Вечная попутчица

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 08:31

Red Scorpion Просмотров: 667 Комментарии: 14 +13 Сегодня, 08:31 by

Наверное, Вы часто слышали истории о призраках на дороге? Знаю, я не буду оригинален, но, тем не менее, вот Вам еще одна...Моя дача расположена километров за 50 от города, но я каждый выходные стараюсь съездить туда. Зачастую, в дорогу получается отправиться затемно.Полпути проехал, смотрю - по дороге девушка идёт. Ну, думаю, подвезу... Вроде как по пути. Автостопом путешествует, что ли? Конечно, мелькнула мысль, мол, поздновато для таких занятий, но да ладно - вдвоём ехать веселее.Когда она залезла в машину, я еще больше убедился в том, что девушка автостопом путешествует: 2 рюкзака, сумка через плечо и на поясе... Полный набор.- И не страшно тебе по ночам ходить?Она лишь посмотрела на меня и слегка улыбнулась.- Куда тебя подкинуть?- Тут... Рядом. Домик... Бабушка живёт.Она как-то странно разговаривала, словно ей очень тяжело слова давались. Я решил, что это от усталости. В общем, никакого внимания не обратил... Только печку выкрутил, уж очень холодно стало, как мне показалось. И как она в легкой майке и джинсах там не замерзла?Километров через 10 мне пришлось свернуть немного, относительно моей дороги, девушку надо было завезти в деревню. Добрались мы быстро, практически на самом въезде в деревню девушка указала рукой на дом.- Сюда. Тут... Бабушка.Небольшой такой домик, но добротный, видно, что за ним ухаживают. Собака залилась лаем, когда мы подъехали, после того как девушка вышла - собака вовсе заскулила и спряталась. Я усмехнулся... Видимо, собака знает что - то, чего не знаю я.- Ну, пока.- Пока... С-с-с-спасибо.- Да не за...Я повернулся направо, чтобы дверь захлопнуть, а девушки той и след простыл... Эх, а красивая ведь, вот бы познакомиться!Погруженный в свои мысли, я доехал до дачи. Уже вынимания вещи, я обнаружил кое-что лишнее... Видимо, девушка та забыла у меня в машине сумку. Решил, что завтра утром заеду и отдам, нечего ночами шарахаться, спят уже все, небось.Часов в 10 утра я был на месте, нашёл по памяти домик. Как и вчера залаяла собака... Видимо, на её лай вышли хозяева домика. Бабуля лет 70-ти, вместе с мужем.- Здравствуйте. Я вчера Вашу внучку подвозил...Я достал сумку.- Вот, она забыла вчера. Передайте, пожалуйста!Женщина с минуту смотрела на меня странным взглядом. Будто я что-то из ряда вон сказал. Мужчина и вовсе глаза в пол опустил.- Внучка наша... Уже третий год как умерла. В аварию попала. Водитель пьяный не заметил её, по темноте шла... Дурочка.Бабушка заплакала. Её муж хмыкнул, продолжая смотреть в пол.- Как... Простите! Я не знал! Я... Кто тогда был вчера.Мне стало ужасно стыдно, я причинил такую боль пожилым людям. Выходит, меня вчера обманули? Но для чего?-Ладно. Извините еще раз, я пойду...Развернулся уже, пошёл к машине, когда услышал за спиной:- Парень, постой. Сумка эта откуда у тебя?Я бросил взгляд на плечо. Про сумку я и забыл уже...- Да вчера девушка, которую я подвозил, в машине оставила. Найду - отдам... Как-нибудь.- Эту сумку ей Лида сшила.Головой кивнул на жену свою.- Сшила лет 5 назад, Настенька так любила её, всюду с собой таскала. А теперь ты её в руках держишь... Видать, внучка до сих пор до нас добраться пытается.Бабушка еще сильнее расплакалась.- Будь добр, отдай уж сумочку... Пожалуйста.Я даже не знал, что и сказать. Просто молча отдал сумку и пошёл прочь... Получается, ко мне тогда в машину призрак сел? Или что? Как это объяснить?Одолеваемый тяжелыми мыслями, я вернулся домой... Пока ехал, в голове у меня крутилось всего пара слов: Вечная попутчица.Видимо, эта девушка так и будет стараться добраться до своих бабушки с дедушкой, раз за разом садясь в попутные машины, но никогда не добираясь до места назначения.Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Попутка деревня призрак сумка

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