Полтергейст в стене

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 10:45

Koban22 Просмотров: 459 Комментарии: 8 +7 Сегодня, 10:45 by

Раньше я слышал от разных людей истории про самовольное передвижение объектов, стуки по стенам неизвестного происхождения, но даже подумать не мог, что это когда-то может случиться со мной.Несколько дней назад я стал слышать по ночам стуки из стены, которая выходит на улицу. Я не придавал этому особого значения, просто смеялся с друзьями, мол, я живу с призраком. Стуки были достаточно редкие, раз в день, по 2-3 удара. Но буквально вчера произошло то, что я никак не мог ожидать.Дело было в три часа дня, я как обычно сидел за компьютером и смотрел разные видео, листал соцсети. Окно было открыто нараспашку, ветра не было вообще - даже занавеска не колыхалась. Здесь я услышал звук, похожий на закрытие окна. Через секунду я повернулся к окну и увидел, пожалуй, самую страшную вещь в жизни - окно было закрыто. В страхе я полез в интернет и прочитал сразу три молитвы, перекрестившись не меньше 50 раз. Через десять минут я ушёл на улицу, лишь бы подальше от этого окна.Вечером я все же осмелился и открыл его снова. С тех пор не происходило ничего, кроме одного стука из стены в 6 утра. Думаю, это защитная реакция организма, но никакого страха я не чувствую. А ведь это окно находится буквально в двух метрах от меня даже в этот момент, когда я пишу это сюда.Стоит отметить, что я, как верящий в материальность мыслей, считаю, что сам навлёк на себя этот случай своим желанием увидеть что-то паранормальное.

Ключевые слова: Окно стук квартира стена авторская история

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