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Истории из жизни

Встречи с маленькими чертятами

Во множестве европейских легенд и народном фольклоре можно найти маленьких и злобных существ, которых обычно называли бесами или чертями, а если существо очень маленькое - то чертенком.

В английском языке этих существ зовут импами (imps), что восходит к названию молодого побега дерева, но чаще всего про бесов или чертят рассказывали в германских легендах.

Существует множество разнообразных описаний этих существ, но все они имеют схожие черты: очень маленький рост, уродливые или грубые черты лица, вредное и хулиганистое поведение. Чаще всего их изображали злыми и ассоциировали с помощниками Дьяволами, демонами и спутниками ведьм.

Встречи с маленькими чертятами


Можно подумать, что эти встречи с бесами и чертями происходили в прошлые века, когда люди были малограмотны и религиозны. Но нет, их видят и по сей день.

Одна из таких историй была опубликована на паранормальном сайте "TrueGhostTales". Очевидец по имени Джошуа рассказал, что когда ему было 12 лет, его семья переехала в новый дом в город Бениша, Калифорния. И мальчик с самого начала почувствовал в этом доме что-то очень плохое.

Вскоре мать мальчика начала замечать, что кто-то роняет и перемещает вещи, а в доме раздавались необычные звуки. А потом маленькая сестра Джошуа со страхом сообщила, что видела ночью крошечные красные глазки, которые смотрели на нее из-за шкафа. Сестра была очень напугана, и Джошуа верил ей, хотя сам глаз не видел, хотя они спали в одной комнате на двухъярусной кровати.

"Но потом произошло это. В ту ночь я проснулся от непонятного шума и когда я посмотрел вниз, то увидел маленькую черную фигурку, которая прыгала возле нашей кровати. И каждый раз, когда этот маленький чертик подпрыгивал вверх, он смотрел на меня своими красными глазками.

Все остальное на его лице было не разглядеть, оно утопало в черноте, но при этом на голове у него была шляпа (!), похожая на котелок Чарли Чаплина. От страха я громко закричал, и вскоре в комнату вошла мама. Но она уже ничего не увидела, за секунду до ее захода этот чертенок кинулся бежать куда-то в угол комнаты и пропал.

Несколько дней все было спокойно, а потом я снова проснулся посредине ночи. Помня о предыдущем случае, я начал осматриваться и снова увидел это существо, которое маленьким черным человечком на этот раз спокойно стояло рядом с нашей кроватью.

Когда оно посмотрело вверх, и мы встретились взглядами, я снова закричал от страха, и снова пришла мама. И снова он успел убежать и скрыться в тени угла. И я заметил, как он замер на полсекунды перед стеной, прежде чем совсем исчезнуть".

Встречи с маленькими чертятами


По словам Джошуа он еще несколько раз видел по ночам это существо, пока наконец не набрался смелости рассказать обо всем маме. И та не посмеялась над ним и не назвала это выдумкой. Спустя много лет, мама рассказала Джошуа, что она тоже видела это существо и что промолчала тогда, чтобы не пугать детей.

Семья Джошуа прожила в этом доме еще с год, и все это время в доме происходили разные странные вещи. Потом они, наконец, решили переехать.

Другая история была опубликована на сайте "Your Ghost Stories", и там очевидец встретился с очень злым бесенком.

"Однажды я увидела небольшую черную фигурку, которая высунулась из-за телевизора. Его глаза были совершенно белыми и очень маленькими, но зато рот широкий, красный и по-злобному ухмыляющийся.

Это существо кинулось ко мне и очень напугало меня. При этом был день, из окна лился солнечный свет, и я была в доме не одна, в другой комнате был мой парень. Но оно шустро приближалось ко мне по ковру, и я от страха кинулась бежать к своему парню.

В последующие дни я пыталась выгнать его из дома. Я сожгла шалфей и овеяла дымом комнаты (средство от нечистой силы), и это на время помогло, но существо не пропало. Иногда оно выглядывало злобно из-за угла, иногда смотрело на моего спящего парня или сидело на лестнице. Потом я начала кричать на него, чтобы оно убиралось, и оно в итоге ушло куда-то через стену ванной. Мы думаем, что оно ушло в другую квартиру..."

Еще одного бесенка видал жительница Бангора (Ирландия), когда гуляла с собакой Мисси в местном парке Крофордсберн Кантри. Это был хороший день, и женщина с собакой дошли до водопада, пока не произошло нечто пугающее:

"Мисси что-то увидела впереди и побежала туда, а я стала ее догонять. И когда я настигла ее, то увидела, что она на кого-то рычит, и это нечто было ростом с ребенка, и я сначала так и подумала, что это ребенок.

Но потом я увидела необычную одежду, деформированное лицо с острыми коричневыми зубами во рту, крупный выпуклый нос и большие глубоко посаженные глаза. Когда я ухватила Мисси за ошейник и подтащила к себе, этот черт или гном начал мерзко хихикать. Я застыла от страха на месте, а оно убежало в кусты у водопада и пропало".

Встречи с маленькими чертятами


Еще один очевидец написал свою историю на сайте "Exemplore". По его словам он постоянно видит вокруг себя маленьких демонических существ:

"Я вижу их лица даже в облаках, а еще в кустах, в траве, практически везде, куда не посмотрю. До определенного момента эти существа подчинили себе всю мою жизнь. Я делал тысячи их фотографий и снимал на видео. Они были или как крошечные гномы или фигурки полуживотных или причудливые демоны, которых даже не в каждом фильм ужасов увидишь.

Моя жена и сын тоже видели некоторых из них, но это и близко не сравнить с тем масштабом, какой был у меня. И я не шизофреник, и также не страдаю от других психических болезней.

Мы пробовали множество средств, чтобы избавиться от них. Однажды я молился часами, чтобы понять, почему я вижу эти вещи. И Бог дал мне понять, что это из-за моих же грехов в жизни. Я заявил о своей смиренности и раскаянности и сказал, что скорее умру, чем снова буду себя вести как раньше.

И Бог спас меня. У меня начался сильный кашель, и во время него из моего тела вышла злая энергия. После этого я почувствовал себя невероятно измотанным, но прощенным и свободным. Я все еще вижу эти вещи, но теперь это не настолько сильно влияет на мою жизнь. Раньше я верил, что это было мое проклятие, но теперь считаю, что это дар".


Автор - неизвестен.
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Новость отредактировал Estellan - Вчера, 14:41
Вчера, 14:41 by Сделано_в_СССРПросмотров: 637Комментарии: 3
+8

Ключевые слова: Черти бесы чертенок гномы

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Комментарии

#1 написал: Kinigos
Вчера, 14:54
+2
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Репутация: (63|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 885
Вопрос по последнему случаю: и где эти тысячи фотографий и видеозаписей? Звучит как на сходе сектантов.
По истории- чёрт знает что там в Европе происходит, наверное, у них гномы, у нас домовые, везде свой этнос.
Зарегистрирован: 5.10.2019
  
#2 написал: верю-не верю
Вчера, 21:34
+1
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Публикаций: 5
Комментариев: 900
Хороший обзор, интересно читать. Плюс.
Зарегистрирован: 17.05.2019
  
#3 написал: odinokiy putnik
Вчера, 21:47
+1
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Репутация: (65|-1)
Публикаций: 1
Комментариев: 274
Цитата: Kinigos
Вопрос по последнему случаю: и где эти тысячи фотографий и видеозаписей?

Дык у него в мозгу: все в ящичках и на полочках пронумерованы и зарегистрированы. " Сдал- принял, отпечатки пальцев." А вообще-то такую жуть увидеть,думаю, будет совсем не до смеха. Плюс поставлю.
Зарегистрирован: 29.01.2016
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