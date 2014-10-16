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Истории из жизни

Истории кладбищенского сторожа

Недавно услышал мистическую историю от своего знакомого, который работает ночным сторожем в часовенке на одном из кладбищ нашего города Кирова.

Во время ночных дежурств, что он, что его сменщик (оба непьющие) начали замечать, что двери ночью то открываются, то закрываются сами по себе. Как будто кто-то заходит и выходит периодически... ветра нет... Жутковато становится и не по себе как-то.

- Вышел я покурить на улицу, чтоб ото сна взбодриться, да и смотрю в окно, а там люди со свечами зажженными стоят, как днем на отпевании или службе. Чуть не посидел, блин. Зашел вовнутрь, а там никого. Такого бодряка давно не ловил. - Рассказывает Андрей.

После таких странных случаев мы всё рассказали настоятелю этой часовни, тот, не удивляясь, говорит:

- Дак, ничего такого, мол, ангелы здесь в часовне живут.

***


И, вновь встретившись со своим знакомым Андреем (имя я специально изменил), сторожем часовни на одном из кладбищ нашего города Кирова, я услышал от него новые ночные истории, произошедшие недавно на днях.

Как я уже рассказывал ранее, дежурят сторожа эти сутками, каждая ночь для них - это новая мистическая история, которую они рассказывают друг другу, сдавая с утра смену.

- Уже и покурить-то ночью жутко выходить из сторожки на улицу, вдруг ещё что померещится, - говорит Андрей. - Бывает, смотришь на монитор: тени или сгустки как будто какие-то перед камерой мимо проходят. На улице стою, курю и вдруг боковым зрением замечаю, что, вроде как, кто-то мимо прошёл.

А тут вообще ночью, что было! Смотрел телевизор в сторожке, захотелось по естественным надобностям. Открываю дверь, выхожу на улицу. И вижу, что на дороге, которая удаляется вглубь кладбища, стоят две фигуры тёмные, как будто человеческие очертания. Я чуть в штаны естественные надобности и не справил. Быстро обратно в сторожку рванул, закрылся изнутри... Набравшись храбрости, решился выйти. Никого уже не было. Бегом до туалета и обратно. Избушку на клюшку до утра закрыл, курил, не выходя из сторожки, - рассказывает Андрей.

Автор: А.М.Н.
Источник.

Истории кладбищенского сторожа
Истории кладбищенского сторожа


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 07:45
Сегодня, 07:44 by Вятка МистическаяПросмотров: 420Комментарии: 4
+5

Ключевые слова: Кировская область умершие души кладбище сторож призраки сторожка

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Комментарии

#1 написал: daytaler
Сегодня, 08:43
+2
Группа: Посетители
Репутация: (37|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 077
Кто-то ведет журнал приема-передачи смены, а им нужно вести журнал по пересказу историй.Когда заполнят, то в редакцию отнести.Такая книженция выйдет.Вот куда надо идти работать.
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#2 написал: Tanusha13666
Сегодня, 11:47
0
Группа: Посетители
Репутация: (18|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 256
Про вторую историю: может это просто ночью кто-то прогуляться решил по кладбищу? Мало ли... 407
Зарегистрирован: 9.11.2019
#3 написал: Мать_Драконов
Сегодня, 13:08
0
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Репутация: (247|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 578
Цитата: Tanusha13666
Про вторую историю: может это просто ночью кто-то прогуляться решил по кладбищу? Мало ли... 407

Кстати говоря, согласна. Таких смельчаков хватает. Любители острых ощущений, блин smile
Зарегистрирован: 1.02.2019
 
#4 написал: Jako tako
Сегодня, 16:06
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (32|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 298
Чуть не посидел, блин
Ох уж этот русский язык...
Что могу сказать.
Нельзя с такими нервами на кладбище работать.
Зарегистрирован: 14.09.2019
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