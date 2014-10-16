Истории кладбищенского сторожа

***

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 07:45

Вятка Мистическая Просмотров: 420 Комментарии: 4 +5 Сегодня, 07:44 by

Недавно услышал мистическую историю от своего знакомого, который работает ночным сторожем в часовенке на одном из кладбищ нашего города Кирова.Во время ночных дежурств, что он, что его сменщик (оба непьющие) начали замечать, что двери ночью то открываются, то закрываются сами по себе. Как будто кто-то заходит и выходит периодически... ветра нет... Жутковато становится и не по себе как-то.- Вышел я покурить на улицу, чтоб ото сна взбодриться, да и смотрю в окно, а там люди со свечами зажженными стоят, как днем на отпевании или службе. Чуть не посидел, блин. Зашел вовнутрь, а там никого. Такого бодряка давно не ловил. - Рассказывает Андрей.После таких странных случаев мы всё рассказали настоятелю этой часовни, тот, не удивляясь, говорит:- Дак, ничего такого, мол, ангелы здесь в часовне живут.И, вновь встретившись со своим знакомым Андреем (имя я специально изменил), сторожем часовни на одном из кладбищ нашего города Кирова, я услышал от него новые ночные истории, произошедшие недавно на днях.Как я уже рассказывал ранее, дежурят сторожа эти сутками, каждая ночь для них - это новая мистическая история, которую они рассказывают друг другу, сдавая с утра смену.- Уже и покурить-то ночью жутко выходить из сторожки на улицу, вдруг ещё что померещится, - говорит Андрей. - Бывает, смотришь на монитор: тени или сгустки как будто какие-то перед камерой мимо проходят. На улице стою, курю и вдруг боковым зрением замечаю, что, вроде как, кто-то мимо прошёл.А тут вообще ночью, что было! Смотрел телевизор в сторожке, захотелось по естественным надобностям. Открываю дверь, выхожу на улицу. И вижу, что на дороге, которая удаляется вглубь кладбища, стоят две фигуры тёмные, как будто человеческие очертания. Я чуть в штаны естественные надобности и не справил. Быстро обратно в сторожку рванул, закрылся изнутри... Набравшись храбрости, решился выйти. Никого уже не было. Бегом до туалета и обратно. Избушку на клюшку до утра закрыл, курил, не выходя из сторожки, - рассказывает Андрей.Автор: А.М.Н.

Ключевые слова: Кировская область умершие души кладбище сторож призраки сторожка

Другие, подобные истории: