Странный розыгрыш

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 18:33

Причина: Стилистика автора сохранена.

Слепой стрелец Просмотров: 233 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 18:33 by

Странный розыгрыш.На момент этого странного происшествия, мы уже где-то недели три работали под Сургутом, гоняя теодолитные ходы и нивелировки по существующим коридорам коммуникаций (нефтеводогаопроводам), под проект укладки какой-то новой трубы. Жили на окраине Сургута, в промзоне, на территории экспедиции «Гипротюменнефтегаза», а точнее, в двух кабинетах ее офисного здания, на третьем этаже. Наша бригада располагалась в одном кабинете, а в другом наши коллеги из Екатеринбурга, в общей сложности нас человек десять было.Теперь немного расскажу о том месте, где и произошло это событие. О котором чуть позже. Вся территория, как и само здание, эксплуатировалось на полную только во времена СССР, а на тот момент ее использовали только как гостиницу для своих работников, да и то из мебели у нас был только стол и несколько стульев, даже спать приходилось прямо на полу, забравшись в спальный мешок. А сама территория включала в себя группу зданий, где кроме офисного здания, которое было совмещено с ремонтными мастерскими, была еще пара зданий, плюс помещение для охраны возле ворот. Со всех сторон вход во внутренний двор, а в офис можно было попасть только из внутреннего двора, как, впрочем, и во все остальные помещения, был огорожен если не стенами зданий, то капитальным железобетонным забором, довольно внушительной высоты. Охрана на территории была круглосуточной, и, чтобы исключить пьянство в коллективах, ей было поручено по ночам из здания никого не выпускать, и они на ночь запирали двери в офисное помещение снаружи на замок.Ну вот, теперь непосредственно о том, что произошло. День, как и все другие, прошел в активной работе на свежем воздухе, после работы плотный ужин, горячий чай (всегда один из нас оставался дежурным и готовил на всех), потом книги, карты, просто беседы, ну в общем отдых. И поскольку работы на нашем линейном объекте подходили к концу, готовясь к поездке домой, я решил постирать накопившиеся носки, для чего спустился в туалет, располагавшийся на первом этаже здания, и, открыв воду в одном из умывальников, погрузился в незамысловатый процесс стирки. И время от времени кто-нибудь из наших забегал «по делу», или занимал соседний умывальник для мытья посуды, так что особого одиночества на пустом этаже я не чувствовал.Постирав, я сгреб выжатые досуха носки в охапку и пошел по коридору первого этажа к лестнице, ведущей наверх, а коридор, надо сказать, был ещё и довольно широким, вдоль него в два ряда располагались опорные колонны, сразу же почувствовав чье-то присутствие почти за спиной. Кто-то юркнул за одну из колонн, улыбнувшись, я продолжил идти, ловя ухом каждый шорох. Чуть сзади, с левой стороны, за колоннами явно слышались чьи-то шаги, свернув в лестничный пролет, я остановился, шаги тут же остановились. Я решил немного подождать, шутнику, оказалось, ничуть не лень ждать вместе со мной, притаившись за одной из колонн. Стоять с носками до утра в мои планы совершенно не входило, и я стал подниматься к нам на третий этаж, успев подняться на второй, абсолютно четко услышал, как некий шутник начинает подниматься, заглянув вниз смог увидеть лишь пустую лестницу, чему впервые за этот эпизод был удивлен.Вглядываться широко раскрытыми глазами в пустоту лестничного пролета я тоже не стал, поднялся на третий, слыша как кто-то поднимается по лестнице, опять глянул вниз, получив тот же невероятный результат, и пошел посмотреть кто из наших отсутствует, но подойдя к нужным дверям увидел, что свет везде погашен. Шаги в это время замерли у выхода в коридор третьего этажа, я немного помедлил, но никто не зашел, тогда, открыв дверь, нашей, так сказать, гостиничной комнаты, в свете коридорного освещения открылся вид полного состава нашей бригады, развалившегося на полу.К соседям дверь я не открывал, но в щели под дверью и так было видно, что свет у них выключен. Еще раз глянув в коридор, я зашел внутрь «нашего люкса», прикрыв за собой дверь, в темноте добрался до батареи, накидал на нее постиранные носки, затем доковылял до своего спального мешка и завалился спать, и последнее, что я слышал до погружения в сон, кроме похрапывания и посапывания коллег - это шаги, которые остановились возле нашей двери.

Ключевые слова: Соседи шаги коридор авторская история

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