Легенда из Черной Холуницы

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:29

Вятка Мистическая Просмотров: 200 Комментарии: 3 0 Сегодня, 05:29 by

Расположившаяся после обеда в беседке перед домом бригада дорожных рабочих из Слободского, оживленно переговариваясь, ждала автобус для отъезда к месту работы. Среди них были студенты третьекурсники - Илья Докучаев и Александр Плишкин, которые, став на лето дорожниками, вместе со всеми ремонтируют трассу до Кирова на омутнинской земле. Зарабатывают деньги. Хоть и устают порой, а все равно вахтовая обстановка нравится, как и летний поселок.Из любопытства мы заглянули в дом, где обосновались на сезон приезжие. Ряды коек, полупоходная кухня… Обширное древнее строение, с остатками лепнины на потолке.Предание...– А вы знаете, что это бывший поповский дом? – Обратилась к нам на улице подошедшая женщина.Тут и нас осенило, ведь напротив возвышался, украшенный древними кирпичными портиками Дворец культуры, когда-то, до радикальной переделки, бывший прекрасным храмом. Вера Геннадьевна, оказавшаяся учительницей рядом расположенной школы, рассказала страшную историю, связанную с домом.«Некогда жила в поповской семье дочь Нина, полюбившая Игнатия – простого рабочего местного завода. Он и подарил ей золотое кольцо.Узнавший об этом батюшка разгневался и попытался отобрать подарок. Дочь при ссоре спрятала его в рот, поперхнулась и задохнулась. Похоронили ее в кладбищенской земле, а там или водица проникла в гроб, или еще что-то случилось. Но чихнула Нина, и колечко вылетело. Стала она звать на помощь, а тут как нельзя кстати ночной сторож услыхал, пришел на помощь, вскрыл гроб… Явилась она средь ночи в злополучный отчий дом, а отец, поняв, что перед ним привидение, – метко выстрелил в родное дитя.На утро, узнав о случившемся, потрясенный Игнатий пришел к попу и, уложив его из двустволки, навсегда отправился в лес – разбойничать…»Автор - Валерий Киреев.

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