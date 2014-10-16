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Истории из жизни

Мистическая котлета

Лет пять назад жизнь заставила работать курьером. Вообще-то я - детский тренер по верховой езде. Но случилась травма колена (не знаю, что там), хирурги у нас не очень... говорят, что разрыв связок. Часто выскакивает чашечка, и я просто "теряю ногу" и почти падаю, потом вою от боли. Но ходить, а не бегать, я все же могу.

Курьером удалось устроиться чисто случайно, ведь москвичек в возрасте не берут нигде, сразу по телефону вежливое "до свидания". Работала 6 дней в неделю (мама на пенсии, 2 собаки), выходила в 6 утра, чтобы заказы в своем СВАО забрать. Москву знаю прекрасно, я здесь родилась, и с братом все в детстве облазили. В день получалось заработать от 1000 до 2000, плюс чаевые. Развозила медицинскую технику: тонометры, ингаляторы, глюкометры и т.п. Телефон оплачивали и проезд - в общем, удобно было.

Ну, это предыстория, не буду томить.

Сначала нужно было обзвонить людей и договориться о времени. Я как раз этим и занялась, как вдруг мне начинает названивать маман. Отвечаю, что некогда мне сейчас разговаривать, но все-таки спрашиваю:

- Что-то случилось?

- Срочно приезжай домой!

- Вообще-то, я на работе!

- Я домой не зайду, пока ты не приедешь, сижу с двумя нашими собаками на лавочке у дома.

- Блин, что произошло? - А У МЕНЯ ВРЕМЯ-ТО ИДЕТ.

Она рассказывает, что собралась позавтракать, а делает она это перед моим компом, в моей комнате, хоть я и запретила. Сколько можно залитую клавиатуру менять? Ну, в итоге, она разогрела себе котлету, уже уселась, но поняла, что хлеб и кетчуп забыла, да без вилки приперлась. Чертыхнулась и пошла на кухню. Возвращается, а котлета наполовину откусана ЧЕЛОВЕКОМ.

Сразу скажу, что мои собаки этого не сделают НИКОГДА! Во-первых, воспитаны, во-вторых, откормлены, в-третьих, терпеть не могут котлеты, хоть на коленях умоляй. И вообще, они спали в домиках в другой комнате.

Схватила она собак в охапку, они небольшие, и вылетела из подъезда. Ну а я только после работы вернулась. Мама домой все же вошла, не сидеть же до вечера на лавочке. Сказала, мне спасибо, что приехала.

- Я только что приехала.

- А кто тогда днем приходил?

- Может, мам, тебе психиатрическую помощь вызвать?

- Да нет, я вязала в большой комнате, уже фиг с ней, с этой котлетой. Я ее выкинула. А ты зашла, спросила, что поесть. Из коридора спросила, в глаза я тебя не видела. Да и собаки, которые тебя с воплями встречают, только головы подняли и рычат. Ну ты, вроде как, погремела на кухне, сказала "спасибо" и хлопнула дверью.

Описание квартиры: обычная двушка в панельной девятиэтажке. Квадратный коридор, прямо - маленькая комната, где котлета была, направо - большая комната, налево - раздельный санузел, за ним кухня.

Печатала час... Спасибо за внимание.


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 10:11
Сегодня, 10:11 by temnaya.loshadkaПросмотров: 403Комментарии: 11
+10

Ключевые слова: Котлета собаки домовой авторская история

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Комментарии

#1 написал: daytaler
Сегодня, 10:37
+2
Группа: Посетители
Репутация: (35|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 029
Я знаю кто откусил?Домовой DRUID!Он там и тапок стянул.
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#2 написал: Tanusha13666
Сегодня, 12:02
+3
Группа: Посетители
Репутация: (17|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 246
Вот это нечисть до чего наглая пошла! Ну мог же попросить по-человечески, или могла, или могло... crazy
Зарегистрирован: 9.11.2019
#3 написал: Дама в черном
Сегодня, 12:25
+2
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 305
Вывод - нельзя чертыхаться )) А вообще очень забавная история, особенно забавно представить, как вы в детстве всю Москву облазили. Вы точно имели ввиду столицу РФ ?!! Ну хоть не всю Россию ))) За мистическую составляющую плюс, почему то верится в правдивость
Зарегистрирован: 4.08.2014
 
#4 написал: Eifersucht
Сегодня, 12:29
-1
Группа: Посетители
Репутация: (52|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 1 651
Исключительно все женщины, особенно в годах, сильно чувствительны к депривации. Из-за своей самодостаточности, милые представительницы слабого пола легко и привычно переводят внимание окружающих на себя. Как только в их мире появляется некоторое лишение хотя бы возможности внимания, тут же они испытывают нестерпимый "голод", что проявляется в поиске чего-то, чтобы унять этот "голод". Из этой сферы: надоедливые примитивные советы престарелых матерей; поиск увлечений и любовников на стороне зрелых замужних, но одиноких женщин; истеричные требования женщин, бывших в заключении; чрезмерная крикливость и уникальная строгость вдов и разведённых дам к окружающим людям.
В данной истории все причины действия милой мамы происходят вокруг слов: приезжай, ты зашла, собаки тебя с воплями встречают... .
Ей не хватает общения и внимания, с этой целью и манипулирование её на вас, автор. Сводите матушку в какой-нибудь клуб людей в возрасте, и пускай она туда ходит. Это может быть хоровая студия, танцы, театральный или литературный кружок. Тем более вы живёте в Москве. Собаки и любые другие домашние животные в доме - это хорошо, но только для мужчин, для женщин этого мало.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#5 написал: daytaler
Сегодня, 12:39
+2
Группа: Посетители
Репутация: (35|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 029
Цитата: Eifersucht
милые представительницы слабого пола

Женщины — это не слабый пол, слабый пол — это гнилые доски.“ - Фаина Георгиевна Раневская.
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#6 написал: temnaya.loshadka
Сегодня, 12:49
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 72
Цитата: Дама в черном
Вывод - нельзя чертыхаться )) А вообще очень забавная история, особенно забавно представить, как вы в детстве всю Москву облазили. Вы точно имели ввиду столицу РФ ?!! Ну хоть не всю Россию ))) За мистическую составляющую плюс, почему то верится в правдивость

ну не прям всю, но САО, СВАО, ЗАО, живу в то тут, на Южный округ тайком от родителей мотались
Зарегистрирован: 23.04.2012
#7 написал: Eifersucht
Сегодня, 12:50
0
Группа: Посетители
Репутация: (52|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 1 651
Цитата: daytaler
Женщины — это не слабый пол, слабый пол — это гнилые доски.“ - Фаина Георгиевна Раневская.

Фаина Раневская была особенной женщиной, которая испытывала постоянную депривацию. Её высказывания задевают примитивизм и обесценивают нравственные понятия обычных слов, по сути - это уровень юмора, но этот её юмор замешан на судорожной трагедии.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#8 написал: temnaya.loshadka
Сегодня, 12:57
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 72
Цитата: Eifersucht
Исключительно все женщины, особенно в годах, сильно чувствительны к депривации. Из-за своей самодостаточности, милые представительницы слабого пола легко и привычно переводят внимание окружающих на себя. Как только в их мире появляется некоторое лишение хотя бы возможности внимания, тут же они испытывают нестерпимый "голод", что проявляется в поиске чего-то, чтобы унять этот "голод". Из этой сферы: надоедливые примитивные советы престарелых матерей; поиск увлечений и любовников на стороне зрелых замужних, но одиноких женщин; истеричные требования женщин, бывших в заключении; чрезмерная крикливость и уникальная строгость вдов и разведённых дам к окружающим людям.
В данной истории все причины действия милой мамы происходят вокруг слов: приезжай, ты зашла, собаки тебя с воплями встречают... .
Ей не хватает общения и внимания, с этой целью и манипулирование её на вас, автор. Сводите матушку в какой-нибудь клуб людей в возрасте, и пускай она туда ходит. Это может быть хоровая студия, танцы, театральный или литературный кружок. Тем более вы живёте в Москве. Собаки и любые другие домашние животные в доме - это хорошо, но только для мужчин, для женщин этого мало.

Да она у меня, в принципе, смелая, я об этом в других историях рассказывала. А,то, что в доме всякая фигня происходит, я и сама видела. Не думаю, что она меня с работы будет дергать, из-за скуки, деньги нам нужны. Особенно сейчас. А вот на данный момент на ее пенсии сидим, в связи с правительством, так, как я теперь повар в кафе, а кафе то закрыли... ну, это я так, к слову.

Цитата: Дама в черном
Вывод - нельзя чертыхаться )) А вообще очень забавная история, особенно забавно представить, как вы в детстве всю Москву облазили. Вы точно имели ввиду столицу РФ ?!! Ну хоть не всю Россию ))) За мистическую составляющую плюс, почему то верится в правдивость

я родилась в столице РФ, и очень любознательна была в детстве.
Зарегистрирован: 23.04.2012
#9 написал: Jako tako
Сегодня, 12:58
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Комментариев: 283
Вот это история! Плюс. А я подумала про сбой в реальности. И дочь из параллельной зашла к маме из Вашей реальности. ))
Зарегистрирован: 14.09.2019
#10 написал: Летяга
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НЕХи обнаглели. Еду тырят, хозяевами прикидываются.
Убитое колено и невозможность из-за этого заниматься любимым делом - очень горькая и знакомая по себе ситуация. Сочувствую. И надеюсь, что всё наладится. И у вас, и у нас.
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#11 написал: Фингал
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маман сама и откусила котлету , да позабыла за делами
а вообще как то кучу все намешано - то котлета надкусанная то кто то под видом дочки в комнате шариться
Зарегистрирован: 11.08.2019
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