Стук в стенах

Летяга Просмотров: 303 Комментарии: 4 +13 Сегодня, 12:13 by

Прелюбопытнейшие дела творились в нашей квартире в сентябре-октябре 2019 года. Сама придумать логического объяснения не в силах.У мужа есть небольшая мастерская, и когда заказов много, он порой задерживается допоздна, может в первом часу ночи прийти. Я каждый раз дожидаюсь его, коротая время за книжкой или фильмом.Конец сентября, первый час ночи. Копаюсь на кухне, сын давно спит. Вдруг слышу: три ритмичных стука в стену квартиры снаружи, звук характерный, словно кто-то со всей силы колотил ладонью по кирпичной стене. Подбежала к окну, отодвинула край шторы – в темноте ничего не видно. Через минуту – пять ударов «ладонью», но уже в другую стену, со стороны двора. Мы живём на 1 этаже, в самой середине длиннющего дома на 15 подъездов. Обежать или объехать такой дом на велике за такое короткое время невозможно! Метнулась к окну во двор – никого. Выключила свет во всех комнатах, смотрю по окнам – никого. Потом стук возобновился, но в этот раз стучали словно по перегородке между ванной и спальней, вверху, возле плиты перекрытия. Поднялась к соседке этажом выше спросить, не слышала ли она стуки – ничего не слышала.Честно сказать, подумала, что у меня крыша съехала. Тут сын проснулся, перепуганный. Ага, значит кто-то, кроме меня, тоже слышит. А ритмичный стук условно ладошкой продолжается с перерывами в 3-5 минут. Промежутки между ударами одинаковые, меняется лишь локация: каждый раз в новой комнате. Позвонила мужу, рассказала, что происходит, попросила срочно приехать домой. Он проверил каждый угол, обошел кругом дом и ничего подозрительного не обнаружил. Стук к тому времени прекратился.В первую ночь кое-как списали на хулиганство, хотя и странно.На следующий вечер, в 23:45 стук по стенам возобновился: то под окном во двор, то по стене на дорогу, то вовсе по стене, отделяющей соседнюю квартиру. Муж кинулся осматривать дом и никого не увидел, а меж тем ритмичные удары были слышны ещё полчаса. Примечательна реакция кота Рыжика: ласковый неженка, признающий для отдыха только диван или хозяйскую кровать, он притих, прижал уши и лёг на прорезиненный коврик перед дверью, начал издавать звуки, похожие на утробное рычание. Когда я взяла его на руки, все мышцы его тельца были напряжены, словно кот готовился драться.«Постукалочки» повторялись каждую ночь примерно около месяца. Рыжик сходил с ума, рычал в пустоту, опасливо стоя у входа в кухню. Поставили камеру возле окна, но ничего подозрительного ни разу не увидели. Опросила соседей, которые как один заверили, что никаких шумов по ночам не слышат. А потом всё так же резко прекратилось.О причинах остаётся только гадать. Я – убеждённый атеист и верю, что любому явлению можно найти вполне материальное объяснение. Муж валит на Домового, мол, осерчал на что-то.Автор - Tanyabomba.

Ключевые слова: Ночь стук ночной стук кот домовой

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