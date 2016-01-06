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Истории из жизни

Там за печкой не сверчки

Aстрал

Однажды подруга познакомилась на практике с женщиной, которая рассказала ей историю про сонный паралич. В Японии такое состояние называют "Одержимость призраком." Некоторые думают, что это выход души в астрал. Между собой мы называли такое состояние "Эти сны". Вот её история:

"Ночью я проснулась из-за того, что по квартире кто-то ходил, попыталась встать, но не смогла. Испугалась сильно. Пыталась себя ущипнуть, чтобы проснуться, но не могла даже пальцем пошевелить. Комната была моя, но в то же время чужая, обои как-будто старые, всё вокруг серое. Самое страшное - это увидеть кого-то в таком беспомощном состоянии. Раньше я видела только тени, но сейчас чувствовала чьё-то присутствие и слышала шаги.

Лежу всматриваюсь, шаги слышатся совсем рядом. Потом из ниоткуда появился симпатичный мужчина. Посмотрел на меня по-доброму, даже страх попустил. Вдруг я услышала внутренний голос: "Не смотри вниз!" Сразу опустив глаза, я увидела, что на нем штаны прямые мужские классические подвёрнуты, а ниже колена - ноги волосатые, звериные, и копыта... Испытав по истине ужас, я мгновенно проснулась. Не знаю, что это было: чёрт или инкуб?"

Сейчас истории про рога или копыта считаются байками. Я же после этой истории долго не могла заснуть, боясь увидеть нечто подобное. (Примечание автора.)

Потри мне спинку!

Эту историю я помню хорошо, но не помню кто рассказал.

"Поехала я в деревню к своей свекрови. Свекровь у меня простая деревенская старушка, мы с ней хорошо ладим. Приехала я уставшая с работы, очень хотела в баньку сходить. Свекровь собиралась в церковь, был канун какого-то праздника. Перед уходом она попросила в баню не ходить, мол, день нехороший, к тому же поздно уже, завтра с утра проснёшься - я тебе натоплю.

Свекровь ушла, я сразу пошла и натопила. Разделась, залезла на верхнюю полку: сижу, балдею. Смотрю боковым зрением - а со мной рядом старуха сидит. Страшная, горбатая, кожа обвисшая, зеленого цвета. Говорит мне ласково: "Потри мне спинку".

Я испугалась, пошевелиться не могу. Тут она как заорёт: "Не хочешь?! Так убирайся, дурная баба!"

Вылетела я из бани в чём мать родила! На радость соседу.

Одержимая

На работе рассказали случай, в одной из моих историй он мельком упомянут:

"Пошёл один парень на базар, на джинна наступил и не заметил. Джинны бывают мужского и женского пола, так вот за ним увязался - женского. Парень тот жениться собирался, джинн вселился в его невесту. Бедная девушка не ела, не пила - позвали они имама. Имам долго её отчитывал, свидетель говорил, что очень страшно было. Не могли её удержать, ревела не по-человечески. Имам у неё спросил: "Почему ты в этом теле?". Она ответила, мол, наступил на неё жених, но она передумала в него вселяться. Имам спросил: "Почему?". Джинн расхохотался и говорит: "Парень уж больно симпатичный".

Потом её к другому имаму увезли и изгнали джинна, вернее, джинниху.

Там за печкой не сверчки

Подруга рассказывала на работе, с Ближнего Востока она.

"У моей бабушки в деревне дом был просторный, с огромной печью. Не знаю почему, но я с детства эту печь до смерти боялась. Терпеть не могла ночевать у бабушки, кстати, не только я. Сёстры тоже вечно отнекивались, при этом бабушка у нас хорошая, добрая. Помню, лежу в комнате и смотрю на эту печь, и страшно до жути. Как будто отвернёшься, а оттуда что-то вылезет! Но никому об этом не говорила, у нас это не принято, всё держала в себе. Тем более, что бабушка частенько спала на печке.

Позже кто-то замуж вышел, кто-то переехал, и бабушка осталась одна. Тогда она и начала про зло рассказывать, что по ночам её бьёт. Сестра моей мамы решила, что так пожилая бабушка к себе внимание привлекает. Но моей маме было жаль бабушку, и мы стали у неё ночевать: то я, то мама.

Один раз никто из нас не мог прийти, а утром бабушка попала в больницу. Упала с печки.

Когда её выписали, мама у неё поселилась. Потом мама стала рассказывать, что ночью из-за печи вылезают маленькие шайтаны, черти по-вашему. Белого цвета, с рогами, копытами и огромными зубами. Сначала мама всё списывала на плохой сон, но на другую ночь она их снова увидела. Они выходили из-за печки, один за другим, потом стали лезть на печь; бабушка проснулась и стала отбиваться, но они её скинули и набросились скопом. Пинали, кусали, били. Мама на ватных ногах подошла и стала вытаскивать бабушку, но черти вцепились и тащили ее в другую сторону. Отбивались почти до утра. Утром бабушка переехала к маме.

Дом мы продали. Новым хозяевам ничего не сказали, в такое никто бы и не поверил. Я видела укусы, по форме как человеческие. В больнице врачи говорили бабушке пристрелить нашу мирную собаку! Собака и в дом-то никогда не входила, у нас это не принято."

Истории от первого лица рассказаны для удобства, всё это - авторский пересказ от реальных людей.

Там за печкой не сверчки

Арт - Estellan

Сегодня, 07:18 by Серебряная пуляПросмотров: 403Комментарии: 2
+6

Ключевые слова: Астрал шаги мужчина старуха джинн бабушка печь авторская история

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Комментарии

#1 написал: Ksenya078
Сегодня, 10:08
0
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Комментариев: 2 510
Классная подборка и жуткая! Последняя история - ужас какой-то! Про джиннов интересно почитать, не знала, что есть они и в женском роде. Серебряная пуля, спасибо за истории,+++.
Зарегистрирован: 6.01.2016
      
#2 написал: ZelD
Сегодня, 11:28
0
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За шайтанов-альбиносов плюс, без вариантов!
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