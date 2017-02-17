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Истории из жизни / Природные аномальные явления

Оранжевое полнолуние

Летом мы живём у бабушки в деревне. Несколько раз за лето бывает полнолуние, и в основном луна жёлто-белая. Но бывают такие дни, когда луна становится ярко-оранжевой и излучает неслабое сияние.

И вот однажды в один из таких дней всё и произошло.

Знаете, говорят, что некоторые люди зависят от фаз луны, а особенно в полнолуние люди становятся другими.

Так вот. К нам в гости заехала мама моей двоюродной сестры и завезла с собой свою собаку. Это была французская овчарка, ей было где-то 8 лет. Она была спокойнейшим и добрейшим существом. Всегда ходила и никого не задевала. Никого не кусала, ни на кого не рычала. В общем, чудо, а не собака.

И вот, после совместного ужина, мы вышли на крыльцо. Плавно и гордо выплыла оранжевая громадная (больше солнца) луна. Она занимала большую часть неба. Если посчитать, то она где-то на метр в диаметре была больше солнца.

Я, восхищаясь луной, не замечала, что меня начинают пожирать комары.

И тут всё началось...

Некогда тихая сестра начала с кем-то громко спорить, вторая сестра начала беситься, бегать, прыгать и скакать по лужайке. Всегда молчавший дедушка на что-то начал жаловаться. Я встревожилась. Всё это нахлынуло одной огромной волной. Вот только всё было спокойно, как вдруг - на тебе.

Но самое страшное то, что собака начала носиться из стороны в сторону с огромной скоростью. Она сбивала людей, громко лаяла и всё бегала и бегала. Участок у нас был большой, а она носилась по всей территории. У собак в таком возрасте не могло быть столько сил. Овчарка не переставала бегала минут десять. Рывками разворачиваясь и огрызаясь на всех мимо проходящих и пытавшихся её остановить.

Дело дошло до того, что на кухне кто-то зарыдал.

Так продолжалось минут пятнадцать. За это время луна уже успела уплыть в сторону, и все сразу успокоились. От произошедшего сумасшествия не осталось и следа.

Это было очень странно и страшно. Похожие ситуации были в каждое оранжевое полнолуние.

И удивительно, что такую луну я встречала только в нашей деревне.


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 04:32
Сегодня, 04:32 by Алиса ШахПросмотров: 360Комментарии: 11
+5

Ключевые слова: Полнолуние луна собака сумасшествие авторская история

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Комментарии

#1 написал: ZelD
Сегодня, 05:22
+4
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Репутация: (53|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 576
Скорее комическая ситуации, чем мистическая. Немые заговорили, парализованные забегали! Луна по диаметру на метр больше солнца-это вообще нечто. Первый плюс от меня, автор, жги ещё!!
Зарегистрирован: 17.02.2017
 
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 06:57
+4
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Репутация: (1709|-2)
Публикаций: 114
Комментариев: 6 087
Я даже представить не могу луну на метр больше солнца smeh
Вывод - это не Луна. Это Нибиру
Зарегистрирован: 23.12.2013
             
#3 написал: Kinigos
Сегодня, 10:01
+3
Группа: Посетители
Репутация: (46|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 681
Цитата: ZelD
комическая ситуации, чем мистическая

Футуристический экзерсис.
Ещё и "..на кухне кто-то зарыдал.." целая трагикомедия под звездным небом.
Зарегистрирован: 5.10.2019
  
#4 написал: Мать_Драконов
Сегодня, 10:28
0
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Репутация: (249|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 594
Да, походу, это была не луна stuck_out_tongue_winking_eye
Это эксперимент над людьми из Вашей деревни. 434
Зарегистрирован: 1.02.2019
 
#5 написал: Алиса Шах
Сегодня, 10:38
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Репутация: (3|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 234
Ну видимо я неправильно выразилась. То есть допустим, если мы видим солнце на небе оно примерно как мяч, а луна была больше этого меча на метр вблизи. Ну как бы больше солнца.Обычно же мы видим луну на небе, что она меньше солнца, а так казалось, что больше.
Зарегистрирован: 24.05.2020
#6 написал: Light_a_dark
Сегодня, 10:39
+4
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (193|0)
Публикаций: 42
Комментариев: 1 387
В прошедшие выходные копаюсь себе тихонько одна на даче. Вдруг слышу, как соседи через 2 участка, которые всегда ведут себя очень тихо, начинают ругаться. Звук ругани идет по нарастающей. Затем начали ругаться между собой ещё одни соседи, а потом и мои непосредственные соседи -дочь с матерью сцепились. Такая волна скандала по нашей улице. Я себе подумала:"Как хорошо, что я сегодня здесь одна. Поругаться не с кем)))"
Дело было днем, луну не видела)
Зарегистрирован: 10.07.2018
    
#7 написал: Tanusha13666
Сегодня, 10:45
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Репутация: (19|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 278
Представила фильм "Брюс Всемогущий" (вроде так он называется), где главный герой к себе Луну притягивал, как на ниточке, упираясь ногами в балконное ограждение yahh
Зарегистрирован: 9.11.2019
#8 написал: Tengu
Сегодня, 11:31
+2
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Репутация: (38|0)
Публикаций: 59
Комментариев: 1 031
Ну, про «на метр больше солнца» уже все высказались)) Рассказ скорее забавный, чем таинственный, у страха глаза велики. Но вот что есть люди, чувствующие полнолуние, подтверждаю. Я такая. Может, и ваши домашние вместе с собакой то же свойство проявили.
Зарегистрирован: 22.04.2013
    
#9 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 11:44
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Публикаций: 114
Комментариев: 6 087
Видела я однажды громадную луну. Это вроде суперлуние называется. Она так близко, что почти все кратеры видны. И светло, очень светло. Снег белый, белый.
И тоже было воздействие, правда не на меня. Но как оно именно проявлялось, не этично рассказывать
Зарегистрирован: 23.12.2013
             
#10 написал: Kinigos
Сегодня, 11:50
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Комментариев: 681
Цитата: Light_a_dark
Поругаться не с кем)))"

Можно до соседей докопаться, если уж душа просит.

Цитата: зелёное яблочко
как оно именно проявлялось, не этично рассказывать

Так ведь это самое интересное!
Зарегистрирован: 5.10.2019
  
#11 написал: Гюльнара
Сегодня, 11:54
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Публикаций: 15
Комментариев: 706
"На метр больше солнца" - это литературная гипербола, для усиления выразительности. Меня больше поразила удивительная скорость этой Луны - за 15 минут уже ушла в сторону. Но это придирки. Основная мысль автора ясна. + рассказу, вполне верится.
Зарегистрирован: 7.10.2016
  
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