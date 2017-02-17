Оранжевое полнолуние

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 04:32

Алиса Шах Просмотров: 360 Комментарии: 11 +5 Сегодня, 04:32 by

Летом мы живём у бабушки в деревне. Несколько раз за лето бывает полнолуние, и в основном луна жёлто-белая. Но бывают такие дни, когда луна становится ярко-оранжевой и излучает неслабое сияние.И вот однажды в один из таких дней всё и произошло.Знаете, говорят, что некоторые люди зависят от фаз луны, а особенно в полнолуние люди становятся другими.Так вот. К нам в гости заехала мама моей двоюродной сестры и завезла с собой свою собаку. Это была французская овчарка, ей было где-то 8 лет. Она была спокойнейшим и добрейшим существом. Всегда ходила и никого не задевала. Никого не кусала, ни на кого не рычала. В общем, чудо, а не собака.И вот, после совместного ужина, мы вышли на крыльцо. Плавно и гордо выплыла оранжевая громадная (больше солнца) луна. Она занимала большую часть неба. Если посчитать, то она где-то на метр в диаметре была больше солнца.Я, восхищаясь луной, не замечала, что меня начинают пожирать комары.И тут всё началось...Некогда тихая сестра начала с кем-то громко спорить, вторая сестра начала беситься, бегать, прыгать и скакать по лужайке. Всегда молчавший дедушка на что-то начал жаловаться. Я встревожилась. Всё это нахлынуло одной огромной волной. Вот только всё было спокойно, как вдруг - на тебе.Но самое страшное то, что собака начала носиться из стороны в сторону с огромной скоростью. Она сбивала людей, громко лаяла и всё бегала и бегала. Участок у нас был большой, а она носилась по всей территории. У собак в таком возрасте не могло быть столько сил. Овчарка не переставала бегала минут десять. Рывками разворачиваясь и огрызаясь на всех мимо проходящих и пытавшихся её остановить.Дело дошло до того, что на кухне кто-то зарыдал.Так продолжалось минут пятнадцать. За это время луна уже успела уплыть в сторону, и все сразу успокоились. От произошедшего сумасшествия не осталось и следа.Это было очень странно и страшно. Похожие ситуации были в каждое оранжевое полнолуние.И удивительно, что такую луну я встречала только в нашей деревне.

Ключевые слова: Полнолуние луна собака сумасшествие авторская история

Другие, подобные истории: