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Истории из жизни

Легенда из Черной Холуницы

Легенда из Черной Холуницы

Расположившаяся после обеда в беседке перед домом бригада дорожных рабочих из Слободского, оживленно переговариваясь, ждала автобус для отъезда к месту работы. Среди них были студенты третьекурсники - Илья Докучаев и Александр Плишкин, которые, став на лето дорожниками, вместе со всеми ремонтируют трассу до Кирова на омутнинской земле. Зарабатывают деньги. Хоть и устают порой, а все равно вахтовая обстановка нравится, как и летний поселок.

Из любопытства мы заглянули в дом, где обосновались на сезон приезжие. Ряды коек, полупоходная кухня… Обширное древнее строение, с остатками лепнины на потолке.

Предание...

– А вы знаете, что это бывший поповский дом? – Обратилась к нам на улице подошедшая женщина.

Тут и нас осенило, ведь напротив возвышался, украшенный древними кирпичными портиками Дворец культуры, когда-то, до радикальной переделки, бывший прекрасным храмом. Вера Геннадьевна, оказавшаяся учительницей рядом расположенной школы, рассказала страшную историю, связанную с домом.

«Некогда жила в поповской семье дочь Нина, полюбившая Игнатия – простого рабочего местного завода. Он и подарил ей золотое кольцо.

Узнавший об этом батюшка разгневался и попытался отобрать подарок. Дочь при ссоре спрятала его в рот, поперхнулась и задохнулась. Похоронили ее в кладбищенской земле, а там или водица проникла в гроб, или еще что-то случилось. Но чихнула Нина, и колечко вылетело. Стала она звать на помощь, а тут как нельзя кстати ночной сторож услыхал, пришел на помощь, вскрыл гроб… Явилась она средь ночи в злополучный отчий дом, а отец, поняв, что перед ним привидение, – метко выстрелил в родное дитя.

На утро, узнав о случившемся, потрясенный Игнатий пришел к попу и, уложив его из двустволки, навсегда отправился в лес – разбойничать…»

Автор - Валерий Киреев.
Источник.

Легенда из Черной Холуницы


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:29
Сегодня, 05:29 by Вятка МистическаяПросмотров: 200Комментарии: 3
0

Ключевые слова: Кировская область Вятка умершие нечистая сила легенда священник кладбище кольцо

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Комментарии

#1 написал: Luminary
Сегодня, 08:20
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 13
Комментариев: 1 221
То есть она не дышала а потом чихнула в гробу и ожила уже после своих похорон?))) Да если б она столько времени не дышала и колечко бы в гробу вылетело, все равно б не ожила. Знаю, что есть летаргический сон, когда людей хоронили, думая, что они умерли, а они потом просыпались, но чтобы сон наступил от колечка?)) Напридумывают же)))) все таки легенды - это не истории из жизни.
Зарегистрирован: 20.01.2014
   
#2 написал: Talisha
Сегодня, 08:57
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1673|0)
Публикаций: 70
Комментариев: 4 379
Офигеть. Даже если представить, что она могла не дышать столько, а потом вычихнуть, то стрелять в привидение - ну это маразм:))) Крестом её надо было отлупить:)
Зарегистрирован: 18.05.2015
            
#3 написал: supik
Сегодня, 11:03
0
Группа: Посетители
Репутация: (33|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 595
ишь расчихались тут, КОРОНОвирус уже тогда был??? 336
автор вы серьезно? Вы когда писали этот бред, от смеха не уписались?
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
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