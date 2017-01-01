Как я свою кошку нашла

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:24

Oxanne Просмотров: 121 Комментарии: 0 +4 Сегодня, 02:24 by

Жила я тогда на пятом этаже, а если по русским меркам, то на шестом. В Греции первый этаж считается нулевым. Балкон был большим и солнечным, вот там и любила зависать моя одноглазая котя (нашла котёнком без глаза, не подумайте чего).В общем, жили и не тужили четыре года без происшествий. Надо сказать, что дом был в непосредственной близости от порта, поэтому часто можно было увидеть пролетавших жирных чаек. Котя на них смотрела одним глазом и что-то по-кошачьи муркала, но никогда не прыгала на ограждение, поэтому я была спокойна.И вот иду я однажды за ней, чтобы закрыть балкон, а её и след простыл... После поисков под кроватями, диванами и прочей утварью до меня дошло, что кошка моя улетела с пятого этажа за чайками, все-таки соблазнили.Кто терял домашних животных, тот поймёт, что я тогда пережила. Искала каждый день, развешала объявления о вознаграждении, облазила все заброшенные постройки, что были рядом. Утром, вечером и ночью ходила искать с фонарем, подружилась со всеми бабульками, которые подкармливают бездомных животных. Даже подружилась с бездомным котом, который меня уже ждал и бежал по пятам, а потом провожал обратно. Я его по-человечески просила помочь найти мою Лялю, поговорить с ней на их языке, чтобы она не боялась вернуться домой.Через неделю поисков муж и все подруги говорили оставить это дело и смириться, что она с одним глазом уже давно погибла под колёсами машины или от бездомной собаки, а я не хотела с этим мириться. Страдала и продолжала искать.В интернете нашла молитву (больше на заговор было похоже, нужно было читать каждый день и звать по имени питомца ). Читала каждый день и продолжала поиски со своим другом котом, который попривык ко мне и отожрался на угощениях.На 9-10 день, припарковав машину, я шла домой со скверным настроением и обещанием себе больше никогда не заводить животных, ибо так страдать больше никогда не хотелось.Подхожу к входной двери дома и вслух говорю: "Ляля, Лялечка, если ты живая или мертвая, то знай, что я тебя очень сильно любила". Вдруг слышу такой полуглухой то ли вой, то ли мяуканье из-за приваленной к стене старой двери, снятой с петель, за которую я заглядывала уже миллион раз.Я нашла свою полумертвую и жутко тощую кошку. Выжила всем на зло, ничего не жрав и не пив столько дней.В общем, я счастливая, кошка тоже. Вот и думай теперь, совпадение это было или молитва помогла, либо тот кот её "уговорил" вернуться. Кстати, с ним мы дружили до самого моего переезда. Кормила каждый день, благодарила, так сказать.

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