Стуки

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 10:37

Bennot Просмотров: 1 064 Комментарии: 6 +22 Вчера, 10:37 by

До сих пор не могу найти объяснения тому, что это за явления - стуки... Не те стуки, когда вдруг кто-то скажет, веточка в окошко стукнула или ветер дунулСразу хочу уверить: я знаю, что пишу и что имею в виду.***Это было 10 лет назад, к тому времени я была старшеклассницей (9 класс). Мы с сестрой жили в деревне у бабушки в собственном доме. И случалось так, что ночью, лежа в своей постели, я слышала стуки в окно и всегда 3 раза. Это всегда было так, как стучит человек: пальцем руки в стекло. Различие было только в том, что стук был спокойный и размеренный. Но я, естественно, понимала, что никто не будет стучать в окно глубокой ночью, в окно внутри двора.Кровать моя стояла, прислоненной изголовьем к окну, и я немела от ужаса, и комок подкатывал к горлу, и было чувство обреченности и отвращения. Повторялось такое действо раз в две недели, раз в месяц, а один раз было 2 ночи подряд. Рассказала я об этом подружке, и ее мама сказала мне, когда, мол, стучат, не смотри ни в коем случае в окно! Это либо смерть приходит, либо душа так кого-то зовет. И когда снова услышишь стук, говори: "Нам некогда, мы соль вешаем". Я так и сделала, так и приговаривала. Но, в конце концов, долго уберечь не получилось, после стала выть собака наша ночами и днями, и у нас заболел и умер наш дедушка.***Летние каникулы мы с сестрой проводили в Покрове, Владимирской области, снимали квартиру на летний период рядом с сосновым бором и серебряным озерцом, снимали у одной странной бабки. Ольга Васильевна звали ее, она была какая-то странная, лицо у нее было какое-то неприятное, как бы бесноватое, глаза хитрые, злобненькие, волосы жидкие. Но сама по себе она нас не донимала: приходила раз в неделю проверить, все ли в порядке, и уходила куда-то к себе.Может быть, она здесь и вовсе не при чем, но! Однажды вечером мы с сестрой уже сходили в душ, поужинали, посмотрели телевизор и собирались спать уже (мы спали вместе). Лежим, болтаем потихоньку, а об стену как будто ладонью кто-то - шлеп!!! Ну, мы так съежились, только отошли от этого, опять - шлеп! Я говорю сестре: "Ань, чё это такое?", она боится больше меня, "Не знаю", - говорит. Это повторилось опять! Прям ясно, что в комнате об стенку, но через эту стену соседей нет, там улица. Я громко, на всю комнату, крикнула: "Хватит здесь стучать!" И тут по всем стенам в комнате одновременно такие шлепки как бы ладонью по стенам. Это ужас!

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