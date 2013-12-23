Женщина-кошка

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 19:15

Сделано_в_СССР Просмотров: 370 Комментарии: 2 +4 Вчера, 15:24 by

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Однажды мои родители уехали на два дня в гости. Я валялся на диване, смотрел телевизор, потом захотел покурить. Встал, взял сигарету и вышел на балкон.Жил я на втором этаже, и смотрю вниз, а там, через дорогу, на фоне леса — женщина в белом платье. И уставилась на меня… Я сначала подумал: может, подруга какая прикалывается, и крикнул: «Ну, заходи!»А она стоит, молчит и смотрит… Думаю: «Может, наркоманка какая-нибудь…»И тут в окне моей кухни сам по себе включается свет (я с балкона это увидел).Мне так жутко стало…Думаю про себя: «Вроде дверь закрыл… Может, брат зашел? Да если бы зашел, я услышал бы…»Поворачиваю голову туда, где дама стояла, а ее нет…У меня мурашки по коже… «Ну, кто же на кухне?» — думаю.Взял с балкона палку какую-то и тихонечко вошел в комнату…Прихожу на кухню — никого, а свет горит…Только вроде расслабился, как тут на стол кошка прыгает (она у меня красивая, дымчатая, такая всегда приглаженная), а тут другая — взъерошенная вся, глаза бешеные, и шипит на меня…«Может, есть хочет?» – подумал я и в миску корм насыпал.Она так на него налетела — как будто ее два года не кормили…Я пошел другу звонить — рассказать все. Попросил, чтоб пивка принес, успокоиться…И тут слышу: в дверь кто — то скребется… Весь на нервах подхожу к двери, открываю, а там кошка моя! Прикиньте? Нормальная такая, красивая, как я и описывал…Я был просто в шоке… Кто же стоял под балконом? Что за кошка была у меня на кухне? Ведь она-то тоже исчезла…Автор: Василий Белченко, г. Воронеж.