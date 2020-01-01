Кошачьи истерики

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:05

Причина: Стилистика автора сохранена.

Слепой стрелец Просмотров: 42 Комментарии: 0 0 Сегодня, 00:05 by

Кошачьи истерики.Многие, конечно, становились свидетелями необычного, а порой и очень необычного поведения своих домашних животных. Ну и я в этом не являюсь исключением, и два подобных случая, произошедших в разное время с нашими кошками, попробую здесь описать.Первый такой случай произошел пятнадцать лет назад с нашей кошкой, которую звали не совсем обычным для животных «именем» - Лейла. Ее мы накануне приобрели для наших детей, больше, конечно, для младшего сына, чтобы ему дома не скучно было, ну вроде как в качестве такой вот шерстяной няньки. Лейла - молодая кошка, почти котенок, была какой-то помесью тайской кошки, имела светло-серого цвета окрас, голубые глаза и исключительно ласковый и добродушный нрав.И даже в играх, пожестче прикусить или поцарапать руку для нее было, похоже, недопустимо, агрессия отсутствовала напрочь.Теперь непосредственно о произошедшем событии: в солнечный летний день мы с женой сидели на диване в зале, смотрели телевизор, жена сидела с краю, а я по центру, сыновья чем-то занимались в детской. Кошка важно выплыла из коридора, бросила взгляд в нашу сторону и вдруг с диким шипением отпрыгнула от дивана, спина изогнулась, глаза каким-то бешеным взглядом смотрели на свободное место на диване, справа от меня. Встав с дивана, я попытался к ней приблизиться и как-то успокоить, но она, все в той же боевой стойке, попятилась от меня, не сводя того же дикого взгляда с дивана. Так, маневрируя задним ходом, она забилась в угол, к ее изогнутой оборонительной стойке добавилась весьма заметная дрожь. Ответом на поглаживания было полное игнорирование меня, взгляд, сконцентрированный на краю дивана, был шальной и испуганный, она не видела ни меня, ни прибежавших на ее вопли сыновей, шипение и дрожь дополнило утробное завывание. В течение примерно пяти минут взгляд потух, но завывая и дрожа, Лейла отказывалась покинуть угол еще минут пятнадцать-десять. В течение часа взгляд у нее был отчужденным и каким-то рассеянным, временами тело колотила мелкая дрожь. Лишь примерно через час кошка стала замечать окружающих, а к вечеру тревога прошла совершенно, и она снова стала прежней ласковой Лейлой.Второй же случай, про которых пойдет речь, произошел уже с другой нашей кошкой, лет восемь назад. Кошка, как и предыдущая, звалась, да и зовется, не совсем обычным, для кошки «именем» - Алиса, она до сих пор живет с нами, по-прежнему все та же черная с белым красавица, в свой преклонный пятнадцатилетний возраст, только все время спит и иногда теряет равновесие на ровном месте. Попала к нам она молодой кошечкой и, в отличие от Лейлы, имела взгляд дикой хищницы (друг старшего сына называл ее волком за зелено-желтые глаза), к посторонним относилась с недоверием, но с годами, не видя ничего кроме добра и чего-либо более страшного, чем фен, или кого-то более страшного, чем техник интернет провайдера, постепенно поменяла нрав на более спокойный и покладистый.Случай произошел в этой же квартире, только в детской комнате. Это был тоже жаркий летний день, жена смотрела телевизор в зале, я на кровати в детской, лежа на спине, читал книгу, Алиска спала рядом. Вот не знаю, какие уж сны снятся кошкам, но приснившийся в этот раз нашей кошке сон «подкинул» ее вверх на полметра, приземлившись с шипением, она рванула прямо по мне через кровать в сторону окна. Экспромтом у меня возникла не очень хорошая идея, чтобы не быть сильно расцарапанным я попытался прижать Алиску к себе, надеясь, что она успокоится и быстро забудет свой дурной сон. Но не тут-то было, обезумевшая от страха, кошка рванула так, что у меня в животе остался лишь ее коготь из задней лапы, сама же она дико голосила, спрятавшись за кровать и делая стойку на задних лапах, со страхом смотрела в сторону коридора. И ничто не могло оторвать ее дикий взгляд от коридора еще минут десять-пятнадцать, после она покинула свое убежище за кроватью и еще около часа ходила по квартире с приподнятой прической, заглядывая за каждый угол, вытягивала голову, приседая на задних лапах, ноздри при этом раздувались, и раздавалось утробное подвывание.И, так и не найдя в квартире кого-то страшного, Алиска успокоилась, но еще в течение нескольких дней, заснув, вздрагивала и с тревогой озиралась по сторонам сонными глазами.

Ключевые слова: Кошка сон поведение авторская история

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