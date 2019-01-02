Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

"Бесы в храме! Быть беде!" - рассказ церковного сторожа

Вечером, накануне Святой Троицы я посетил праздничную службу в небольшом храме. Всенощное бдение - продолжительная служба. Мне приходилось не раз выходить на улицу, чтобы посидеть на лавочке и дать отдохнуть ногам.

В очередной раз присел на лавочку в церковном палисаднике. Рядом сидел мужчина в спецовке охранника, лет 55-60. Видно, что работник этой церкви. Он непринуждённо заговорил со мной. Что-то спрашивал, я отвечал. Его историю слушал невнимательно, но вдруг в его разговоре промелькнуло слово БЕС. Я насторожился и попросил пересказать сюжет сначала.

Ни один храм не остаётся без присмотра. Круглые сутки дежурят сторожа.
Андрей, так он представился, работает охранником-сторожем в храме давно. В прошлом году, в его дежурство произошёл такой случай.

Ночью он вышел из сторожки и направился по территории на обход. Проверить замки на воротах и калитках, а так же на подсобных помещениях. Маршрут знакомый, и процедура должна была занять 20 минут.

Подошёл к небольшому зданию трапезной. Вдруг в окне увидел резкую тень на фоне нескольких вспышек. Стало страшно! Руки тряслись, сразу даже не смог найти нужный ключ в связке. Наконец открыл замок и потянул дверь на себя. Дверь, как на пружине, тяжело приоткрылась и тут же резко захлопнулась. Что это? Не понял! Ещё попытка и... дверь легко открылась. В трапезной стояли столы с лавками. В углу арочная дверь, которая вела на кухню. Сторож не успел включить свет, как замер от ужаса.

На стене вырисовывалась тень размазанного существа с длинным хвостом. Чёрная и объёмная. Она плавно скользила по стене в сторону кухни, перетекая по неровностям. При этом - не отрываясь от стены. Зрелище не для слабонервных. Андрей в полголоса начал проговаривать молитву "Да Воскреснет Бог...". Тень резко развернулась в его сторону. Затем метнулась и исчезла в проёме закрытой двери, ведущей на кухню. Сторож включил свет. Ничего не напоминало о его видении. На всякий случай на кухню заходить не стал. Поспешил удалиться из трапезной и даже забыл выключить свет.
"Бесы в храме! Быть беде!" - рассказ церковного сторожа

Остаток ночи прошёл в размышлениях. По инструкции надо было докладывать о всех необычных происшествиях настоятелю. "А вдруг он примет за сумасшедшего и уволит?"- думал Андрей до утра. Рано утром он открыл калитку, ворота и храм. Первым появился настоятель.

Всю жизнь посвятил смиренному служению. Ходили слухи, что он видел события наперёд, хоть и не был прозорливым.
Старенький, но бойкий священник молча выслушал сторожа. На его лице не было удивления. Он сказал: "Опять появился! Давненько его не было! Последний раз его видели в конце 90-х годов. Перед смутными временами. Если он появился, то в России опять что-то произойдёт. Ну кризис или ещё что похуже". Андрей удивлённо спросил: "Вы что, его знаете? Кто это был?" Настоятель тихонько произнёс: "Это Абара, церковный бес". Сторож был счастлив, что ему поверили. Он готовился к самому худшему.

В марте следующего года настоятель напомнил сторожу о его встрече с бесом. "Теперь ты понимаешь, почему он появился. Коронавирус добрался до России. Перед такими событиями выползает вся нечисть!"
И точно, в апреле ажиотаж с вирусом был в самом разгаре.

И ещё сказал настоятель: "Это продлится недолго, если не закроют для посещения храмы. Ну, а если закроют, то вирус перейдёт к зиме в ещё более страшную стадию. Всем миром надо молиться и Причащаться. Господь милостивый, не оставит".
Несколько раз я приходил на службу в храм. Хотелось увидеть сторожа, но не попадал в его дежурство. Не теряю надежды встретиться. Может, ещё что-нибудь расскажет.

Автор - REZORstudio.
Источник.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 13:58
Сегодня, 13:58 by зелёное яблочкоПросмотров: 380Комментарии: 3
+6

Ключевые слова: Церковь служба сторож бес настоятель

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: NEMO 1
Сегодня, 16:56
+2
Группа: Посетители
Репутация: (11|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 205
Жуткая история, но верю, такое случается и отмечено появление нечисти в храме, только в короновирусе ли дело?
Зарегистрирован: 2.01.2019
#2 написал: Jako tako
Сегодня, 19:43
0
Группа: Посетители
Репутация: (34|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 322
Я не поленилась и прошла по ссылке к источнику. И фраза «партнёрский материал» мне сразу все сказала...
Зарегистрирован: 14.09.2019
 
#3 написал: daytaler
Сегодня, 19:59
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (37|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 096
А почему приходил?Он куратор молитвенных домов.Очень серьезный, и очень знающий представитель мира теней.
Дом молитвы — двуликий.
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.