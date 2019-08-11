Вечная попутчица

Вечная попутчицаНаверное, Вы часто слышали истории о призраках на дороге? Знаю, я не буду оригинален, но, тем не менее, вот Вам еще одна...
Моя дача расположена километров за 50 от города, но я каждый выходные стараюсь съездить туда. Зачастую, в дорогу получается отправиться затемно.
Полпути проехал, смотрю - по дороге девушка идёт. Ну, думаю, подвезу... Вроде как по пути. Автостопом путешествует, что ли? Конечно, мелькнула мысль, мол, поздновато для таких занятий, но да ладно - вдвоём ехать веселее.
Когда она залезла в машину, я еще больше убедился в том, что девушка автостопом путешествует: 2 рюкзака, сумка через плечо и на поясе... Полный набор.
- И не страшно тебе по ночам ходить?
Она лишь посмотрела на меня и слегка улыбнулась.
- Куда тебя подкинуть?
- Тут... Рядом. Домик... Бабушка живёт.
Она как-то странно разговаривала, словно ей очень тяжело слова давались. Я решил, что это от усталости. В общем, никакого внимания не обратил... Только печку выкрутил, уж очень холодно стало, как мне показалось. И как она в легкой майке и джинсах там не замерзла?
Километров через 10 мне пришлось свернуть немного, относительно моей дороги, девушку надо было завезти в деревню. Добрались мы быстро, практически на самом въезде в деревню девушка указала рукой на дом.
- Сюда. Тут... Бабушка.
Небольшой такой домик, но добротный, видно, что за ним ухаживают. Собака залилась лаем, когда мы подъехали, после того как девушка вышла - собака вовсе заскулила и спряталась. Я усмехнулся... Видимо, собака знает что - то, чего не знаю я.
- Ну, пока.
- Пока... С-с-с-спасибо.
- Да не за...
Я повернулся направо, чтобы дверь захлопнуть, а девушки той и след простыл... Эх, а красивая ведь, вот бы познакомиться!
Погруженный в свои мысли, я доехал до дачи. Уже вынимания вещи, я обнаружил кое-что лишнее... Видимо, девушка та забыла у меня в машине сумку. Решил, что завтра утром заеду и отдам, нечего ночами шарахаться, спят уже все, небось.
Часов в 10 утра я был на месте, нашёл по памяти домик. Как и вчера залаяла собака... Видимо, на её лай вышли хозяева домика. Бабуля лет 70-ти, вместе с мужем.
- Здравствуйте. Я вчера Вашу внучку подвозил...
Я достал сумку.
- Вот, она забыла вчера. Передайте, пожалуйста!
Женщина с минуту смотрела на меня странным взглядом. Будто я что-то из ряда вон сказал. Мужчина и вовсе глаза в пол опустил.
- Внучка наша... Уже третий год как умерла. В аварию попала. Водитель пьяный не заметил её, по темноте шла... Дурочка.
Бабушка заплакала. Её муж хмыкнул, продолжая смотреть в пол.
- Как... Простите! Я не знал! Я... Кто тогда был вчера.
Мне стало ужасно стыдно, я причинил такую боль пожилым людям. Выходит, меня вчера обманули? Но для чего?
-Ладно. Извините еще раз, я пойду...
Развернулся уже, пошёл к машине, когда услышал за спиной:
- Парень, постой. Сумка эта откуда у тебя?
Я бросил взгляд на плечо. Про сумку я и забыл уже...
- Да вчера девушка, которую я подвозил, в машине оставила. Найду - отдам... Как-нибудь.
- Эту сумку ей Лида сшила.
Головой кивнул на жену свою.
- Сшила лет 5 назад, Настенька так любила её, всюду с собой таскала. А теперь ты её в руках держишь... Видать, внучка до сих пор до нас добраться пытается.
Бабушка еще сильнее расплакалась.
- Будь добр, отдай уж сумочку... Пожалуйста.
Я даже не знал, что и сказать. Просто молча отдал сумку и пошёл прочь... Получается, ко мне тогда в машину призрак сел? Или что? Как это объяснить?
Одолеваемый тяжелыми мыслями, я вернулся домой... Пока ехал, в голове у меня крутилось всего пара слов: Вечная попутчица.
Видимо, эта девушка так и будет стараться добраться до своих бабушки с дедушкой, раз за разом садясь в попутные машины, но никогда не добираясь до места назначения.
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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 08:31
Сегодня, 08:31 by Red ScorpionПросмотров: 667Комментарии: 14
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