"Бесы в храме! Быть беде!" - рассказ церковного сторожа

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 13:58

зелёное яблочко Просмотров: 380 Комментарии: 3 +6 Сегодня, 13:58 by

Вечером, накануне Святой Троицы я посетил праздничную службу в небольшом храме. Всенощное бдение - продолжительная служба. Мне приходилось не раз выходить на улицу, чтобы посидеть на лавочке и дать отдохнуть ногам.В очередной раз присел на лавочку в церковном палисаднике. Рядом сидел мужчина в спецовке охранника, лет 55-60. Видно, что работник этой церкви. Он непринуждённо заговорил со мной. Что-то спрашивал, я отвечал. Его историю слушал невнимательно, но вдруг в его разговоре промелькнуло слово БЕС. Я насторожился и попросил пересказать сюжет сначала.Ни один храм не остаётся без присмотра. Круглые сутки дежурят сторожа.Андрей, так он представился, работает охранником-сторожем в храме давно. В прошлом году, в его дежурство произошёл такой случай.Ночью он вышел из сторожки и направился по территории на обход. Проверить замки на воротах и калитках, а так же на подсобных помещениях. Маршрут знакомый, и процедура должна была занять 20 минут.Подошёл к небольшому зданию трапезной. Вдруг в окне увидел резкую тень на фоне нескольких вспышек. Стало страшно! Руки тряслись, сразу даже не смог найти нужный ключ в связке. Наконец открыл замок и потянул дверь на себя. Дверь, как на пружине, тяжело приоткрылась и тут же резко захлопнулась. Что это? Не понял! Ещё попытка и... дверь легко открылась. В трапезной стояли столы с лавками. В углу арочная дверь, которая вела на кухню. Сторож не успел включить свет, как замер от ужаса.На стене вырисовывалась тень размазанного существа с длинным хвостом. Чёрная и объёмная. Она плавно скользила по стене в сторону кухни, перетекая по неровностям. При этом - не отрываясь от стены. Зрелище не для слабонервных. Андрей в полголоса начал проговаривать молитву "Да Воскреснет Бог...". Тень резко развернулась в его сторону. Затем метнулась и исчезла в проёме закрытой двери, ведущей на кухню. Сторож включил свет. Ничего не напоминало о его видении. На всякий случай на кухню заходить не стал. Поспешил удалиться из трапезной и даже забыл выключить свет.Остаток ночи прошёл в размышлениях. По инструкции надо было докладывать о всех необычных происшествиях настоятелю. "А вдруг он примет за сумасшедшего и уволит?"- думал Андрей до утра. Рано утром он открыл калитку, ворота и храм. Первым появился настоятель.Всю жизнь посвятил смиренному служению. Ходили слухи, что он видел события наперёд, хоть и не был прозорливым.Старенький, но бойкий священник молча выслушал сторожа. На его лице не было удивления. Он сказал: "Опять появился! Давненько его не было! Последний раз его видели в конце 90-х годов. Перед смутными временами. Если он появился, то в России опять что-то произойдёт. Ну кризис или ещё что похуже". Андрей удивлённо спросил: "Вы что, его знаете? Кто это был?" Настоятель тихонько произнёс: "Это Абара, церковный бес". Сторож был счастлив, что ему поверили. Он готовился к самому худшему.В марте следующего года настоятель напомнил сторожу о его встрече с бесом. "Теперь ты понимаешь, почему он появился. Коронавирус добрался до России. Перед такими событиями выползает вся нечисть!"И точно, в апреле ажиотаж с вирусом был в самом разгаре.И ещё сказал настоятель: "Это продлится недолго, если не закроют для посещения храмы. Ну, а если закроют, то вирус перейдёт к зиме в ещё более страшную стадию. Всем миром надо молиться и Причащаться. Господь милостивый, не оставит".Несколько раз я приходил на службу в храм. Хотелось увидеть сторожа, но не попадал в его дежурство. Не теряю надежды встретиться. Может, ещё что-нибудь расскажет.Автор - REZORstudio.

Ключевые слова: Церковь служба сторож бес настоятель

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