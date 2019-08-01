Люди-Тени

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:45

Сделано_в_СССР Просмотров: 78 Комментарии: 0 +1 Вчера, 20:44 by

Люди со всего мира пишут о том, что они видели нечто, что они могут только лучше всего описать как “теневые люди”. Это означает, что они видят человека или сущность, которая выглядит как тень; темная, прозрачная и мимолетная.Исходя из обстоятельств, окружающих теневых людей в данном случае, кажется, что они являются духами, которые не могут перейти на другую сторону. Из рассказов, которые я читал, можно сделать вывод, что они убили себя, попали в автомобильную аварию, стали жертвой убийства или какой-то другой неестественной смерти. Даже маленькие дети, которые смогли поговорить с Теневыми людьми, сказали, что причина, по которой они все еще здесь, заключается в том, что «они не могут попасть на небеса». Другими словами, это те, кто застрял в нашем мире.Люди-Тени не материализуются достаточно, чтобы увидеть в полном объеме, но имеют достаточно энергии, чтобы увидеть их мимолетно или краем глаза. Их масса не такая плотная, как наша, они не отражают свет так же, как любая физически твердая форма, например, мы сами или предметы в комнате. Мне интересно, что некоторые призраки могут материализоваться в более плотной форме, чем другие. Некоторые из них совершенно невидимы, некоторые представляют из себя тени, а некоторые — полноценные явления, проявляющиеся физически.Я думаю, что теневые люди это отдельная категория привидений. Они появляются там, где насильственное событие запечатлело себя на ткани времени и пространства. Это как видеозапись, которая играет снова и снова, несмотря на то, что актеры перешли в иной мир.Как и с любым духом, застрявшим здесь, мы можем попытаться поговорить с ними, побудить их двигаться к свету или попросить Божественной помощи, чтобы помочь им двигаться дальше. Некоторые теневые люди не хотят уходить, пока они не почувствуют, что что-то здесь решено, или они слишком привязаны к человеку или месту. У всех духов есть возможность двигаться дальше, так что для них это просто вопрос времени. И они безусловно сделают этот шаг — с нашей помощью или без нее.Ниже приведены цитаты некоторых свидетелей, видевших Людей-Теней.***"Я жил в своем старом доме, который был расположен неподалеку от места битвы при Wilson's Creek, и я могу поклясться, что в моем доме была тень или что-то еще”."Мой внук, наконец, признался сегодня своей маме, что он видел как теневых людей, так и духов, которые, по-видимому, обитают в нашем старом доме”."Я заметила, что какая-то фигура, похожая на тень, приходит и уходит в одном и том же месте. Я сосредоточилась на нем и улыбнулась. Мне показалось, что он помахал мне. Это привлекло мое внимание, потому что я смотрела боковым зрением, а больше в комнате ничего не двигалось. Он показался мне моим напарником, он был в одежде, в которой мы его похоронили”."Когда я медитировал, внезапно огромная тень появилась с моей правой стороны над моей головой с верхней части кровати. Это была чернота, которая была настолько темной, что это была противоположность пустоте. Он был плотный. У него была субстанция, это было нечто”.“Я вижу тени. Они разной яркости — от черноты к серому цвету (наиболее часто), к белизне”."Иногда, когда я нахожусь в относительно спокойном состоянии, или в очень тревожном или испуганном состоянии, я вижу эти теневые формы. Они появляются в краях моего зрения, и когда я пытаюсь сосредоточиться на них, они буквально убегают”.“Мне было 10 лет в четвертом классе. Я проснулся с холодком на ногах. Перевернулся, чтобы немного погреться, но не получилось. Я сел и посмотрел перед собой. Там я увидел затененную фигуру, почувствовал и увидел присутствие человека. Энергия, которую я получил от него, была полна печалью. Я окаменел от страха. И вдруг он исчез”.Автор - scarystory.ru.

Ключевые слова: Теневые люди человек сущность тень привидения иной мир

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