Мистическая котлета

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 10:11

temnaya.loshadka Просмотров: 403 Комментарии: 11 +10 Сегодня, 10:11 by

Лет пять назад жизнь заставила работать курьером. Вообще-то я - детский тренер по верховой езде. Но случилась травма колена (не знаю, что там), хирурги у нас не очень... говорят, что разрыв связок. Часто выскакивает чашечка, и я просто "теряю ногу" и почти падаю, потом вою от боли. Но ходить, а не бегать, я все же могу.Курьером удалось устроиться чисто случайно, ведь москвичек в возрасте не берут нигде, сразу по телефону вежливое "до свидания". Работала 6 дней в неделю (мама на пенсии, 2 собаки), выходила в 6 утра, чтобы заказы в своем СВАО забрать. Москву знаю прекрасно, я здесь родилась, и с братом все в детстве облазили. В день получалось заработать от 1000 до 2000, плюс чаевые. Развозила медицинскую технику: тонометры, ингаляторы, глюкометры и т.п. Телефон оплачивали и проезд - в общем, удобно было.Ну, это предыстория, не буду томить.Сначала нужно было обзвонить людей и договориться о времени. Я как раз этим и занялась, как вдруг мне начинает названивать маман. Отвечаю, что некогда мне сейчас разговаривать, но все-таки спрашиваю:- Что-то случилось?- Срочно приезжай домой!- Вообще-то, я на работе!- Я домой не зайду, пока ты не приедешь, сижу с двумя нашими собаками на лавочке у дома.- Блин, что произошло? - А У МЕНЯ ВРЕМЯ-ТО ИДЕТ.Она рассказывает, что собралась позавтракать, а делает она это перед моим компом, в моей комнате, хоть я и запретила. Сколько можно залитую клавиатуру менять? Ну, в итоге, она разогрела себе котлету, уже уселась, но поняла, что хлеб и кетчуп забыла, да без вилки приперлась. Чертыхнулась и пошла на кухню. Возвращается, а котлета наполовину откусана ЧЕЛОВЕКОМ.Сразу скажу, что мои собаки этого не сделают НИКОГДА! Во-первых, воспитаны, во-вторых, откормлены, в-третьих, терпеть не могут котлеты, хоть на коленях умоляй. И вообще, они спали в домиках в другой комнате.Схватила она собак в охапку, они небольшие, и вылетела из подъезда. Ну а я только после работы вернулась. Мама домой все же вошла, не сидеть же до вечера на лавочке. Сказала, мне спасибо, что приехала.- Я только что приехала.- А кто тогда днем приходил?- Может, мам, тебе психиатрическую помощь вызвать?- Да нет, я вязала в большой комнате, уже фиг с ней, с этой котлетой. Я ее выкинула. А ты зашла, спросила, что поесть. Из коридора спросила, в глаза я тебя не видела. Да и собаки, которые тебя с воплями встречают, только головы подняли и рычат. Ну ты, вроде как, погремела на кухне, сказала "спасибо" и хлопнула дверью.Описание квартиры: обычная двушка в панельной девятиэтажке. Квадратный коридор, прямо - маленькая комната, где котлета была, направо - большая комната, налево - раздельный санузел, за ним кухня.Печатала час... Спасибо за внимание.

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