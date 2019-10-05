Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Полтергейст в стене

Раньше я слышал от разных людей истории про самовольное передвижение объектов, стуки по стенам неизвестного происхождения, но даже подумать не мог, что это когда-то может случиться со мной.

Несколько дней назад я стал слышать по ночам стуки из стены, которая выходит на улицу. Я не придавал этому особого значения, просто смеялся с друзьями, мол, я живу с призраком. Стуки были достаточно редкие, раз в день, по 2-3 удара. Но буквально вчера произошло то, что я никак не мог ожидать.

Дело было в три часа дня, я как обычно сидел за компьютером и смотрел разные видео, листал соцсети. Окно было открыто нараспашку, ветра не было вообще - даже занавеска не колыхалась. Здесь я услышал звук, похожий на закрытие окна. Через секунду я повернулся к окну и увидел, пожалуй, самую страшную вещь в жизни - окно было закрыто. В страхе я полез в интернет и прочитал сразу три молитвы, перекрестившись не меньше 50 раз. Через десять минут я ушёл на улицу, лишь бы подальше от этого окна.

Вечером я все же осмелился и открыл его снова. С тех пор не происходило ничего, кроме одного стука из стены в 6 утра. Думаю, это защитная реакция организма, но никакого страха я не чувствую. А ведь это окно находится буквально в двух метрах от меня даже в этот момент, когда я пишу это сюда.

Стоит отметить, что я, как верящий в материальность мыслей, считаю, что сам навлёк на себя этот случай своим желанием увидеть что-то паранормальное.


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 10:45
Сегодня, 10:45 by Koban22Просмотров: 459Комментарии: 8
+7

Ключевые слова: Окно стук квартира стена авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Kinigos
Сегодня, 11:07
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (53|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 753
Природный магнетизм у вас, не иначе.
Ночами конструкция дома гуляет, окно могло от перекоса закрыться.
У меня как-то случай был- дверь в санузел оказалась закрыта изнутри, наблюдалось однократно. Списываю это на сильный хлопок дверью.
Зарегистрирован: 5.10.2019
  
#2 написал: daytaler
Сегодня, 11:10
0
Группа: Посетители
Репутация: (38|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 192
Вот кабы еще гантелю взять в руки в тот момент когда крестишься, то можно еще предплечье, бицепс и грудь подкачать.
Я постоянно вижу паранормальное.Захожу в магазин, а цифры на ценниках сами перескакивают.Во чудеса!
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#3 написал: Koban22
Сегодня, 11:57
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1
Цитата: Kinigos
Природный магнетизм у вас, не иначе.
Ночами конструкция дома гуляет, окно могло от перекоса закрыться.
У меня как-то случай был- дверь в санузел оказалась закрыта изнутри, наблюдалось однократно. Списываю это на сильный хлопок дверью.


Три часа дня, если что. Да и я всю жизнь в этой квартире живу, не замечал ничего такого ранее
Зарегистрирован: 6.07.2020
#4 написал: Евангелион
Сегодня, 12:44
+2
Группа: Посетители
Репутация: (13|1)
Публикаций: 0
Комментариев: 612
Ну не знаю. Маловато инфы и подробностей, чтобы что то итожить и анализировать...
Зарегистрирован: 20.09.2013
  
#5 написал: daytaler
Сегодня, 12:52
0
Группа: Посетители
Репутация: (38|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 192
...я повернулся к окну и увидел, пожалуй, самую страшную вещь в жизни - закрытое окно.
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#6 написал: Гюльнара
Сегодня, 13:55
+2
Группа: Посетители
Репутация: (22|-2)
Публикаций: 15
Комментариев: 718
Ну очень хочу бояться! А нечего. Но тут,к счастью, окно неожиданно закрылось. Вах, баюсь, баюсь!
Зарегистрирован: 7.10.2016
  
#7 написал: Kinigos
Сегодня, 15:49
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (53|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 753
Страшней всего когда не знаешь что для тебя страшней всего
Так все-таки- окно или стена? Стена, или, всё же окно? Автор, вы так и жаждете чего-то бояться, что за мазохизм. Займитесь каким нибудь делом что-ли.
Зарегистрирован: 5.10.2019
  
#8 написал: daytaler
Сегодня, 17:03
0
Группа: Посетители
Репутация: (38|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 192
Цитата: Kinigos
Займитесь каким нибудь делом что-ли.

Он занимается!Видео смотрит в интернете.
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.