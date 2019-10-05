Встречи с маленькими чертятами

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 14:41

Сделано_в_СССР Просмотров: 637 Комментарии: 3 +8 Вчера, 14:41 by

Во множестве европейских легенд и народном фольклоре можно найти маленьких и злобных существ, которых обычно называли бесами или чертями, а если существо очень маленькое - то чертенком.В английском языке этих существ зовут импами (imps), что восходит к названию молодого побега дерева, но чаще всего про бесов или чертят рассказывали в германских легендах.Существует множество разнообразных описаний этих существ, но все они имеют схожие черты: очень маленький рост, уродливые или грубые черты лица, вредное и хулиганистое поведение. Чаще всего их изображали злыми и ассоциировали с помощниками Дьяволами, демонами и спутниками ведьм.Можно подумать, что эти встречи с бесами и чертями происходили в прошлые века, когда люди были малограмотны и религиозны. Но нет, их видят и по сей день.Одна из таких историй была опубликована на паранормальном сайте "TrueGhostTales". Очевидец по имени Джошуа рассказал, что когда ему было 12 лет, его семья переехала в новый дом в город Бениша, Калифорния. И мальчик с самого начала почувствовал в этом доме что-то очень плохое.Вскоре мать мальчика начала замечать, что кто-то роняет и перемещает вещи, а в доме раздавались необычные звуки. А потом маленькая сестра Джошуа со страхом сообщила, что видела ночью крошечные красные глазки, которые смотрели на нее из-за шкафа. Сестра была очень напугана, и Джошуа верил ей, хотя сам глаз не видел, хотя они спали в одной комнате на двухъярусной кровати."Но потом произошло это. В ту ночь я проснулся от непонятного шума и когда я посмотрел вниз, то увидел маленькую черную фигурку, которая прыгала возле нашей кровати. И каждый раз, когда этот маленький чертик подпрыгивал вверх, он смотрел на меня своими красными глазками.Все остальное на его лице было не разглядеть, оно утопало в черноте, но при этом на голове у него была шляпа (!), похожая на котелок Чарли Чаплина. От страха я громко закричал, и вскоре в комнату вошла мама. Но она уже ничего не увидела, за секунду до ее захода этот чертенок кинулся бежать куда-то в угол комнаты и пропал.Несколько дней все было спокойно, а потом я снова проснулся посредине ночи. Помня о предыдущем случае, я начал осматриваться и снова увидел это существо, которое маленьким черным человечком на этот раз спокойно стояло рядом с нашей кроватью.Когда оно посмотрело вверх, и мы встретились взглядами, я снова закричал от страха, и снова пришла мама. И снова он успел убежать и скрыться в тени угла. И я заметил, как он замер на полсекунды перед стеной, прежде чем совсем исчезнуть".По словам Джошуа он еще несколько раз видел по ночам это существо, пока наконец не набрался смелости рассказать обо всем маме. И та не посмеялась над ним и не назвала это выдумкой. Спустя много лет, мама рассказала Джошуа, что она тоже видела это существо и что промолчала тогда, чтобы не пугать детей.Семья Джошуа прожила в этом доме еще с год, и все это время в доме происходили разные странные вещи. Потом они, наконец, решили переехать.Другая история была опубликована на сайте "Your Ghost Stories", и там очевидец встретился с очень злым бесенком."Однажды я увидела небольшую черную фигурку, которая высунулась из-за телевизора. Его глаза были совершенно белыми и очень маленькими, но зато рот широкий, красный и по-злобному ухмыляющийся.Это существо кинулось ко мне и очень напугало меня. При этом был день, из окна лился солнечный свет, и я была в доме не одна, в другой комнате был мой парень. Но оно шустро приближалось ко мне по ковру, и я от страха кинулась бежать к своему парню.В последующие дни я пыталась выгнать его из дома. Я сожгла шалфей и овеяла дымом комнаты (средство от нечистой силы), и это на время помогло, но существо не пропало. Иногда оно выглядывало злобно из-за угла, иногда смотрело на моего спящего парня или сидело на лестнице. Потом я начала кричать на него, чтобы оно убиралось, и оно в итоге ушло куда-то через стену ванной. Мы думаем, что оно ушло в другую квартиру..."Еще одного бесенка видал жительница Бангора (Ирландия), когда гуляла с собакой Мисси в местном парке Крофордсберн Кантри. Это был хороший день, и женщина с собакой дошли до водопада, пока не произошло нечто пугающее:"Мисси что-то увидела впереди и побежала туда, а я стала ее догонять. И когда я настигла ее, то увидела, что она на кого-то рычит, и это нечто было ростом с ребенка, и я сначала так и подумала, что это ребенок.Но потом я увидела необычную одежду, деформированное лицо с острыми коричневыми зубами во рту, крупный выпуклый нос и большие глубоко посаженные глаза. Когда я ухватила Мисси за ошейник и подтащила к себе, этот черт или гном начал мерзко хихикать. Я застыла от страха на месте, а оно убежало в кусты у водопада и пропало".Еще один очевидец написал свою историю на сайте "Exemplore". По его словам он постоянно видит вокруг себя маленьких демонических существ:"Я вижу их лица даже в облаках, а еще в кустах, в траве, практически везде, куда не посмотрю. До определенного момента эти существа подчинили себе всю мою жизнь. Я делал тысячи их фотографий и снимал на видео. Они были или как крошечные гномы или фигурки полуживотных или причудливые демоны, которых даже не в каждом фильм ужасов увидишь.Моя жена и сын тоже видели некоторых из них, но это и близко не сравнить с тем масштабом, какой был у меня. И я не шизофреник, и также не страдаю от других психических болезней.Мы пробовали множество средств, чтобы избавиться от них. Однажды я молился часами, чтобы понять, почему я вижу эти вещи. И Бог дал мне понять, что это из-за моих же грехов в жизни. Я заявил о своей смиренности и раскаянности и сказал, что скорее умру, чем снова буду себя вести как раньше.И Бог спас меня. У меня начался сильный кашель, и во время него из моего тела вышла злая энергия. После этого я почувствовал себя невероятно измотанным, но прощенным и свободным. Я все еще вижу эти вещи, но теперь это не настолько сильно влияет на мою жизнь. Раньше я верил, что это было мое проклятие, но теперь считаю, что это дар".Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Черти бесы чертенок гномы

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