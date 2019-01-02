Женская баня

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 13:13

Причина: Стилистика автора сохранена.

vikki z Просмотров: 1 126 Комментарии: 6 +12 Вчера, 13:13 by

Я помню, в детстве ходила с мамой или бабушкой в общую баню. Так как я жила в небольшом посёлке, в эту же баню ходила моя тётя с моей сестрой, да и другие сестры двоюродные, если приезжали. Женская и мужская баня находилась в одном здании, но сеанс проходил по разным календарных дням. Помню, главным развлечением было - это набрать в полиэтиленовый пакет воды, сделать маленькую дырочку и бегать друг за другом, и брызгать с пакета. Ну это мы делали с сёстрами в воскресный день, когда не было почти народу. Было весело и задорно!В один из субботних дней мы так же пришли в баню. А бабушка у меня любила много поговорить, потереть спину подругам и приятельницам. В тот день так же была моя тётя с двоюродной сестрой, а так как я не очень любила париться, от бабушки я ещё могла сбежать, чтоб не сидеть в парилке, а вот от моей тёти это было сделать невозможно. Мы посидели на 4 полке, это была самая высокая и самая страшная для меня. Я погрелась даже больше чем обычно и пошла в умывальную так называемую. В тот момент я почувствовала, как у меня слегка закружилась голова и прибежала моя бабушка, схватила меня и в коридор проводила, где все одеваются и раздеваются, чтоб подышать. Я села на скамейку стало чуть полегче, раньше ещё продавали соки вкусные, вот купила мне бабушка яблочный сок, я укуталась в полотенце. И сидела в коридоре одна. Меня, помню, ещё затошнило, ну, в общем, плоховато было. Чуть дальше, в небольшой комнате, сидела женщина, она продавала билеты и разливное соки, иногда она могла зайти в саму баню, чтоб подмести лишние листья от веников или поправить душ, или ещё что-нибудь по мелочи. Как правило, заходила она в одежде.Моя двоюродная сестра могла сидеть в парилке очень долго, она спортсменка и очень крепкая девчонка. Дальше с её слов.В парилку зашло много народу, стало жарко даже мне, я решила выйти в умывальную, где тоже было немало народу, образовался пар от горячей воды небольшим туманом. Я шла, вокруг все моются как обычно, и мой взор упал на женщину в чёрном длинном платье. Она как бы шла среди голых женщин, которые даже не смотрели на неё.Алёнка, моя сестра, ничуть не удивилась, подумала, что эта была та самая банщица - тётя Рита. Но она видела, что мимо других женщин она как-то проходила не так как обычно, и, плюс, тётя Рита была крупнее. Ну ей было просто интересно как она проходит, а потом её отвлекла мама.Они тоже вышли, я уже одетая ждала бабушку.В коридоре было прохладненько и хорошо. И Алёна с мамой, то есть с моей тётей, тоже пошли купить сок. И когда мы уже шли с бани вчетвером, она мне сказала:- Странно, тётя Рита была в такой яркой кофточке, как только она успевает переодеваться так быстро потом в чёрный халат?!Я ей ответила, что она не переодевалась, она так и была в кофте, и разгадывала кроссворды.- Нет, после того как ты ушла, через несколько минут она проходила мимо женщин, именно в чёрном длинном платье или халате, и походкой такой необычной, и без веника.- Тётя Рита сидела в комнате своей, мне, когда полегчало, я бродила туда-сюда пока вас ждала, и она пожелала мне с лёгким паром.Мы как-то недавно обсуждали эту историю, моя сестра сказала, что действительно запомнила женщину в чёрном платье или халате, но лица совсем не помнит.Я до сих пор думаю, интересно, может, правда какая-то гостья пересекала наш бренный мир или моей сестре привиделось, хотя дети как никто другой многое видят отчётливо. Сейчас вместо бани там контора жкх.Ещё хотелось бы сказать, что эта добрая милая женщина, тётя Рита, которая очень долго отработала в бане, потом поменяла работу, умерла не так давно, в ноябре, причём в пятницу 13, и очень странно все произошло. Ну я думаю, что стоит написать и про неё историю. Очень жалко женщину, добрая была, и сын остался, 25 лет.

Ключевые слова: Баня призрак женщина авторская история

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