Оранг Икан - необычные русалки из Индонезии

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:52

Сделано_в_СССР Просмотров: 68 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 05:52 by

Рассказы о встречах с русалками можно встретить практически в любой стране. В Индонезии таких существ зовут Оранг Икан, и есть особенно интересный случай встречи с ними в 1943 году в районе островов Кай, провинции Малуку.Острова Кай известны своими прекрасными песчаными пляжами с белым песком, и тут с полным правом можно снимать фильмы о жизни в Раю. Но в 1943 году шла война, и на один из этих островов высадился японский отряд.Практически сразу же солдаты стали говорить о том, что видели странных существ, плавающих в воде недалеко от берега. Они описывали, что руки и лица у них как у человека, а вот рот очень широкий и похож на рот карпа. В длину эти существа едва достигали полутора метров, кожа у них была розовой, а на голове были некие шипы. При этом, в отличие от классических русалок, у них были обычные человеческие ноги, а не рыбьи хвосты. Эти существа в основном резвились в небольших лагунах или в водах рядом с пляжами. Стиль их плавания показался японцам похожим на брасс.Однажды ночью один из солдат пошел купаться и увидел на песке существо, которое сначала принял за ребенка. Но когда оно повернулось к нему лицом, он увидел, что черты его лица не похожи на человеческие. Сразу после этого существо стремглав кинулось в воду и исчезло из вида. Солдат всматривался в воду некоторое время, но существо на поверхность так и не вынырнуло.Когда солдаты встретили местных жителей и расспросили их про этих морских существ, то те рассказали, что эти существа зовутся Оранг Икан. Оранг означает "человек", а Икан - "рыба". По словам местных рыбаков эти рыболюди иногда даже попадаются в их сети и тогда японцы попросили их уведомить, если такое снова случиться.Однажды вечером сержант Таро Хориба был вызван в деревню по соседству. Когда Хориба прибыл, ему сказали, что на берег выбросило мертвого Оранг Икана, и что его перенесли в хижину главы деревни.Хориба пошел осмотреть тело. Он описывал существо так: длиной 160 см с красновато-коричневыми волосами до плеч. На шее были острые шипы, а лицо было очень некрасивым и больше напоминало морду обезьяны с коротким носом, широким низким лбом и маленькими ушами. Рот был безгубым и широким как у рыбы, а зубы во рту были очень мелкими, но острыми как иголки. Пальцы на руках и ногах существа имели перепонки, а все остальное тело покрывали какие-то наросты, похожие на водоросли.Сержант Хориба никак не мог понять, что это за существо и к какому виду оно относится. Никогда ранее он не слышал о подобных созданиях, и вид этого существа напугал его.К сожалению, Хориба не сделал ни фотографий, ни рисунков найденного существа и по возвращению в Японию его рассказу никто не поверил. А потом его и вовсе высмеивали, считая лгуном.Автор неизвестен.

Ключевые слова: Индонезия русалка солдат существо море рыба

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