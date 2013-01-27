Предчувствие или совпадение?

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 09:21

Driada982 Просмотров: 608 Комментарии: 4 +12 Сегодня, 08:28 by

В августе, далекого теперь, 2003 года моя старшая сестра отправилась в ближайшую к дому стоматологию, чтобы удалить давно болевший и изрядно надоевший зуб. Но, видимо, что-то было сделано не так. И вскоре у неё началось воспаление, от чего раздулась щека, и поднялась высокая температура. Она вновь обратилась к врачам, те прописали лечение (за давностью лет не помню какое, да это и неважно), так что временно ей пришлось оставить свои многочисленные дела и побыть несколько дней дома.Надо сказать, что когда она болела, то её любимым занятием было, изображая из себя не то самого тяжелобольного в мире Карлсона, не то тяжелораненого бойца в госпитале, постоянно гонять младшую сестренку:- Сестра, воды…- Сестра, сделай чаю…- Сестра, сестра, принеси телефон…- Сестра, сгоняй в магазин за соком…Я же, будучи в ту пору студенткой, коротала лето за книгами. Популярной и не очень литературой. И на тот момент была увлечена чтением какого-то лихо закрученного детективного романа. Кто любит читать, знает, как бесит, когда тебя постоянно отрывают от этого увлекательного занятия. И вот опять моя сестрица тоном умирающего лебедя, в котором, правда, ощутимо проскальзывали дурашливые и шутливые нотки, произнесла в очередной раз:- Сестра….Я взорвалась:- Да дай ты мне уже почитать!Она ответила:- Вот, сестра умрет, а тебе дурацкая книжка важнее.Но я мужественно не поддалась на манипуляцию:- Ну умрешь – похороним, то есть кремируем! – уверенно заявила я, не отрываясь от увлекательного сюжета. До сих плохо понимаю, почему я сказала про кремацию. Вроде бы в том детективе шла речь о чём-то таком.Она же некоторое время помолчала, после чего произнесла совершенно серьёзным тоном:- Не надо меня кремировать. Я хочу в гробу быть похороненной.Я, оторвавшись все-таки от чтения, подняла удивлённый взгляд на сестру. Нашу с ней комнатку заливал яркий солнечный свет, она лежала на своей кровати, цвет её лица был землистый и даже, как мне показалось, отдавал в зелёный.Та задумчиво молчала. И мне тоже было нечего сказать. Почувствовав неловкость, я вернулась к своему занятию.Вообще в нашей семье любили черный юмор, но разговор на подобную тему состоялся впервые. Да и когда молод, кажется, что и ты сам, и все твои близкие жить будут вечно, поэтому все эти бредни о смерти ерунда и ничего не значат. И думается мне, мы бы забыли об этой беседе, как о неудачной шутке, коих всегда множество.Только примерно через две недели моя старшая сестра погибла в автокатастрофе. Это был день Успения Пресвятой Богородицы. Она была весёлым, добрым, замечательным человеком, у неё были большие планы на жизнь, и никто даже подумать не мог, что возможно ей так рано уйти.Я же вспомнила нашу беседу, когда мне пришлось самостоятельно решать с ритуальным агентом вопрос об её похоронах, потому что мои родители были в шоковом состоянии. Это было первое самостоятельное серьёзное решение в моей жизни.До сих пор не дает покоя вопрос, что же это было. Предчувствие, совпадение, предвиденье?P. S. Кстати говоря, впоследствии мы с мамой вспомнили, что было еще кое-что необычное. Примерно за неделю до её гибели приснился ей наш дед по отцовской линии. Умер он еще в середине восьмидесятых годов ХХ века. Так вот, во сне он вроде бы настойчиво куда-то звал сестру. Она проснулась в страхе. И даже пошла в церковь поставить свечку за упокой деда. Но это ничего не изменило.Может быть, кто-то тоже был свидетелем подобного?

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