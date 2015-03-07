ТётенькаИстория эта весьма незатейливая, но на меня произвела сильное впечатление...
Так вот...
Подруга моя Татьяна стала прибаливать часто, то одно болит, то другое, а самое неприятное, что у нее сил совсем не осталось.
Уставала быстро, все стало не в радость.
Делать нечего, хоть и не хотелось ей, но пришлось идти к врачам.
После долгого обследования, мою дорогую подругу положили в онкологический центр и стали готовить к операции.
Приходить в эту "обитель скорби" всегда тяжело... Больных много, в основном все с испуганными или обреченными лицами.
Увидеть улыбку или услышать смех можно очень редко.
В палате, куда положили Татьяну, было четыре койки и все они были заняты.
У окна лежала старенькая, худенькая бабуля, пожелтевшая от болезни. Рядом Татьяна, потом полная, очень энергичная Зинаида Петровна, женщина средних лет, и у стенки совсем молодая, цветущая девушка, нарядно одетая и выглядевшая так, что казалась в этом заведении лишней. Обычно, когда я навещала подругу, ее соседка в наушниках что-то смотрела в ноутбуке.
В тот день, когда я пришла к Тане, она была на обследовании, и я стала ее ждать. У ее соседки Зины были посетители. То ли дочь, то ли родственница с мальчиком лет пяти. Малыш самозабвенно катал по спинке теткиной кровати яркую машинку, Звуки "Р-Р-Р-Р-Р и Т-Р-Р-Р" не прекращались. Как вдруг воцарилась тишина.
Я невольно посмотрела на мальчика и увидела, что он замер, приоткрыв рот, и смотрит, не моргая, на молодую соседку.
Потом он повернулся к теткам и, показывая пальчиком на соседскую кровать, громко сказал:
- Тётенька! Там с девочкой рядом принцесса-тётенька!
Мать строго сказала ему
- Не выдумывай?
- Я говорю правду! Она прозрачная и блестит!
Мы все повернулись к кровати соседки. Девушка сидела, прикрыв глаза, что-то слушая через наушники и покачивая ногой. Ничего необычного мы не заметили.
Тем временем мальчик прижал указательный палец ко рту и молча кивнул. Через минуту он опять стал возить машинку.
Не знаю, что подумали его родственники, но я немного погодя его спросила
- Тётенька тут или ушла?
- Ушла, - уверенно сказал малыш.
- А что она делала? - продолжала интересоваться я.
- Тетенька погладила девочку по голове, а потом показала мне пальчиком "Тихо!" и все. А потом она, наверно, ушла.
- Ты ее раньше не видел?
- Нет. Она похожа на сказочную принцессу.
- Скажешь мне, если опять ее увидишь? Я тоже хочу посмотреть.
Малыш утвердительно кивнул.
Через пару дней я опять пришла в больницу к Татьяне. Прогнозы были благоприятными, и подруга повеселела.
Я с удовольствием рассказывала ей новости, было приятно и радостно видеть ее посвежевшей.
- У нас ведь соседка умерла, - вдруг перебила меня Таня.
- Бабуля?
- Нет. Девчонка молодая умерла ночью, во сне.
Мне стало жутковато, но я не стала рассказывать подруге историю с "тетенькой".
Еще несколько дней спустя, в коридоре отделения я встретила того мальчугана.
-Привет! - весело крикнул он мне.
- Привет! Как дела? - откликнулась я.
- Хорошо! А я опять видел ту красивую Тетеньку! Она зашла вот сюда!
И малыш показал на большую дверь, на которой было написано "Операционная".
Я не знаю, что можно предположить о миссии этой милой, красивой и прозрачной Тетеньки, но думаю, возможно, рано или поздно мы все с ней встретимся...
Каждый в свой час...
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 20:01
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 20:01 by капитанская дочкаПросмотров: 187Комментарии: 1
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