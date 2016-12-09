Ночная смена: сиделки делятся историями о встречах с необъяснимым

Летяга Просмотров: 357 Комментарии: 13 +9 Сегодня, 10:30 by

Эту историю я слышала от сиделки, работавшей в онкологическом отделении. Она ухаживала за умирающей женщиной, которая несколько дней находилась без сознания. Как-то ночью она вошла в палату и увидела эту пациентку сидящей на кровати. Женщина подняла на медсестру полные ужаса глаза и попросила: «Не позволяйте им забрать меня!» Сиделка испугалась и спросила, кто собирается её забрать. Пациентка ответила: «Вон те, чёрные», ткнув пальцем в воздух. Она умерла через несколько минут.Меня наняли сиделкой к умирающему мужчине. Однажды ночью у него случился сильный приступ страха и мне пришлось довольно долго с ним разговаривать и утешать. В конце концов он немного успокоился, и я вышла, но могла наблюдать за пациентом через стекло. В какой-то момент я заметила тёмную фигуру над его постелью и ужасно испугалась – это было явно что-то злое.Я работала в клинике для людей с отклонениями в умственном развитии. В то время в нашем корпусе делали ремонт и нас временно перевели в другое здание. Как-то вечером я увидела, как один из наших подопечных идёт по коридору, я узнала его по специфической походке и жёлтой футболке с улыбающейся рожицей. Я позвонила охране и сказала, что у нас беглец.На самом деле это было довольно серьёзное ЧП, поскольку этот конкретный пациент, его зовут Ларри, имеет склонность глотать всё, что попадается ему на глаза — от предметов одежды до ручек, от ремней до птичьих голов. Всё, что угодно, в прямом смысле. Кроме того, если Ларри вырывался на свободу, то вернуть его назад могли только несколько человек и то с большим трудом.Когда я вернулась в коридор (прошло не больше 15 секунд), Ларри там уже не было! Мы искали его по всему зданию — во дворе, в подвале, во всех подсобных помещениях – он как сквозь землю провалился. Весь персонал занимался поисками около 10 минут. Я уже собиралась звонить начальству и докладывать о пропаже одного из подопечных, как вдруг Ларри появился из ванной комнаты в сопровождении нашего сотрудника. Оказалось, что он провёл там не меньше получаса. Очень странная история!У меня не было ни тени сомнения, что я видела в коридоре именно Ларри. У него очень специфическая походка, фигура и одежда. Я не могла его ни с кем перепутать. В этот вечер я стала предметом всеобщих насмешек. Мои коллеги подумали, что у меня крыша едет. А на следующий день я узнала, что у Ларри был брат-близнец, который умер в этом самом здании десять лет назад.Я работала в госпитале, когда объявили о надвигающемся на соседний город торнадо. Некоторых сестёр перевели в больницу, куда должны были привозить пострадавших. После того, как всё закончилось, одна из них вернулась к нам со следующей историей:Она ассистировала местному персоналу, раздавала медикаменты новоприбывшим пострадавшим. Её удивило то, что многие пациенты, к которым она подходила, говорили, что им уже выдала лекарства милая сестричка в белой униформе и белой шапочке. Когда в больнице стало поспокойней, она пошла передохнуть и тут осознала то, что ей на подсознательном уровне не давало покоя — медсёстры уже давно не носят шапочки.Местный персонал рассказал ей городскую легенду о медсестре по имени Бетти. У неё завязался роман с женатым доктором, она забеременела и согласилась позволить своему любовнику сделать ей аборт в ординаторской на втором этаже. В результате она умерла, а доктора посадили в тюрьму. Но душа Бетти, видимо, так и осталась в больнице и с тех пор её часто видели пациенты и персонал.Каждый год накануне Хэллоуина в местной газете появляется статья с описаниями новых явлений Бетти.Эта история произошла на пятом этаже неврологического отделения. Я услышал её из первых уст. Новенькая медсестра, которая в тот момент была на дежурстве, увидела парня в белой униформе, которую носят медбратья. Парень открыл дверь в пустую палату, вошёл внутрь, но так и не вышел обратно. Сестре показалось это странным, и она сама заглянула в эту палату – там было пусто.У входа в палату в всё это время разговаривали двое сотрудников из числа техперсонала, но они уверяли, что никого не видели.Через несколько минут вернулась после ланча другая медсестра и новенькая рассказала ей, что случилось. Та махнула рукой: «Да это Боб. Он работал здесь младшим медбратом и его обвинили в домогательствах к ребёнку. Он был уверен, что с минуты на минуту его придут арестовывать, выпрыгнул из окна этой палаты и погиб. Мы постоянно его тут видим…»У нас был пациент-сердечник, который часто пользовался кнопкой вызова персонала. Медсёстрам приходилось по очереди отвечать на его вызовы, чтобы успевать делать и другие дела.В тот раз моя смена продолжалась с семи вечера до семи утра. Он умер в восемь вечера, через час приехала его семья, а в 9:30 тело увезли в морг. А в десять началось это сумасшествие – его кнопка вызова срабатывала каждые пять минут. Одна из наших сестёр, очень религиозная девочка, в два часа ночи (через четыре часа после того, как это началось) не выдержала и закричала «Ну хватит уже!»Она решительно вошла в палату, где он умер, и произнесла в пустой комнате следующий монолог: «Мистер X, вы умерли. Вы не должны больше нас мучить. Уходите. Во имя Господа нашего, я объявляю вас не существующим в этом мире. Летите к свету и будьте счастливы!» Хотите верьте, хотите нет, но с этого момента «вызовы с того света» прекратились.Я работала медсестрой в стационаре длительного пребывания. Там находилась пациентка по имени Бетти, которая была довольно самостоятельной. Помощь ей нужна была, разве что, в душевой. Кто-нибудь должен был оставаться рядом, пока она моется, на случай если она поскользнётся и упадёт. С остальным она справлялась сама.Как-то Бетти заболела воспалением лёгких и её положили в больницу. Вернулась она очень слабой, но всё равно не хотела принимать помощь. Перед сном я сказала ей: «Если вам нужна будет помощь, нажмите кнопку. У меня загорится лампочка и я тут же приду». Она, конечно же, не стала этого делать, попыталась встать самостоятельно и упала. Из-за этого падения она и умерла.На следующей неделе ночью зажегся световой сигнал – меня вызывали в комнату, где жила Бетти. Когда я вошла в комнату, то увидела, что у двух постелей, где мирно спали пациентки, кнопки вызова были выключены. Включённой была только кнопка у пустой постели Бетти. Мои глаза наполнились слезами, я позвала другую медсестру и попросила её отключить сигнал.Дело было рано утром, перед завтраком. Я проходила мимо поста дежурной сестры и увидела большую чёрную фигуру за её стулом – она почти касалась потолка и двигалась по направлению ко мне. Мне стало жутко, и я поспешила оттуда убраться.Я рассказала об этом странном происшествии медсёстрам, которые работали в предыдущую смену с 11 вечера до 7 утра. Одна из них сказала, что тоже видела странную большую чёрную фигуру, и обе они слышали что-то вроде скорбного стона, когда эта фигура двигалась в направлении другого отделения.Я была потрясена, когда услышала, что кто-то ещё видел эту тень. Причём мы обе описывали её практически одинаково.Самая жуткая и пугающая история в моей жизни произошла около года назад. Я помогала другой медсестре ухаживать за пациентом, который прожил очень сложную жизнь. У него был целый букет тяжёлых заболеваний, включая тахикардию и почечную недостаточность. Этот мужчина очень боялся смерти. Каждый сигнал кардиомонитора ввергал его в панику и он начинал кричать «Не дайте мне умереть! Не дайте мне умереть!» Позже мы поняли, в чём тут дело.Около двух часов ночи мы получили сигнал кардиомонитора, что у этого пациента начался приступ тахикардии. Мы побежали к нему в палату, она впереди, я сзади, толкая перед собой каталку. Когда я вошла в палату, она была уже там – белая, как полотно. Наш пациент полусидел на своей кровати и смеялся. Его внешний вид совершенно изменился. В глазах – как будто сосредоточилось абсолютное зло, и улыбка на лице была такой зловещей, что кровь стыла в жилах. Он посмотрел на нас и сказал: «Вы, тупые (тут ругательство), что, не дадите мне умереть?» И снова захохотал. Мы застыли на месте.Потом я дотянулась до кнопки сигнала экстренной ситуации, которой мы пользуемся при необходимости реанимации пациента. Как только я её нажала, пациент упал на кровать и у него опять начался приступ. Мы сделали всё, что могли, но через 20 минут он умер.Автор - TRIGRAMMA.

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