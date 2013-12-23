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Истории из жизни

Женщина-кошка

Однажды мои родители уехали на два дня в гости. Я валялся на диване, смотрел телевизор, потом захотел покурить. Встал, взял сигарету и вышел на балкон.
Жил я на втором этаже, и смотрю вниз, а там, через дорогу, на фоне леса — женщина в белом платье. И уставилась на меня… Я сначала подумал: может, подруга какая прикалывается, и крикнул: «Ну, заходи!»
А она стоит, молчит и смотрит… Думаю: «Может, наркоманка какая-нибудь…»
И тут в окне моей кухни сам по себе включается свет (я с балкона это увидел).
Мне так жутко стало…
Думаю про себя: «Вроде дверь закрыл… Может, брат зашел? Да если бы зашел, я услышал бы…»
Поворачиваю голову туда, где дама стояла, а ее нет…
У меня мурашки по коже… «Ну, кто же на кухне?» — думаю.
Взял с балкона палку какую-то и тихонечко вошел в комнату…
Прихожу на кухню — никого, а свет горит…
Только вроде расслабился, как тут на стол кошка прыгает (она у меня красивая, дымчатая, такая всегда приглаженная), а тут другая — взъерошенная вся, глаза бешеные, и шипит на меня…
«Может, есть хочет?» – подумал я и в миску корм насыпал.
Она так на него налетела — как будто ее два года не кормили…
Я пошел другу звонить — рассказать все. Попросил, чтоб пивка принес, успокоиться…
И тут слышу: в дверь кто — то скребется… Весь на нервах подхожу к двери, открываю, а там кошка моя! Прикиньте? Нормальная такая, красивая, как я и описывал…
Я был просто в шоке… Кто же стоял под балконом? Что за кошка была у меня на кухне? Ведь она-то тоже исчезла…



Автор: Василий Белченко, г. Воронеж.
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Новость отредактировал Летяга - Вчера, 19:15
Вчера, 15:24 by Сделано_в_СССРПросмотров: 370Комментарии: 2
+4

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 20:34
+4
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Белочка наверное, а не кошечка
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#2 написал: Баба Клава
Сегодня, 01:32
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Комментариев: 1 777
Уехать на два дня в гости и оставить ребенка одного дома! Да за енто родительских прав лишать надобно. Мальчонка накурился, пива напился, потом ему бабы глючилися и кошка собственная в экзотическом виде. Не знаю, не знаю куда катится мир.
Зарегистрирован: 23.12.2010
     
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