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Истории из жизни

Предчувствие или совпадение?

В августе, далекого теперь, 2003 года моя старшая сестра отправилась в ближайшую к дому стоматологию, чтобы удалить давно болевший и изрядно надоевший зуб. Но, видимо, что-то было сделано не так. И вскоре у неё началось воспаление, от чего раздулась щека, и поднялась высокая температура. Она вновь обратилась к врачам, те прописали лечение (за давностью лет не помню какое, да это и неважно), так что временно ей пришлось оставить свои многочисленные дела и побыть несколько дней дома.

Надо сказать, что когда она болела, то её любимым занятием было, изображая из себя не то самого тяжелобольного в мире Карлсона, не то тяжелораненого бойца в госпитале, постоянно гонять младшую сестренку:

- Сестра, воды…

- Сестра, сделай чаю…

- Сестра, сестра, принеси телефон…

- Сестра, сгоняй в магазин за соком…

Я же, будучи в ту пору студенткой, коротала лето за книгами. Популярной и не очень литературой. И на тот момент была увлечена чтением какого-то лихо закрученного детективного романа. Кто любит читать, знает, как бесит, когда тебя постоянно отрывают от этого увлекательного занятия. И вот опять моя сестрица тоном умирающего лебедя, в котором, правда, ощутимо проскальзывали дурашливые и шутливые нотки, произнесла в очередной раз:

- Сестра….

Я взорвалась:

- Да дай ты мне уже почитать!

Она ответила:

- Вот, сестра умрет, а тебе дурацкая книжка важнее.

Но я мужественно не поддалась на манипуляцию:

- Ну умрешь – похороним, то есть кремируем! – уверенно заявила я, не отрываясь от увлекательного сюжета. До сих плохо понимаю, почему я сказала про кремацию. Вроде бы в том детективе шла речь о чём-то таком.

Она же некоторое время помолчала, после чего произнесла совершенно серьёзным тоном:

- Не надо меня кремировать. Я хочу в гробу быть похороненной.

Я, оторвавшись все-таки от чтения, подняла удивлённый взгляд на сестру. Нашу с ней комнатку заливал яркий солнечный свет, она лежала на своей кровати, цвет её лица был землистый и даже, как мне показалось, отдавал в зелёный.

Та задумчиво молчала. И мне тоже было нечего сказать. Почувствовав неловкость, я вернулась к своему занятию.

Вообще в нашей семье любили черный юмор, но разговор на подобную тему состоялся впервые. Да и когда молод, кажется, что и ты сам, и все твои близкие жить будут вечно, поэтому все эти бредни о смерти ерунда и ничего не значат. И думается мне, мы бы забыли об этой беседе, как о неудачной шутке, коих всегда множество.

Только примерно через две недели моя старшая сестра погибла в автокатастрофе. Это был день Успения Пресвятой Богородицы. Она была весёлым, добрым, замечательным человеком, у неё были большие планы на жизнь, и никто даже подумать не мог, что возможно ей так рано уйти.

Я же вспомнила нашу беседу, когда мне пришлось самостоятельно решать с ритуальным агентом вопрос об её похоронах, потому что мои родители были в шоковом состоянии. Это было первое самостоятельное серьёзное решение в моей жизни.

До сих пор не дает покоя вопрос, что же это было. Предчувствие, совпадение, предвиденье?

P. S. Кстати говоря, впоследствии мы с мамой вспомнили, что было еще кое-что необычное. Примерно за неделю до её гибели приснился ей наш дед по отцовской линии. Умер он еще в середине восьмидесятых годов ХХ века. Так вот, во сне он вроде бы настойчиво куда-то звал сестру. Она проснулась в страхе. И даже пошла в церковь поставить свечку за упокой деда. Но это ничего не изменило.

Может быть, кто-то тоже был свидетелем подобного?


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 09:21
Сегодня, 08:28 by Driada982Просмотров: 608Комментарии: 4
+12

Ключевые слова: Смерть совпадения предчувствия рок сестра автокатастрофа книга чтение похороны авторская история

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Комментарии

#1 написал: xlarafitum
Сегодня, 11:24
+2
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Репутация: (4|0)
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Комментариев: 169
Случайности не случайны, к сожалению disappointed всё не просто так... Сочувствую вам sob
Зарегистрирован: 27.01.2013
#2 написал: Light_a_dark
Сегодня, 12:35
0
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Репутация: (228|0)
Публикаций: 43
Комментариев: 1 447
Очень грустная история.
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Зарегистрирован: 10.07.2018
    
#3 написал: акжана
Сегодня, 15:55
0
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Репутация: (1063|-1)
Публикаций: 3
Комментариев: 1 077
Автор, сожалею о вашей утрате.
Грустная история. Часто перед смертью близких приходят определенные знаки или покойники снятся. Коллега по работе рассказывала, что во сне ее покойный муж все хотел увести с собой старшего сына, но она не позволила и попросила его уйти. Он ушел, но захватил шапку сына. Коллегу мы все успокаивали, мол откупились шапкой, обойдется. Не обошлось. Через несколько дней сын поехал с друзьями кататься на лыжах в горы. Там при спуске упал, получил разрыв селезенки, сломал ребра. Остался жив, но долго восстанавливал здоровье.
Даже если вовремя спохватиться и подстраховаться от черной полосы - не миновать того. что должно случиться.
Люди с хорошей интуицией видимо остро чувствуют вибрации надвигающей беды и считывают информацию в виде снов или спонтанно выраженных слов.
Плюс++
Зарегистрирован: 6.05.2016
   
#4 написал: Ежунька
Сегодня, 16:31
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Публикаций: 0
Комментариев: 44
Очень, очень жаль вашу сестру, видимо, предчувствовала свою смерть, раз якобы в шутку сказала о способе захоронения. Хоть и страшно о таком даже думать. И у вас с языка сорвалась дурная шутка, якобы случайно, но видимо, просто получилась она как предсказание скорой смерти. Вроде как не специально, просто "информация" пришла "сверху", просто сначала этому не прислали значения.

У меня подруга тоже предчувствовала смерть мамы дней за десять. Каждый день она говорила, что вот-вот случится что-то плохое,была в раздрае. И это произошло. Мы не властны над смертью, но всегда можем помнить об ушедших в мир иной добрым словом.

Как говорится, знал бы, где упаду, соломинку бы подстелил. Всему приходит свой срок...
Зарегистрирован: 23.10.2016
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