По словам рассказчика, от этого плача они чуть не наделали "кирпичей" на вторую китайскую стену, после чего быстро собрались и покинули здание.

От себя хочу добавить, что возможно это просто кто-то попал в беду, хотя странная реакция в таком случае. Так что, уважаемые девушки, если вы попали в неприятности, будучи в заброшенном здании, и хотите, чтобы вас спас "прекрасный принц", не пытайтесь плакать, когда услышите кого-то по близости, лучше просто позовите на помощь, а то принцы нынче пугливые стали - дадут дёру, да ещё так, что родная тень не догонит.

Вторую историю мне рассказал Михаил. Это случилось на чердаке заброшенного сельского дома. На том чердаке было две комнаты, первая - что-то наподобие маленького склада для барахла, при подъёме на второй этаж как раз оказываешься в этой комнате. Вторая комната находилась дальше, за дверью, и это было жилое помещение. Там находилась кровать и некоторые предметы быта. Когда Михаил уже собирался уходить оттуда, он был на пороге этих двух комнат, увидел тёмный прозрачный силуэт, который метнулся из-за угла в сторону лестницы, ведущей вниз. При этом, когда Михаил спускался вниз по лестнице, внизу, на первом этаже, послышались звуки падающих предметов. В итоге он не ходил проверять, что упало, выбежал на улицу и больше не решался туда ходить.

Третью историю мне поведал мой друг детства, Алексей. Как-то раз я показал ему одно старое бомбоубежище, там уже ничего почти не было, пустые стены. В один прекрасный день он собрал компанию и повёл их в это бомбоубежище. Меня тогда звали тоже пойти, но я был занят и не пошел. Эти люди были весьма далеки от индустриального туризма и просто хотели провести там время, в итоге ничего лучше не придумали, как устроить там спиритический сеанс. По словам очевидцев, в закрытом помещении ни с того, ни с сего понизилась температура, и всем, кто был там, стало холодно. После чего вся компания горе-экстрасенсов решила покинуть помещение в спешном порядке.

И под конец моя история. Этот случай имел место быть на Малоохтинском кладбище в Санкт-Петербурге. Изначально собирались посетить это место вместе с двоюродным братом, но тот напрочь отказывался идти ночью на кладбище, хотя посещение данного объекта было именно его идеей. В итоге посетили его днём - как и ожидалось, кроме алкоголиков никакой нечисти мы там не обнаружили.

Следующий раз я, как большой любитель пощекотать нервы, решил посетить данный объект примерно через год, после того как наткнулся в интернете на статью "Призраки Малоохтинского кладбища". Пришёл на место примерно в 3 часа ночи. Весь день лил дождь, и в ту ночь на кладбище стояли весьма обильные лужи. Тут я тихо и мирно брожу по кладбищу, никого не трогаю, и внезапно слышу шаги, как будто идёт человек прямо навстречу мне. Свечу фонарем в ту сторону, но никого не вижу, хотя фонарь у меня мощный, тактический, порядка 2000 люмен, а шаги слышу, притом не так далеко от себя.

Вернувшись домой, долго думал над этим. Единственный вариант объяснения - это звуковая галлюцинация, хотя за собой ранее такого не замечал.

А вы сталкивались когда-нибудь с чем-то подобным?


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:01
Сегодня, 06:01 by Эдвард888Просмотров: 127Комментарии: 3
+5

Ключевые слова: Индустриальный туризм заброшка друзья спиритический сеанс кладбище шаги авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 06:35
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (1782|-2)
Публикаций: 120
Комментариев: 6 217
Насчёт первой. Такие истории особенно цепляют. Фильмы ужасов будто предостерегают: никогда не ходите посмотреть что там шумит.
А быть это может что угодно. Даже завывание ветра, просто напросто. Насчёт попавших в беду. Вполне возможно что кто-то уже устал кричать, может только плакать. Пока не проверишь, не узнаешь. Если не один.
Вообще - это сложное дело. Можно и самому в ловушку угодить. Опять таки, в полицию заявить наверное персперстивняк. Скажут : "Иди, парень, не мешай работать со своими фантазиями"! Каждому решать самому.
А если это нечистая сила заманивает, то как - то глупо. Герои то сбежали, роняя тапочки. В следующий раз будет разумнее. Хотя... Может оно как раз и спугнуть хотело. Ещё вариант - просто фантомный голос, возможно и из прошлого.
Всё остальные вполне могли иметь место быть. Но рассуждать о них нечего
Зарегистрирован: 23.12.2013
             
#2 написал: акжана
Сегодня, 07:35
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1071|-1)
Публикаций: 3
Комментариев: 1 160
Мистике и всяким паронормальностям самое место обитать в заброшках. Вторая история про чердак и метнувшуюся к лестнице черную тень для меня вполне зловещая в этой публикации.
Автор, пишет, что он большой любитель пощекотать нервы и даже ночью посетил кладбище. Конечно, понимаю что молодежь всегда в поиске адреналина, но лучше беречь нервную систему сейчас, ведь впереди еще долгая жизнь.
За истории ПЛЮС!
Зарегистрирован: 6.05.2016
   
#3 написал: Летяга
Сегодня, 08:29
0
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Репутация: (10329|-4)
Публикаций: 888
Комментариев: 9 238
Из Автора рассказчик примерно как из меня - только факты, никаких эмоций и размышлений.
Но если воображение напрячь - истории вполне жутенькие. Подобные первой, про женский плачь, на сайте точно есть (возможно, про ту же усадьбу), так что это уже на явление тянет, причём на мистическое, а не с потерявшейся/заблудившейся барышней. Не могут же они, реальные барышни, рыдать на заброшенных усадьбах регулярно?
Но мне больше всех про спиритистов понравилось)) Будет теперь пустое бомбоубежище с привидениями!
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                               
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