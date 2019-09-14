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Истории из жизни

Стук в стенах

Прелюбопытнейшие дела творились в нашей квартире в сентябре-октябре 2019 года. Сама придумать логического объяснения не в силах.

У мужа есть небольшая мастерская, и когда заказов много, он порой задерживается допоздна, может в первом часу ночи прийти. Я каждый раз дожидаюсь его, коротая время за книжкой или фильмом.

Конец сентября, первый час ночи. Копаюсь на кухне, сын давно спит. Вдруг слышу: три ритмичных стука в стену квартиры снаружи, звук характерный, словно кто-то со всей силы колотил ладонью по кирпичной стене. Подбежала к окну, отодвинула край шторы – в темноте ничего не видно. Через минуту – пять ударов «ладонью», но уже в другую стену, со стороны двора. Мы живём на 1 этаже, в самой середине длиннющего дома на 15 подъездов. Обежать или объехать такой дом на велике за такое короткое время невозможно! Метнулась к окну во двор – никого. Выключила свет во всех комнатах, смотрю по окнам – никого. Потом стук возобновился, но в этот раз стучали словно по перегородке между ванной и спальней, вверху, возле плиты перекрытия. Поднялась к соседке этажом выше спросить, не слышала ли она стуки – ничего не слышала.

Честно сказать, подумала, что у меня крыша съехала. Тут сын проснулся, перепуганный. Ага, значит кто-то, кроме меня, тоже слышит. А ритмичный стук условно ладошкой продолжается с перерывами в 3-5 минут. Промежутки между ударами одинаковые, меняется лишь локация: каждый раз в новой комнате. Позвонила мужу, рассказала, что происходит, попросила срочно приехать домой. Он проверил каждый угол, обошел кругом дом и ничего подозрительного не обнаружил. Стук к тому времени прекратился.

В первую ночь кое-как списали на хулиганство, хотя и странно.
На следующий вечер, в 23:45 стук по стенам возобновился: то под окном во двор, то по стене на дорогу, то вовсе по стене, отделяющей соседнюю квартиру. Муж кинулся осматривать дом и никого не увидел, а меж тем ритмичные удары были слышны ещё полчаса. Примечательна реакция кота Рыжика: ласковый неженка, признающий для отдыха только диван или хозяйскую кровать, он притих, прижал уши и лёг на прорезиненный коврик перед дверью, начал издавать звуки, похожие на утробное рычание. Когда я взяла его на руки, все мышцы его тельца были напряжены, словно кот готовился драться.

«Постукалочки» повторялись каждую ночь примерно около месяца. Рыжик сходил с ума, рычал в пустоту, опасливо стоя у входа в кухню. Поставили камеру возле окна, но ничего подозрительного ни разу не увидели. Опросила соседей, которые как один заверили, что никаких шумов по ночам не слышат. А потом всё так же резко прекратилось.

О причинах остаётся только гадать. Я – убеждённый атеист и верю, что любому явлению можно найти вполне материальное объяснение. Муж валит на Домового, мол, осерчал на что-то.



Автор - Tanyabomba.
Источник.

Сегодня, 12:13 by ЛетягаПросмотров: 303Комментарии: 4
+13

Ключевые слова: Ночь стук ночной стук кот домовой

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Комментарии

#1 написал: Jako tako
Сегодня, 12:24
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Комментариев: 280
В 90-е годы сказали бы «барабашка». Или «полтергейст».
За такой месяц я бы окончательно поседела. И начала бы квартиру чистить.
Жаль, нельзя спросить у автора истории, какие события ещё произошли после странных стуков. Откуда «ноги растут».
Жутко, плюс.
Зарегистрирован: 14.09.2019
#2 написал: daytaler
Сегодня, 12:37
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Конечно осерчал на жену! Она же в него, как в хозяина не верит!
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#3 написал: Talisha
Сегодня, 13:07
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Кто-то невидимый пытался проникнуть извнее, а кот готовился защищаться
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#4 написал: Фингал
Сегодня, 16:29
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Комментариев: 84
в таких случаях больше всего пугает - неизвестность
но удивляет с какой же силой били по стене , что это можно услышать
может стреляли чем то издалека, из пневматики например
хулиганы желающие развлечься, конкуренты мужа, желающие напугать или коллекторы с этой же целью


Мы живём на 1 этаже, в самой середине длиннющего дома на 15 подъездов. //

квартира посередине дома, окнами выходящая на обе стороны?
никогда таких не видела, только в переходах, но они не на первом этаже
Зарегистрирован: 11.08.2019
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