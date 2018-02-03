Тайна соседней квартиры

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 12:14

Причина: Изменён раздел.

Лёша Пестряков Просмотров: 71 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 12:14 by

В юные годы я часто на выходных жил у бабушки. Дом был кирпичный, типовая квартира. Когда я ложился спать, лежа на кровати любил разглядывать цветной ковер, висевший во всю стену. И вот однажды в один из таких вечеров, когда я лежал в постели и засыпал, услышал стук в стену из соседней квартиры. Когда услышал еще один стук, то в стену стукнул, в ответ через несколько секунд мне тоже ответили.Так продолжалось некоторое время, пока я гостил у бабушки. Шло время, квартиру продали, но по стечению недавних обстоятельств я вновь попал в этот двор дома. Сидя на скамейке, визуально начал считать этажи и, когда дошел до того этажа, где когда-то жила бабушка, заметил то, от чего по спине пробежала струйка холодного пота, а по телу - мурашки.Соседняя комната, из которой доносились стуки по стене, не имела окна на улицу, и двери входной на лестничной клетки тоже не было. Можно было подумать, ошибка была допущена при строительстве дома, но нет - окна просто не было. То есть, получается, между нашей и соседней квартирой находится еще какое-то помещение, в котором замуровано неведанное существо. Мне стало не по себе.С тех пор я больше не приходил в этот двор.

Ключевые слова: Квартира тайна страх стена авторская история

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