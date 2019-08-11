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Истории из жизни

Вечная попутчица

Наверное, Вы часто слышали истории о призраках на дороге? Знаю, я не буду оригинален, но, тем не менее, вот Вам еще одна...

Моя дача расположена километров за 50 от города, но я каждый выходные стараюсь съездить туда. Зачастую, в дорогу получается отправиться затемно.
Полпути проехал, смотрю - по дороге девушка идёт. Ну, думаю, подвезу... Вроде как по пути. Автостопом путешествует, что ли? Конечно, мелькнула мысль, мол, поздновато для таких занятий, но да ладно - вдвоём ехать веселее.

Когда она залезла в машину, я еще больше убедился в том, что девушка автостопом путешествует: 2 рюкзака, сумка через плечо и на поясе... Полный набор.
- И не страшно тебе по ночам ходить?
Она лишь посмотрела на меня и слегка улыбнулась.
- Куда тебя подкинуть?
- Тут... Рядом. Домик... Бабушка живёт.
Она как-то странно разговаривала, словно ей очень тяжело слова давались. Я решил, что это от усталости. В общем, никакого внимания не обратил... Только печку выкрутил, уж очень холодно стало, как мне показалось. И как она в легкой майке и джинсах там не замерзла?

Километров через 10 мне пришлось свернуть немного, относительно моей дороги, девушку надо было завезти в деревню. Добрались мы быстро, практически на самом въезде в деревню девушка указала рукой на дом.
- Сюда. Тут... Бабушка.
Небольшой такой домик, но добротный, видно, что за ним ухаживают. Собака залилась лаем, когда мы подъехали, после того как девушка вышла - собака вовсе заскулила и спряталась. Я усмехнулся... Видимо, собака знает что - то, чего не знаю я.
- Ну, пока.
- Пока... С-с-с-спасибо.
- Да не за...
Я повернулся направо, чтобы дверь захлопнуть, а девушки той и след простыл... Эх, а красивая ведь, вот бы познакомиться!

Погруженный в свои мысли, я доехал до дачи. Уже вынимания вещи, я обнаружил кое-что лишнее... Видимо, девушка та забыла у меня в машине сумку. Решил, что завтра утром заеду и отдам, нечего ночами шарахаться, спят уже все, небось.

Часов в 10 утра я был на месте, нашёл по памяти домик. Как и вчера залаяла собака... Видимо, на её лай вышли хозяева домика. Бабуля лет 70-ти, вместе с мужем.
- Здравствуйте. Я вчера Вашу внучку подвозил...
Я достал сумку.
- Вот, она забыла вчера. Передайте, пожалуйста!
Женщина с минуту смотрела на меня странным взглядом. Будто я что-то из ряда вон сказал. Мужчина и вовсе глаза в пол опустил.

- Внучка наша... Уже третий год как умерла. В аварию попала. Водитель пьяный не заметил её, по темноте шла... Дурочка.
Бабушка заплакала. Её муж хмыкнул, продолжая смотреть в пол.
- Как... Простите! Я не знал! Я... Кто тогда был вчера.
Мне стало ужасно стыдно, я причинил такую боль пожилым людям. Выходит, меня вчера обманули? Но для чего?
-Ладно. Извините еще раз, я пойду...
Развернулся уже, пошёл к машине, когда услышал за спиной:
- Парень, постой. Сумка эта откуда у тебя?
Я бросил взгляд на плечо. Про сумку я и забыл уже...
- Да вчера девушка, которую я подвозил, в машине оставила. Найду - отдам... Как-нибудь.
- Эту сумку ей Лида сшила.
Головой кивнул на жену свою.

- Сшила лет 5 назад, Настенька так любила её, всюду с собой таскала. А теперь ты её в руках держишь... Видать, внучка до сих пор до нас добраться пытается.
Бабушка еще сильнее расплакалась.
- Будь добр, отдай уж сумочку... Пожалуйста.
Я даже не знал, что и сказать. Просто молча отдал сумку и пошёл прочь... Получается, ко мне тогда в машину призрак сел? Или что? Как это объяснить?
Одолеваемый тяжелыми мыслями, я вернулся домой... Пока ехал, в голове у меня крутилось всего пара слов: Вечная попутчица.
Видимо, эта девушка так и будет стараться добраться до своих бабушки с дедушкой, раз за разом садясь в попутные машины, но никогда не добираясь до места назначения.

Вечная попутчица

Автор - неизвестен.
Источник.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 08:31
Сегодня, 08:31 by Red ScorpionПросмотров: 667Комментарии: 14
+13

Ключевые слова: Попутка деревня призрак сумка

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Комментарии

#1 написал: Фингал
Сегодня, 10:05
+4
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 102
таких однотипных рассказов - видимо невидимо
наверное призраков голосующих на темном пустынном шоссе - много
и постоянно свои вещи забывают в машинах, память то уже не та, что при жизни...
Зарегистрирован: 11.08.2019
#2 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 10:15
+4
Группа: Посетители
Репутация: (54|0)
Публикаций: 17
Комментариев: 1 427
Вечная попутчица, три года ходит, ездит, разговаривает???? За три года сумок не напосешься, каждому оставлять.
Зарегистрирован: 22.05.2017
   
#3 написал: ARCB
Сегодня, 10:27
+3
Группа: Посетители
Репутация: (8|-1)
Публикаций: 3
Комментариев: 135
Интересная история, с забытой вещью тоже. Видимо нашла девушка, как весточку послать. "+" однозначно.
Зарегистрирован: 16.05.2016
#4 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 11:21
+4
Группа: Комментаторы
Репутация: (1759|-2)
Публикаций: 120
Комментариев: 6 177
Мм. Тут бы впору полицию вызывать : "А сумочка откуда"?
Зарегистрирован: 23.12.2013
             
#5 написал: Red Scorpion
Сегодня, 11:58
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (4329|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 475
Цитата: зелёное яблочко
Мм. Тут бы впору полицию вызывать : "А сумочка откуда"?

...Из серии: А был ли мальчик? Может мальчика и не было!!! (С)
Зарегистрирован: 28.11.2012
 
#6 написал: Jako tako
Сегодня, 12:38
+3
Группа: Посетители
Репутация: (38|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 403
Я бы поверила, если бы девушка вдруг исчезла прямо в салоне машины.
Я не сильна в призраковедении, но есть ощущение, что они в принципе не говорят. А исчезают сразу, как их замечают.
Зарегистрирован: 14.09.2019
 
#7 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 16:00
+1
Группа: Посетители
Репутация: (54|0)
Публикаций: 17
Комментариев: 1 427
Цитата: Jako tako
Я бы поверила, если бы девушка вдруг исчезла прямо в салоне машины.
Я не сильна в призраковедении, но есть ощущение, что они в принципе не говорят. А исчезают сразу, как их замечают.

Видимо они разные, я тут писала про первые три дня после смерти. Плюсом при внезапной смерти. Помните бабульку на лавочке, мальцу соседскому рассказала, что ждёт когда на погост снесут. Хорошо допустим..... Но три года!!!!, да ещё живее всех живых, сумки оставляет, говорит (плохо правда) smeh ребят, ну перебор. Я понимаю, что историй много со слов кого-то, один приукрасил, второй добавил. Но не до такой же степени.
Зарегистрирован: 22.05.2017
   
#8 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 16:10
+1
Группа: Посетители
Репутация: (54|0)
Публикаций: 17
Комментариев: 1 427
Тоже не раз писала, к нам папа приходил. Видели все (я, мама брат). Видели одно и тоже. Он стоял в метрах пяти, молча. Минут 7, показались вечностью. Потом просто растворился. Было это через месяц после смерти. Мы оцепенели от ужаса, а если бы он заговорил...... Я бы точно, сейчас здесь не сидела и комментарии не писала.
Зарегистрирован: 22.05.2017
   
#9 написал: Йожык
Сегодня, 16:22
0
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 32
Почему то вспомнилась серия Сверхъестественного, где призрак не знала, что она умерла и проживала один и тот же вечер раз за разом.
Зарегистрирован: 11.02.2019
#10 написал: Nadezhda9
Сегодня, 16:22
0
Группа: Посетители
Репутация: (32|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 419
Почему-то верю. Возможно, автор- человек со способностью видеть и общаться с умершими (просто сам об этом не знает), вот и передала девушка с ним сумочку. Сама видела женщину, которая передала наказ от умершей мамы через 1,5 года. Причём говорила о том, что знали только мы двое. Это не просьба что-то передать ей, это относилось только ко мне.
Плюс поставила раньше
Зарегистрирован: 4.10.2016
 
#11 написал: Jako tako
Сегодня, 16:37
+1
Группа: Посетители
Репутация: (38|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 403
Цитата: Мария Сайгина

Видимо они разные, я тут писала про первые три дня после смерти. Плюсом при внезапной смерти. Помните бабульку на лавочке, мальцу соседскому рассказала, что ждёт когда на погост снесут. Хорошо допустим..... Но три года!!!!, да ещё живее всех живых, сумки оставляет, говорит (плохо правда) smeh ребят, ну перебор. Я понимаю, что историй много со слов кого-то, один приукрасил, второй добавил. Но не до такой же степени.

Я думаю, человеку без мистических способностей очень сложно так сразу определить, кто пришёл: бес, призрак или сущность,
Мы уже тут выяснили, что все они могут придти даже в виде родственников.
Мне тоже показалось, что как-то слишком. Не в обиду автору.
Бабулька из прошлой истории тоже сильно-то не общалась с мальчиком. И тоже непонятно, кто она была на самом деле. Да и как узнаешь?
Я много разного слышала. Например, что женщина проходила около дома умершего недавно знакомого, решила посмотреть на его окна - а он за окном стоит улыбается (и рукой ей махнул). Женщина опешила, посмотрела на окно второй раз - а там уже нет никого. Вот для меня это типичный пример встречи с неизведанным.
Зарегистрирован: 14.09.2019
 
#12 написал: Tanusha13666
Сегодня, 16:46
0
Группа: Посетители
Репутация: (23|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 378
История интересная, но что-то тут не так. Я, конечно, не эксперт по призракам и привидениям, но они, наверно, не могут от себя оставлять "вещественные доказательства". Не? 325
Зарегистрирован: 9.11.2019
 
#13 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 18:26
+1
Группа: Посетители
Репутация: (54|0)
Публикаций: 17
Комментариев: 1 427
Цитата: Tanusha13666
История интересная, но что-то тут не так. Я, конечно, не эксперт по призракам и привидениям, но они, наверно, не могут от себя оставлять "вещественные доказательства". Не? 325

Да

Цитата: Jako tako
Цитата: Мария Сайгина

Видимо они разные, я тут писала про первые три дня после смерти. Плюсом при внезапной смерти. Помните бабульку на лавочке, мальцу соседскому рассказала, что ждёт когда на погост снесут. Хорошо допустим..... Но три года!!!!, да ещё живее всех живых, сумки оставляет, говорит (плохо правда) smeh ребят, ну перебор. Я понимаю, что историй много со слов кого-то, один приукрасил, второй добавил. Но не до такой же степени.

Я думаю, человеку без мистических способностей очень сложно так сразу определить, кто пришёл: бес, призрак или сущность,
Мы уже тут выяснили, что все они могут придти даже в виде родственников.
Мне тоже показалось, что как-то слишком. Не в обиду автору.
Бабулька из прошлой истории тоже сильно-то не общалась с мальчиком. И тоже непонятно, кто она была на самом деле. Да и как узнаешь?
Я много разного слышала. Например, что женщина проходила около дома умершего недавно знакомого, решила посмотреть на его окна - а он за окном стоит улыбается (и рукой ей махнул). Женщина опешила, посмотрела на окно второй раз - а там уже нет никого. Вот для меня это типичный пример встречи с неизведанным.

Вот в вашу историю верю на все 100. Но в сумку то, в сумку не верю.
Цитата: Nadezhda9
Почему-то верю. Возможно, автор- человек со способностью видеть и общаться с умершими (просто сам об этом не знает), вот и передала девушка с ним сумочку. Сама видела женщину, которая передала наказ от умершей мамы через 1,5 года. Причём говорила о том, что знали только мы двое. Это не просьба что-то передать ей, это относилось только ко мне.
Плюс поставила раньше

В вашу историю тоже охотно верю, но представьте ситуацию, когда к вам приходит сама мама и вручает вполне себе материальный предмет.

Все верят в домового, видели его туча народу, кормят и поят его, игрушки дают. У кого то за ночь молоко или печенки исчезли? Как лежали, так и лежат на утро. Молоко исчезнет конечно через неделю, но естественным способом.
Зарегистрирован: 22.05.2017
   
#14 написал: Nlo
Сегодня, 18:44
0
Группа: Посетители
Репутация: (39|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 573
Круто она парня подставила - паленую сумку всучила. Хорошо ещё, что призрак был не от убийства с отягчающими, а то бы и второй труп появился...
Зарегистрирован: 19.12.2018
 
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