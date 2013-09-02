Ребёнок на балконе

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:24

Марфуша Просмотров: 1 037 Комментарии: 6 +19 Сегодня, 13:24 by

Прочитала здесь историю про то, как малыш странным образом выпал из кроватки, и многие в неё не поверили. А я верю. С моей двоюродной сестрой была похожая история.Моей сестре было 9 месяцев. Мама положила спать её в коляску и выкатила на балкон, а сама пошла заниматься домашними делами. Где-то минут через 20 в дверь раздается настойчивый стук. Тётя, бросив все дела, побежала открывать дверь. На пороге стояла испуганная соседка:- Светочка, у тебя ребёнок на балконе сидит!Тётя сломя голову побежала на балкон, а там странное и страшное зрелище - моя маленькая сестренка сидит, как ни в чём не бывало, на подоконнике. Тётя Света в одно движение схватила ребёнка и прижала к себе. Как потом она призналась, самый страх пришёл минут через 5. Она прижимала к себе дочку и рыдала.Кажется, что в этой истории нет ничего мистического. Но, во-первых, моя сестра тогда ещё не ходила, пошла она в 1 год 2 месяца. Во-вторых, коляска стояла на приличном расстоянии от подоконника. И даже если бы Катя встала в коляске, она бы не дотянулась до края, так как перила балкона находились высоко.Моя тётя и сестра до сих пор гадают, как так случилось, но внятного объяснения не нашли.P.S. В этой квартире было ещё несколько необъяснимых случаев. Если вам будет интересно - напишу о них.

Ключевые слова: Ребенок балкон подоконник коляска сестра странное авторская история

Другие, подобные истории: