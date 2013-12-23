Индустриальный туризм и мистика

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:01

Эдвард888 Просмотров: 127 Комментарии: 3 +5 Сегодня, 06:01 by

По словам Сергея, этот случай имел место быть в одной небезызвестной усадьбе в Ленобласти, осенью, поздно вечером. Он и двое друзей обследовали первый этаж и уже хотели спуститься в подвал, как услышали плачь, доносившийся из подвала. Плакал женский голос, притом, что никаких признаков присутствия других людей на заброшке до этого они не замечали. По словам рассказчика, от этого плача они чуть не наделали "кирпичей" на вторую китайскую стену, после чего быстро собрались и покинули здание.От себя хочу добавить, что возможно это просто кто-то попал в беду, хотя странная реакция в таком случае. Так что, уважаемые девушки, если вы попали в неприятности, будучи в заброшенном здании, и хотите, чтобы вас спас "прекрасный принц", не пытайтесь плакать, когда услышите кого-то по близости, лучше просто позовите на помощь, а то принцы нынче пугливые стали - дадут дёру, да ещё так, что родная тень не догонит.Вторую историю мне рассказал Михаил. Это случилось на чердаке заброшенного сельского дома. На том чердаке было две комнаты, первая - что-то наподобие маленького склада для барахла, при подъёме на второй этаж как раз оказываешься в этой комнате. Вторая комната находилась дальше, за дверью, и это было жилое помещение. Там находилась кровать и некоторые предметы быта. Когда Михаил уже собирался уходить оттуда, он был на пороге этих двух комнат, увидел тёмный прозрачный силуэт, который метнулся из-за угла в сторону лестницы, ведущей вниз. При этом, когда Михаил спускался вниз по лестнице, внизу, на первом этаже, послышались звуки падающих предметов. В итоге он не ходил проверять, что упало, выбежал на улицу и больше не решался туда ходить.Третью историю мне поведал мой друг детства, Алексей. Как-то раз я показал ему одно старое бомбоубежище, там уже ничего почти не было, пустые стены. В один прекрасный день он собрал компанию и повёл их в это бомбоубежище. Меня тогда звали тоже пойти, но я был занят и не пошел. Эти люди были весьма далеки от индустриального туризма и просто хотели провести там время, в итоге ничего лучше не придумали, как устроить там спиритический сеанс. По словам очевидцев, в закрытом помещении ни с того, ни с сего понизилась температура, и всем, кто был там, стало холодно. После чего вся компания горе-экстрасенсов решила покинуть помещение в спешном порядке.И под конец моя история. Этот случай имел место быть на Малоохтинском кладбище в Санкт-Петербурге. Изначально собирались посетить это место вместе с двоюродным братом, но тот напрочь отказывался идти ночью на кладбище, хотя посещение данного объекта было именно его идеей. В итоге посетили его днём - как и ожидалось, кроме алкоголиков никакой нечисти мы там не обнаружили.Следующий раз я, как большой любитель пощекотать нервы, решил посетить данный объект примерно через год, после того как наткнулся в интернете на статью "Призраки Малоохтинского кладбища". Пришёл на место примерно в 3 часа ночи. Весь день лил дождь, и в ту ночь на кладбище стояли весьма обильные лужи. Тут я тихо и мирно брожу по кладбищу, никого не трогаю, и внезапно слышу шаги, как будто идёт человек прямо навстречу мне. Свечу фонарем в ту сторону, но никого не вижу, хотя фонарь у меня мощный, тактический, порядка 2000 люмен, а шаги слышу, притом не так далеко от себя.Вернувшись домой, долго думал над этим. Единственный вариант объяснения - это звуковая галлюцинация, хотя за собой ранее такого не замечал.А вы сталкивались когда-нибудь с чем-то подобным?

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