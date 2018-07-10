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Истории из жизни

Прощание кошака

Жил был кот. Звали его Василий. Взял его котенком, выбрал его из выводка, где оставались кроме него только кошечки . Глаза у него были заплывшие, гноились, ходил неуклюже. Недели с 2 протирал ему глазки ваткой, смоченной в чае. Вылечил. Чуток подрос, окреп. Стал носиться по ковру, забираясь на него с разбега, перескакивая на книжные полочки, по ним добираясь до серванта. А в серванте важно и, что удивительно, очень аккуратно лаврировал между высокими чешскими бокалами и рюмками, умудрившись за все время ни одну не разбить.
Мама вставала рано. Приучила кота, что кормит сразу утром, как встает. И уехала в санаторий, надолго. А кошак не понимает, что в субботу и воскресенье люди должны выспаться. Сначала пытается меня разбудить. Но в спальню дверь я закрыл. Начинают раздаваться мощные удары. Чем он бился, непонятно. После 20-го удара дверь в спальню распахивается, кот прилагает все усилия, чтоб меня поднять с кровати. Но облом. Василий идет в комнату к отцовскому дивану и начинает петь громко свои песни о вкусной еде. Отец тоже упрямый. Хочет спать. Закрывается одеялом с головой, думая, что кот отстанет. Я тихонько встал с кровати и подошел, интересно же. Кошак в ответ на такое игнорирование своих законных запросов начинает заниматься рыбалкой... Засовывает под одеяло поглубже лапу с растопыренными когтями и пытается зацепить. С третьего раза получилось. Отец подскочил вверх вместе с одеялом и соответствующими словами....
Кот был умный, если не отпускали на улицу, мол, сыро, отчаянно просился на балкон. Там, когда на него не смотрят, по водосточной трубе спускался на улицу. Весна....
Любил провожать меня почти до школы или маму до остановки, на все шиканья на него отбегал в сторону и делал то же самое, стараясь быть незаметным. Много веселых историй с ним связано.
Прошло почти 5 лет. Один раз он пропал. Нет уже неделю. Один раз заметил вроде его, из подвала выглядывал. Я его зову: "Вася, Васенька!" Он не идет, мотая головой. А на глазах у него слезы... Так и не вышел.
Через небольшое время лежу у себя дома, на животе, уж давно проснулся, только вставать с кровати неохота.
Лежу под одеялом. Вдруг чувствую, на ноги кто-то запрыгивает, по весу, как кот. Он медленно, переступая лапками, двинулся вперед по ногам, по спине, напоследок поставив лапку на голову и чуть надавив. Я лежу, жду. Интересно ведь. В последний момент резко разворачиваюсь и пытаюсь нащупать вытянутой рукой в воздухе невидимого кота. Облом.

Думаю, неужто так показалось? Снова переворачиваюсь на живот. И что же ? Второй раз все повторяется в точности так же, только нажим лапкой на затылок становится посильнее. И во второй раз не ловится невидимка. В третий раз перевернулся на живот (в третий раз старик закинул невод ). Опять прыжок на ноги, шествие до затылка, и на этот раз при надавливании лапки возникла легкая боль.
Разворачиваюсь, тишина, никого нет. Больше не повторялось. Странное, конечно, прощание, но... что было, то было. И мысль: "Это был Василий. И он приходил прощаться".


Новость отредактировал Qusto - Вчера, 19:33
Вчера, 19:13 by ЕльПросмотров: 345Комментарии: 10
+11

Ключевые слова: Прощание кот лапа авторская история

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Комментарии

#1 написал: Light_a_dark
Вчера, 20:09
+2
Группа: Посетители
Репутация: (200|0)
Публикаций: 42
Комментариев: 1 411
"Песни о вкусной еде" - blush
+
Зарегистрирован: 10.07.2018
    
#2 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 20:40
0
Группа: Журналисты
Репутация: (3182|-1)
Публикаций: 2 167
Комментариев: 12 602
Да кто его разберет, может кот, а может и не он. Не видели же. +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                 
#3 написал: Jako tako
Вчера, 21:22
+4
Группа: Посетители
Репутация: (36|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 341
Уже не первую историю читаю о котах и кошках. И по написанию, видно, как хозяин относился к питомцу.
Я всех животных, которые у меня были, никогда так просто не отпускала гулять на улицу. Только со мной и только в шлейке.
Потому что улица - это опасность. Кроме того, животное может принести кучу дряни. Которой может заразить и хозяина в том числе (это для тех, кто не в курсе).
Всем, кто считает, что кошки или собаки - это так, ерунда, скажу, лучше не заводите никого. Потому что они живые существа и их тоже нужно постоянно возить ко врачу на осмотр. Потому что их нужно нормально кормить, уделять им время, вычесывать шерсть и тд и тп.
Оставлю без оценки.
Зарегистрирован: 14.09.2019
 
#4 написал: Barbelo
Вчера, 21:52
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 163
Отношение к животному как к мусору. Читаю не первую такую историю. Зачем тогда брать? Непонятно. Видимо для мебели. Тем более они живые, а не игрушки.
Зарегистрирован: 29.10.2019
#5 написал: Мать_Драконов
Вчера, 21:56
0
Группа: Посетители
Репутация: (249|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 603
Возможно-возможно.....
А я сегодня случайно сбила ласточку. Вернее она влетела в лобовое стекло сама со всего размаха. Скорость я не привышаю, машина шла 90 км/ч.
.....а кошаки - они такие, они загадочные и я бы сказала магические животные. Очень умные создания . Про их повадки и манеры можно говорить долго.
Зарегистрирован: 1.02.2019
  
#6 написал: Мария Сайгина
Вчера, 22:25
0
Группа: Посетители
Репутация: (45|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 1 272
Цитата: Barbelo
Отношение к животному как к мусору. Читаю не первую такую историю. Зачем тогда брать? Непонятно. Видимо для мебели. Тем более они живые, а не игрушки.

Цитата: Jako tako
Уже не первую историю читаю о котах и кошках. И по написанию, видно, как хозяин относился к питомцу.
Я всех животных, которые у меня были, никогда так просто не отпускала гулять на улицу. Только со мной и только в шлейке.
Потому что улица - это опасность. Кроме того, животное может принести кучу дряни. Которой может заразить и хозяина в том числе (это для тех, кто не в курсе).
Всем, кто считает, что кошки или собаки - это так, ерунда, скажу, лучше не заводите никого. Потому что они живые существа и их тоже нужно постоянно возить ко врачу на осмотр. Потому что их нужно нормально кормить, уделять им время, вычесывать шерсть и тд и тп.
Оставлю без оценки.

Ой, ля-ля.... В года так 80, никто с кошками и собаками не носился. Гуляли самостоятельно, и это было нормально. Кстати, и дети тоже гуляли одни.
Зарегистрирован: 22.05.2017
   
#7 написал: Ель
Вчера, 22:27
0
Группа: Посетители
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Публикаций: 3
Комментариев: 18
Какие некоторые умные, "к мусору", похоже сами так к животным относитесь и на других проецируете автоматом. По себе людей не судят, Уважаемые. Заведите хомячка и держите в клетке. Безопасно и под присмотром.
Зарегистрирован: 19.05.2020
#8 написал: Мария Сайгина
Вчера, 22:32
0
Группа: Посетители
Репутация: (45|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 1 272
Александр, прочитайте https://4stor.ru/histori-for-life/100236-koshachya-obida.html
Моя история, и мы пришли к тому же выводу.
Зарегистрирован: 22.05.2017
   
#9 написал: LudaM
Вчера, 22:38
0
Группа: Посетители
Репутация: (93|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 846
Цитата: Ель
Какие некоторые умные, "к мусору", похоже сами так к животным относитесь и на других проецируете автоматом. По себе людей не судят, Уважаемые. Заведите хомячка и держите в клетке. Безопасно и под присмотром.

Спорить можно долго и бесполезно это. Здесь всегда будет палка о двух концах. Я о своем коте тоже писала не раз, Вам плюс. Сочувствую
Зарегистрирован: 27.09.2015
  
#10 написал: Tanusha13666
Вчера, 22:38
0
Группа: Посетители
Репутация: (19|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 303
Так красиво и трогательно написано! И посмеялась, и прослезилась... + good
Моя мать обожает своих кошаков, аж глаза горят, когда кому-то о них рассказывает. И потеря каждого животного - это трагедия. Хорошо понимаю автора, не одно животное с матерью похоронили, ручьи слёз пролиты были...
Зарегистрирован: 9.11.2019
 
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