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Истории из жизни

«Ты молодая мне и нужна»

Мою прабабушку положили в больницу с грыжей. Человек она была деревенский, терпела боль до последнего, думала, что так пройдет. Пока слишком сильно не прихватило.
И вот после операции ее положили в палату, воду было пить строго запрещено. И приснилось ей сначала, что она лежит на своей койке, а какие-то люди прибивают кольями ее одеяло к земле. Когда проснулась — смотрит, а у двери женщина стоит лет сорока, полнолицая, в розовой кофте и глядит на нее. А ног у этой женщины нету, как бы растворились в воздухе. Моя прабабушка спряталась под одеяло, лежит. Выглянуть страшно, но интерес разбирает. Несколько раз выглядывала, а женщина все стояла. Наконец исчезла.
Позже спросила у медсестер, что за дела. Ведь многие люди могут подумать, что это послеоперационное состояние. И медсестры рассказали, что эта женщина часто ходит к пациентам и говорит, когда придет их час. Приходила к одной молодой девушке, сказала ей, что придет завтра в 10. Девушка кричала: «Иди в соседнюю палату, там стариков много». А та сказала, что ты молодая мне и нужна. И эта девушка умерла в 10.
Не особо впечатляющая история, но реальная.

Автор - Mr.Homa
Источник.

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 20:19
Вчера, 20:19 by Marion PhaunaПросмотров: 742Комментарии: 1
+12

Ключевые слова: Прабабушка история смерть

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Комментарии

#1 написал: Попутчица
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Комментариев: 40
А прабабушке она что сказала то? Какое время ей отвела?
Зарегистрирован: 18.02.2019
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