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Истории из жизни

Нападения домового

Нападения домового


«Тогда я только пришел из армии», — рассказывает Юрий Ланчинский, служивший в воздушно-десантных войсках.

Не веря ни в Бога, ни в черта (последнего Юрий считал не чем иным, как досужим вымыслом стариков, которым больше нечего делать), солдат приехал на жительство в Подмосковье, в дом, который достался ему от бабки. В его планы входило полностью перестроить ветхую постройку: обложить кирпичом, покрыть черепицей, настелить полы и вырыть новый, более глубокий, погреб.

Поначалу «наследство» произвело на молодого человека весьма удручающее впечатление. Да и как иначе? Хотя внутри все было довольно чисто, но стены покосились, труба обвалилась, доски прогнили... Поэтому, не теряя времени даром, Юрий принялся за работу, разрушая все старое и выстраивая новое. К вечеру он так уставал, что без сил валился на топчан в большом коридоре-веранде. Именно там все и началось.

Дело в том, что присутствие «нечто» было ощутимо с самого начала. Ломая полы и стены, Юрий время от времени чувствовал на себе злобный взгляд, но, обернувшись, никого не видел. И вот однажды он лег спать раньше обычного — сломалась, казалось бы, прочная лопата, которой он долбил подвал.

Ночью молодой человек внезапно проснулся. Помещение было освещено луной, Юрий лежал спиной к окну, а прямо перед ним сидело странное существо, похожее на большого тушканчика, но с каким-то непропорциональным хвостом, оканчивавшимся ворсистой кисточкой.

Загадочное существо пристально смотрело на парня ярко-красными глазами, светившимися недружелюбием. Как только «оно» увидело, что Юрий не спит, то бросилось ему на грудь и принялось душить. Молодой человек пытался вскочить и стряхнуть с себя мохнатого монстра, но обнаружил, что не может пошевельнуть ни рукой, ни ногой. Тогда он попытался криком отпугнуть существо, но не смог даже раскрыть рта.

«Сказать, что я испугался, значит, ничего не сказать — меня охватил какой-то неведомый ранее ужас, который только возрос, когда я почувствовал, что стало трудно дышать, — вспоминал Юрий, — что-то нехорошее происходило с сердцем».

Задав себе вопрос, что же делать, как учили на тренировках в армии, Юрий вдруг сразу же получил ответ: молиться! Парень пришел в отчаяние, ведь он не знал ни одной молитвы, но слова пришли сами собой: «Господи, спаси и сохрани: господи, помоги!..»

Молитва, как ни странно, помогла, и злобное существо отпустило свою жертву, метнувшись прочь. Юрий встал и дрожащими руками зажег лампу, оставив ее гореть до утра. Больше домовой в ту ночь не появлялся. Но зато он приходил в последующие! Как и в первый раз, сначала он сидел в ногах, потом нападал, пытался задушить нового жильца.

Так продолжалось две недели, но за это время молодой человек научился обороняться: выучил «Отче наш», купил нательный крест и спал с зажженной лампой, так как при свете лампы домовой вообще не появлялся.

Выяснилось также, что лохмач не любит свидетелей. Когда Юрий оставлял у себя на ночь подружку, то ночной гость предпочитал не показываться.

А исчез он также неожиданно, как и появился. Просто однажды молодой человек почувствовал, что «его» больше нет. Пропало и чувство напряженности, ощущение чего-то неприятного.

Автор - Юрий Ланчинский.
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Новость отредактировал Elfin - Вчера, 16:30
Вчера, 16:30 by Сделано_в_СССРПросмотров: 278Комментарии: 7
+14

Ключевые слова: Существо домовой дом ремонт нападение ночь лопата молитва

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Комментарии

#1 написал: Jako tako
Вчера, 16:39
+3
Группа: Посетители
Репутация: (39|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 419
Быстро сдался домовой. Даже удивительно. А ведь мог бы {по традиции} довести нового хозяина до смены жилья.
Интересно, что на самом деле помогло: новая женщина или «Отче наш»...
Зарегистрирован: 14.09.2019
 
#2 написал: Мария Сайгина
Вчера, 18:26
0
Группа: Посетители
Репутация: (62|0)
Публикаций: 17
Комментариев: 1 470
Домовой с хвостом???? И красными глазами??? А почему решили, что это домовой, он разве молитв боится? На чёрта это больше смахивает.
Зарегистрирован: 22.05.2017
   
#3 написал: Kreisleiter13
Вчера, 18:42
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 084
Цитата: Jako tako

Интересно, что на самом деле помогло: новая женщина или «Отче наш»...

Зажженная лампа.
Зарегистрирован: 8.10.2014
   
#4 написал: Баба Клава
Вчера, 19:10
0
Онлайн
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (2912|-2)
Публикаций: 45
Комментариев: 2 565
Михалыч! Ты енто где все надыбал? В психо-неврологическом диспансере, не иначе!
Зарегистрирован: 23.12.2010
       
#5 написал: ninabond
Вчера, 19:16
+2
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 931
Мне не помогла горящая лампа. Ко мне прилег даже при свете и сын спал на кровати напротив моей. Значит не всегда боятся они света.( Плюс за рассказ.
Зарегистрирован: 2.03.2013
  
#6 написал: Зодчий
Вчера, 22:34
0
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Репутация: (4|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 96
Стандартный случай сонного паралича, когда не можешь пошевелиться и тебе кажется, что в комнате кто-то есть и смотрит на тебя, даже можешь видеть некие образы различных существ, плюс того что тебе садятся на грудь и начинают душить. Описание один в один сонный паралич. Ничего мистического. А тревога дневная, скорее всего связана с употреблением алкоголя в процессе ремонта, что дело обычное.
Зарегистрирован: 24.07.2010
#7 написал: Tanusha13666
Вчера, 23:36
0
Группа: Посетители
Репутация: (23|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 394
Картинка-то какая жуткая, как теперь уснуть? scream
История понравилась
Зарегистрирован: 9.11.2019
 
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