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Истории из жизни

Ребёнок на балконе

Прочитала здесь историю про то, как малыш странным образом выпал из кроватки, и многие в неё не поверили. А я верю. С моей двоюродной сестрой была похожая история.

Моей сестре было 9 месяцев. Мама положила спать её в коляску и выкатила на балкон, а сама пошла заниматься домашними делами. Где-то минут через 20 в дверь раздается настойчивый стук. Тётя, бросив все дела, побежала открывать дверь. На пороге стояла испуганная соседка:
- Светочка, у тебя ребёнок на балконе сидит!

Тётя сломя голову побежала на балкон, а там странное и страшное зрелище - моя маленькая сестренка сидит, как ни в чём не бывало, на подоконнике. Тётя Света в одно движение схватила ребёнка и прижала к себе. Как потом она призналась, самый страх пришёл минут через 5. Она прижимала к себе дочку и рыдала.

Кажется, что в этой истории нет ничего мистического. Но, во-первых, моя сестра тогда ещё не ходила, пошла она в 1 год 2 месяца. Во-вторых, коляска стояла на приличном расстоянии от подоконника. И даже если бы Катя встала в коляске, она бы не дотянулась до края, так как перила балкона находились высоко.

Моя тётя и сестра до сих пор гадают, как так случилось, но внятного объяснения не нашли.

P.S. В этой квартире было ещё несколько необъяснимых случаев. Если вам будет интересно - напишу о них.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:24
Сегодня, 13:24 by МарфушаПросмотров: 1 037Комментарии: 6
+19

Ключевые слова: Ребенок балкон подоконник коляска сестра странное авторская история

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Комментарии

#1 написал: Reiana Flaim
Сегодня, 14:33
+3
Группа: Посетители
Репутация: (38|0)
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Комментариев: 1 815
Кто ж оставляет таких маленьких деток без присмотра??? За это нерадивой матери минус. Хорошо, что все хорошо щауончилось. А матери на будущее это был хороший урок.
Зарегистрирован: 2.09.2013
    
#2 написал: Nadezhda9
Сегодня, 16:55
+3
Группа: Посетители
Репутация: (25|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 323
Цитата: Reiana Flaim
Кто ж оставляет таких маленьких деток без присмотра??? За это нерадивой матери минус. Хорошо, что все хорошо щауончилось. А матери на будущее это был хороший урок.


Ой, да кто ж не оставлял деток спать в колясках на лоджии?! Моя доча с 3-х месяцев только так и спала в обеденный перерыв с осени до весны (с 3-х месяцев и до 10-ти), по другому уложить никак не получалось... А я в окно поглядывала за ней, как откроет глазки, так сразу домой затаскивала.
За историю плюс
Зарегистрирован: 4.10.2016
 
#3 написал: Фиолетовая Дымка
Сегодня, 19:04
+2
Группа: Посетители
Репутация: (12|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 171
Хорошо, что тётя света вовремя успела. А то случилась бы трагедия. Напишите ещё что в той квартире было. За историю +
Зарегистрирован: 16.11.2018
#4 написал: Kratinett
Сегодня, 19:13
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 5
За историю плюс. Интересно было бы послушать, что ещё было в квартире.
Только я не поняла, подоконник внутри квартиры? Или на лоджии
Зарегистрирован: 18.02.2016
#5 написал: marzzz
Сегодня, 20:26
+5
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (461|0)
Публикаций: 88
Комментариев: 6 223
У кого есть дети, тот знает, как оно бывает! С четырех месяцев ребенок активничает так, что нам, глупым мамашкам, поделом, когда бывают такие вот казусы, главное, без трагедий.

Старшей было как раз чуть больше четырех месяцев, перевернула ее на животик, ручонки согнула в локтях, думаю, пусть полежит, мышцы укрепит, головку подержит. На секунду отвлеклась, а моя козюля поползла, но не вперёд, к стене, а назад, и аккурат со стола и улетела. Прям головенкой об пол с метровой высоты! Да, я - редкостная дура. Обошлось? Кажется, да. Но знаю, что подобная травма вызывала потом у другой взрослой девочки серьезные головные боли. Видимо, что- то повредила.

Мелкой чуть больше года было. Устроили с дедом игры в прятки. Взгромоздась на прикроватную тумбочку и давай занавеску отодвигать, типа, спряталась. Дед кричит: ку-ку. Машка занавеску в сторону, мол, вот она здесь, на тумбочке. Потом ещё раз закрылась, дед: ку-ку....Фигак - а на тумбочке уже нет никого! И дикий вопль с пола! Ребенок взяла и шагнула вперёд на эмоциях. Хорошо, не лбом о подоконник, а то был бы нам.ку-ку. До сих пор видео просматриваем, душа в пятки уходит.

Так что случаев с детьми много. И из кроваток своих вылазят, вылетают, выскакивают. Да ещё с какими финтами, не хуже заправских циркачей. Мог ли ребенок подтянуться до подоконника на балконе? Легко! Моя старшая в девять месяцев пошла уже. Так неужели девятимесячный ребенок не в состоянии из коляски вылезти? Запросто. Ручонки у них сильные и лазучесть повышенная, как у обезьянок. Теоретически, запросто может оказаться даже на подоконнике.
А насчёт балконных гуляний..... Старшую тоже выставляли по осени. Воздух свежий. Однажды соседка сверху, полоумная бабка, свесилась по пояс и давай веник мыть, поливает каким-то тухляком на него из банки! А ветром все в коляску на спящего ребенка относит! Моя мать засекла, думала дождь. Выглянула, а там эта дурында. Маман такой ор подняла.... А один раз на коляске окурок нашли. Тоже ушлепки сверху курили. Хорошо потушенный был. Иначе, пипец бы настал моей дочери. Да и мне тогда тоже. Такое нельзя пережить. После этого закончили практиковать балконные прогулки.

Так что, детки могут многое. Взрослые придурки - тоже. Мамашкам нужно быть бдительными всегда и везде.
Зарегистрирован: 2.11.2011
             
#6 написал: Tigger power
Сегодня, 21:44
0
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Группа: Модераторы
Репутация: (2055|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 4 106
Пишите дальше про все казусы, заинтриговали) Я тоже выставляла коляску на балкон, правда это было зимой в метель и он застекленный, но сквозь щели морозный бодрячок пробирал, сыну было 5 месяцев и укутан он был в меховой конверт. Так что сбежать - миссия невыполнима бы была))) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
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