«Ты молодая мне и нужна»

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 20:19

Marion Phauna Просмотров: 742 Комментарии: 1 +12 Вчера, 20:19 by

Мою прабабушку положили в больницу с грыжей. Человек она была деревенский, терпела боль до последнего, думала, что так пройдет. Пока слишком сильно не прихватило.И вот после операции ее положили в палату, воду было пить строго запрещено. И приснилось ей сначала, что она лежит на своей койке, а какие-то люди прибивают кольями ее одеяло к земле. Когда проснулась — смотрит, а у двери женщина стоит лет сорока, полнолицая, в розовой кофте и глядит на нее. А ног у этой женщины нету, как бы растворились в воздухе. Моя прабабушка спряталась под одеяло, лежит. Выглянуть страшно, но интерес разбирает. Несколько раз выглядывала, а женщина все стояла. Наконец исчезла.Позже спросила у медсестер, что за дела. Ведь многие люди могут подумать, что это послеоперационное состояние. И медсестры рассказали, что эта женщина часто ходит к пациентам и говорит, когда придет их час. Приходила к одной молодой девушке, сказала ей, что придет завтра в 10. Девушка кричала: «Иди в соседнюю палату, там стариков много». А та сказала, что ты молодая мне и нужна. И эта девушка умерла в 10.Не особо впечатляющая история, но реальная.Автор - Mr.Homa

Ключевые слова: Прабабушка история смерть

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