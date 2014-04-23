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Истории из жизни

Стуки

До сих пор не могу найти объяснения тому, что это за явления - стуки... Не те стуки, когда вдруг кто-то скажет, веточка в окошко стукнула или ветер дунул

Сразу хочу уверить: я знаю, что пишу и что имею в виду.

***
Это было 10 лет назад, к тому времени я была старшеклассницей (9 класс). Мы с сестрой жили в деревне у бабушки в собственном доме. И случалось так, что ночью, лежа в своей постели, я слышала стуки в окно и всегда 3 раза. Это всегда было так, как стучит человек: пальцем руки в стекло. Различие было только в том, что стук был спокойный и размеренный. Но я, естественно, понимала, что никто не будет стучать в окно глубокой ночью, в окно внутри двора.

Кровать моя стояла, прислоненной изголовьем к окну, и я немела от ужаса, и комок подкатывал к горлу, и было чувство обреченности и отвращения. Повторялось такое действо раз в две недели, раз в месяц, а один раз было 2 ночи подряд. Рассказала я об этом подружке, и ее мама сказала мне, когда, мол, стучат, не смотри ни в коем случае в окно! Это либо смерть приходит, либо душа так кого-то зовет. И когда снова услышишь стук, говори: "Нам некогда, мы соль вешаем". Я так и сделала, так и приговаривала. Но, в конце концов, долго уберечь не получилось, после стала выть собака наша ночами и днями, и у нас заболел и умер наш дедушка.

***
Летние каникулы мы с сестрой проводили в Покрове, Владимирской области, снимали квартиру на летний период рядом с сосновым бором и серебряным озерцом, снимали у одной странной бабки. Ольга Васильевна звали ее, она была какая-то странная, лицо у нее было какое-то неприятное, как бы бесноватое, глаза хитрые, злобненькие, волосы жидкие. Но сама по себе она нас не донимала: приходила раз в неделю проверить, все ли в порядке, и уходила куда-то к себе.

Может быть, она здесь и вовсе не при чем, но! Однажды вечером мы с сестрой уже сходили в душ, поужинали, посмотрели телевизор и собирались спать уже (мы спали вместе). Лежим, болтаем потихоньку, а об стену как будто ладонью кто-то - шлеп!!! Ну, мы так съежились, только отошли от этого, опять - шлеп! Я говорю сестре: "Ань, чё это такое?", она боится больше меня, "Не знаю", - говорит. Это повторилось опять! Прям ясно, что в комнате об стенку, но через эту стену соседей нет, там улица. Я громко, на всю комнату, крикнула: "Хватит здесь стучать!" И тут по всем стенам в комнате одновременно такие шлепки как бы ладонью по стенам. Это ужас!

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 10:37
Вчера, 10:37 by BennotПросмотров: 1 064Комментарии: 6
+22

Ключевые слова: Стук шлеп комната квартира сестра авторская история

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Комментарии

#1 написал: Шарлотта Корде
Вчера, 17:50
+2
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 112
Стук ночью я слышу постоянно. То в окно, то в стенку. Я давно привыкла и не обращаю внимания.
Зарегистрирован: 23.04.2014
#2 написал: Елена Соловова
Вчера, 21:44
+2
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 70
Читаю и мурашки по коже. Верю!!! Потому как и у меня такое было! В течении месяца (август), каждую ночь, два стука в окно. Причем в одно и тоже время, хоть часы сверяй ( в 3.45). Постоянно страх волной накатывал. Каждое утро, сама себе обещала- что сегодня обязательно посмотрю в окно, но так и не смогла перебороть свой страх. А что это может быть? Думать на хулиганов-как то не верится что столько времени,кто то будет долбиться к тебе в окно в течении месяца и в одно и тоже время.
+++
Зарегистрирован: 10.02.2017
#3 написал: Bennot
Вчера, 22:35
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1
Елена,несмотри только в окно!либо нам некогда мы соль вешаем..
Либо Отче наш.Сама хотела бы узнать что на самом деле за этом стоит.
Зарегистрирован: 7.10.2017
#4 написал: kusi
Сегодня, 00:15
+1
Онлайн
Группа: V.I.P.
Репутация: (1952|0)
Публикаций: 332
Комментариев: 6 440
За историю плюс.
Напомнили мне случай.Дело было летом .Наверное неделя прошла, как в дом переехала второй этаж был ещё не доведён до ума поэтому временно расположилась на первом.Забор высокий просто так не перепархнуть.В общем дома я и Щён(собака) Время позднее добралась до кроватушки скидываю одежду и слышу с той стороны окна "О-о.о " так протяжно .(окна на ночь никогда не зашториваю ) Меня таки дамский интерес разобрал "Это кто ж уроки у Снежной королевы взял , да дурным примером в окна подглядывать заразился?Беру халат на ходу его одеваю тут же зову собаку. Мы у двери .Открываю дверь .Говорю Щёну "Взять!" Он стрелой вылетел побежал рыскать. Я тоже не стояла просто так ,осмотрелась, никого...подошла к окну спальни та же картина .Обрыскав территорию Щён подбежал ко мне .Смотрю на него и по глазам читаю " Сулила мне златые горы.... что покусаю всех и вся .А что в итоге? Разговоры...мечты на крыльях унося.
Не знаю кто это был человек или нет, но повторов не последовало.Хотя в доме нет, нет да стукнет брякнет что то где то.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#5 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 04:12
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 75
Комментариев: 579
Скорее всего нечисть приколоться решила над вами. smirk
Зарегистрирован: 19.08.2017
   
#6 написал: Snejnay
Сегодня, 07:01
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1080|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 386
Истории верю, плюс
Дело было в подростковом возрасте. Однажды так же услышала стук в окно. И это при том что жили на седьмом этаже и лоджия в моей спальне была застекленна. Я понятное дело была напуганна и не обернулась, лежала съёжившись в комок. Стук повторился и настойчивый, но меня уже позвали по имени... Ужас происходящего было не описать. Я лежала боясь пошевелиться.. В третий раз по окну будто поколотили и все стихло... Такого более не случалось. До сих пор на ночь плотно закрываю шторы. Понятное дело каждый дом живой, может в новом усадка идти, да и просто потрескивание бывает. Бывает что соседи "птички" разные живут. Но стук естественный, от неестественного думаю ? все в состоянии отличить.
Зарегистрирован: 14.10.2016
 
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