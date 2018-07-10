Прощание кошака

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 19:33

Ель Просмотров: 345 Комментарии: 10 +11 Вчера, 19:13 by

Жил был кот. Звали его Василий. Взял его котенком, выбрал его из выводка, где оставались кроме него только кошечки . Глаза у него были заплывшие, гноились, ходил неуклюже. Недели с 2 протирал ему глазки ваткой, смоченной в чае. Вылечил. Чуток подрос, окреп. Стал носиться по ковру, забираясь на него с разбега, перескакивая на книжные полочки, по ним добираясь до серванта. А в серванте важно и, что удивительно, очень аккуратно лаврировал между высокими чешскими бокалами и рюмками, умудрившись за все время ни одну не разбить.Мама вставала рано. Приучила кота, что кормит сразу утром, как встает. И уехала в санаторий, надолго. А кошак не понимает, что в субботу и воскресенье люди должны выспаться. Сначала пытается меня разбудить. Но в спальню дверь я закрыл. Начинают раздаваться мощные удары. Чем он бился, непонятно. После 20-го удара дверь в спальню распахивается, кот прилагает все усилия, чтоб меня поднять с кровати. Но облом. Василий идет в комнату к отцовскому дивану и начинает петь громко свои песни о вкусной еде. Отец тоже упрямый. Хочет спать. Закрывается одеялом с головой, думая, что кот отстанет. Я тихонько встал с кровати и подошел, интересно же. Кошак в ответ на такое игнорирование своих законных запросов начинает заниматься рыбалкой... Засовывает под одеяло поглубже лапу с растопыренными когтями и пытается зацепить. С третьего раза получилось. Отец подскочил вверх вместе с одеялом и соответствующими словами....Кот был умный, если не отпускали на улицу, мол, сыро, отчаянно просился на балкон. Там, когда на него не смотрят, по водосточной трубе спускался на улицу. Весна....Любил провожать меня почти до школы или маму до остановки, на все шиканья на него отбегал в сторону и делал то же самое, стараясь быть незаметным. Много веселых историй с ним связано.Прошло почти 5 лет. Один раз он пропал. Нет уже неделю. Один раз заметил вроде его, из подвала выглядывал. Я его зову: "Вася, Васенька!" Он не идет, мотая головой. А на глазах у него слезы... Так и не вышел.Через небольшое время лежу у себя дома, на животе, уж давно проснулся, только вставать с кровати неохота.Лежу под одеялом. Вдруг чувствую, на ноги кто-то запрыгивает, по весу, как кот. Он медленно, переступая лапками, двинулся вперед по ногам, по спине, напоследок поставив лапку на голову и чуть надавив. Я лежу, жду. Интересно ведь. В последний момент резко разворачиваюсь и пытаюсь нащупать вытянутой рукой в воздухе невидимого кота. Облом.Думаю, неужто так показалось? Снова переворачиваюсь на живот. И что же ? Второй раз все повторяется в точности так же, только нажим лапкой на затылок становится посильнее. И во второй раз не ловится невидимка. В третий раз перевернулся на живот (в третий раз старик закинул невод ). Опять прыжок на ноги, шествие до затылка, и на этот раз при надавливании лапки возникла легкая боль.Разворачиваюсь, тишина, никого нет. Больше не повторялось. Странное, конечно, прощание, но... что было, то было. И мысль: "Это был Василий. И он приходил прощаться".

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