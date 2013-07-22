«Чертов солдат»

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:18

Сделано_в_СССР Просмотров: 536 Комментарии: 2 +7 Сегодня, 16:18 by

Историю рассказал мне мой двоюродный брат Илья. С того момента прошло уже много лет, ныне он преуспевающий молодой человек, солидный руководитель, 20 лет как живущий в Израиле. А история произошла с нами, когда мы были детьми.На лето нас отправляли в деревню, где мы, двоюродные братья и сестры, жили у бабушки. И все лето ходили на головах. И так лето — деревня. Илья сидел за оградой дома, на улице, на телеге и внезапно услышал тихое бормотание. Потом увидел, как по улице идет солдат. В какой-то странной форме. Солдат что-то пел (это было не бормотание) и маршировал, из песни Илья запомнил два слова — «ратники и братцы». В деревне принято здороваться, Илья поздоровался, а солдат был как бы «в своем мире», на приветствие не ответил, с песнями и маршами сам по себе прошел дальше по деревенской прямой улице… а потом исчез. И солдат был не знаком моему брату. В деревне-то все друг друга знают. Об этой встрече Илья нам и рассказал, бабушка равнодушно прокомментировала — «а… это чертов солдат». И все… Почему «чертов солдат»? Кто это? Мы были детьми и расспрашивать не стали…История получила свое продолжение позже. Потом Илья мне рассказал, что, повзрослев (ему все-таки не давали покоя этот солдат и его форма), он навел справки и выяснил, что солдат, которого он видел и песню которого он слышал, был одет в форму солдат первой мировой войны. Илья на тот момент, как мальчишка, естественно, запомнил форму, фуражку. И еще одна странность — наша деревенская собака Тузик никак не отреагировала на появление незнакомого человека. Просто сидел на телеге вместе с Ильей. Не облаял. Хотя Тузик заводился с «полоборота» и начал бы лаять за несколько метров до приближения человека. И бабушкина фраза «чертов солдат» — значит, видели его раньше. В общем, Илья считает, что видел, скорее всего, призрака. Может, этот человек много лет назад родился в нашей деревне и потом попал на войну? Думаем так. Деревня старая, 1700-х годов, образовалась рядом с монастырем.Автор - Юля.

Ключевые слова: Деревня солдат форма собака незнакомый человек призрак

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