Тётенька

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 20:01

Причина: Стилистика автора сохранена.

капитанская дочка Просмотров: 187 Комментарии: 1 +5 Сегодня, 20:01 by

История эта весьма незатейливая, но на меня произвела сильное впечатление...Так вот...Подруга моя Татьяна стала прибаливать часто, то одно болит, то другое, а самое неприятное, что у нее сил совсем не осталось.Уставала быстро, все стало не в радость.Делать нечего, хоть и не хотелось ей, но пришлось идти к врачам.После долгого обследования, мою дорогую подругу положили в онкологический центр и стали готовить к операции.Приходить в эту "обитель скорби" всегда тяжело... Больных много, в основном все с испуганными или обреченными лицами.Увидеть улыбку или услышать смех можно очень редко.В палате, куда положили Татьяну, было четыре койки и все они были заняты.У окна лежала старенькая, худенькая бабуля, пожелтевшая от болезни. Рядом Татьяна, потом полная, очень энергичная Зинаида Петровна, женщина средних лет, и у стенки совсем молодая, цветущая девушка, нарядно одетая и выглядевшая так, что казалась в этом заведении лишней. Обычно, когда я навещала подругу, ее соседка в наушниках что-то смотрела в ноутбуке.В тот день, когда я пришла к Тане, она была на обследовании, и я стала ее ждать. У ее соседки Зины были посетители. То ли дочь, то ли родственница с мальчиком лет пяти. Малыш самозабвенно катал по спинке теткиной кровати яркую машинку, Звуки "Р-Р-Р-Р-Р и Т-Р-Р-Р" не прекращались. Как вдруг воцарилась тишина.Я невольно посмотрела на мальчика и увидела, что он замер, приоткрыв рот, и смотрит, не моргая, на молодую соседку.Потом он повернулся к теткам и, показывая пальчиком на соседскую кровать, громко сказал:- Тётенька! Там с девочкой рядом принцесса-тётенька!Мать строго сказала ему- Не выдумывай?- Я говорю правду! Она прозрачная и блестит!Мы все повернулись к кровати соседки. Девушка сидела, прикрыв глаза, что-то слушая через наушники и покачивая ногой. Ничего необычного мы не заметили.Тем временем мальчик прижал указательный палец ко рту и молча кивнул. Через минуту он опять стал возить машинку.Не знаю, что подумали его родственники, но я немного погодя его спросила- Тётенька тут или ушла?- Ушла, - уверенно сказал малыш.- А что она делала? - продолжала интересоваться я.- Тетенька погладила девочку по голове, а потом показала мне пальчиком "Тихо!" и все. А потом она, наверно, ушла.- Ты ее раньше не видел?- Нет. Она похожа на сказочную принцессу.- Скажешь мне, если опять ее увидишь? Я тоже хочу посмотреть.Малыш утвердительно кивнул.Через пару дней я опять пришла в больницу к Татьяне. Прогнозы были благоприятными, и подруга повеселела.Я с удовольствием рассказывала ей новости, было приятно и радостно видеть ее посвежевшей.- У нас ведь соседка умерла, - вдруг перебила меня Таня.- Бабуля?- Нет. Девчонка молодая умерла ночью, во сне.Мне стало жутковато, но я не стала рассказывать подруге историю с "тетенькой".Еще несколько дней спустя, в коридоре отделения я встретила того мальчугана.-Привет! - весело крикнул он мне.- Привет! Как дела? - откликнулась я.- Хорошо! А я опять видел ту красивую Тетеньку! Она зашла вот сюда!И малыш показал на большую дверь, на которой было написано "Операционная".Я не знаю, что можно предположить о миссии этой милой, красивой и прозрачной Тетеньки, но думаю, возможно, рано или поздно мы все с ней встретимся...Каждый в свой час...

Ключевые слова: Больница тетенька прозрачная авторская история

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