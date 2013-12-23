Байки охранника

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 18:52

Причина: Стилистика автора сохранена.

vampiriys Просмотров: 316 Комментарии: 2 +8 Сегодня, 18:52 by

На первых порах осваивания профессии охранника, угораздило меня попасть на заброшку. Да и заброшкой сложно было назвать. Здания целые, окна все на месте, двери с рабочими замками. Ничего сложного для новичка, лишь бы самого не украли. Было нас немного, а территория большая. В первый день мне быстро провели экскурсию, рассказали где внимательнее быть, где лучше не ходить, дабы не упасть в какой-нибудь колодец. И сказали так же, что место со своей спецификой, но ничего серьезного. Тогда я не придал значения этим словам.Спустя несколько дней я стал слышать шаги возле поста. Настолько отчётливо было их слышно, что в первый раз я открыл дверь, думая, что это патруль или старший пришел, но шаги прекратились. Я вышел посмотреть, и на мое удивление на улице никого не было. А так как это было зимой, то и следов на снегу так же не было. Это было достаточно частое явление, и в какой-то момент я привык к этому.В день моего знакомства с этим непонятным, после смены я слышал, как коллега рассказывал другому, что у него на посту на пол сама упала скакалка. Да, скакалка. Я не знаю, кто это придумал и зачем, но на каждом посту висит скакалка на гвозде, которая к тому же завязана на узел. По словам коллеги, эта скакалка упала среди ночи на пол и была развязана. Тогда-то я и вспомнил слова о специфике места.Ещё одним странным, но достаточно редким явлением были голоса. Это произошло раза 3 за несколько месяцев. Первый произошел с одним коллегой в патруле. Он ночью услышал, как кто-то ругается на последнем этаже одного из зданий (а здания были по 9 этажей). Он и старший отправились искать нарушителей, а на улице оставили человека на случай, если кто-то выбежит. Позже рассказали, что прошли все этажи, проверили все помещения, но никого не нашли, а все двери и окна на первом этаже были исправны и закрыты. Остальные несколько раз были примерно такие же. Все заперто, но внутри кто-то ругается.Зима со снегом - идеальное время для патруля, так как все следы видно. Несколько раз я ходил по территории и видел неглубокие человеческие следы на снегу, которые резко начинаются посередине дороги и кончаются у входа в здание перед стеной или закрытой дверью.Самым запоминающимся для меня стал свет, который неясно откуда брался в зданиях, которые даже не подключены к сети. Иногда ночью я натыкался на то, что на весь этаж в каком-нибудь здании бьёт луч света из одного конца в другой. Когда он появлялся, то светил как бы в пол, а потом медленно поднимался, пока полностью не освещал этаж, а потом как будто кто-то нажимал выключатель, и все гасло. Проверка дверей и окон так же не давала результатов. Все пломбы и замки были на месте.Вишенкой на этом торте сделаю случай с выбитым окном.Есть одно здание на объекте, где двери заварены арматурой, а окна подпёрты досками. Это было почти самое близкое здание к месту, где проживала сама охрана, поэтому владелец скинул туда все ценное, что осталось. Однажды ветром одно из окон на первом этаже выбило, и оно стало неприятно скрипеть. Никто не хотел идти его подпирать доской, так как попасть в здание можно было либо через балкон, где окно выбило, который, к тому же, был на высоте от земли, либо через щель в заваренной двери. Один не пролезал, другой просто не хотел, оставалось только мне, так как скрип меня изрядно нервировал. Я благополучно залез и подпёр окно толстой доской, и вышел через щель. На следующий день меня ждало то же окно, но открытое, и с аккуратно отодвинутой доской.Верить или нет? Быть или не быть? Решать вам, а я только поведал свои истории.

Ключевые слова: Сторож здание свет авторская история

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