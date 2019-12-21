Случалось и такое... Мистика на войне...

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 12:49

зелёное яблочко Просмотров: 298 Комментарии: 3 +9 Сегодня, 12:49 by

Деда по отцовской линии я не знала.Его не стало задолго до моего рождения.Остались фотографии, воспоминания родных и редкие истории военной поры, которые иногда пересказывала мне бабушка.Дед был простым и скромным человеком. По натуре молчуном. О войне говорить не любил.- Да что рассказывать, - отмахивался. – Отступали, наступали, ранен был, награду получил… Как все, так и я оттрубил службу.Но иногда, под настроение, всё же мог поведать своим кое-что из военной поры.Вот одна, пожалуй, самая необычная из его историй.Дед механиком-водителем был.Случилась как-то в его части передышка. Расположились в глухомани, где-то на западной Украине. Несколько спокойных дней провели. Ни немцев, ни пособников их – никого в ту пору встретить не довелось.С домом связь давно потеряли. Тревожились, конечно, от такой неизвестности. И когда выдавалась свободная минутка – только о родне и вспоминали. Рассказывали друг дружке истории из прошлой мирной жизни, гадали, как там сейчас близкие, где…У многих семьи в тыл отправили, по стране раскидали…О будущем не думали, прогнозов не строили. Только одного ждали – окончания войны и встречи с родными.Так вот. Вечерело. Отужинали все и теперь кто чем занимался. Кто подрёмывал, кто дело себе нашёл – профилактику технике наводил, ещё по мелочи что-то…И вдруг, откуда ни возьмись - старуха. Крошечного росточку, какие-то многослойные одёжки на ней, из-под платка чуть глаза виднеются. Стала и смотрит молчком. А взгляд колючий. Пронизывающий такой. Не по себе от него деду сделалось. Но подвинулся, пригласил – мол, садись, бабуля, попробуй солдатской каши. Сбегал к дежурному. Принёс ей порцию.Она взяла, понюхала. После присела на землю, добыла из-под одёжек своих деревянную ложку и медленно стала есть.И всё - молчком. Не расспрашивала откуда они, новостями не интересовалась, про себя не говорила. Не попросила ни о чем даже.Так и сидели. Кто-то тихонько песню завёл, кто-то переговаривался в полголоса.А бабка кашу доела, достала тряпицу, протёрла котелок начисто и протягивает деду.Он в тот момент о семье задумался - переживал сильно, не знал, куда бабушку с детьми вывезли. Принял машинально плошку, взглянул и обмер!В посудине той, на донышке, будто окошко засветилось, а в нём вроде изображения проступило. Деревья мелькнули. После – крупно - лукошко берестяное, земляникой доверху наполненное. И тут же – бабушка! Подняла лукошко и по тропке пошла медленно… А потом повернулась, на деда взглянула и улыбается!И пропала картинка...Дед вскочил, к бабке сунулся – расспросить про чудо это.Только нет её. Когда успела уйти? Ведь всего минута прошла, не более. Он к остальным – куда бабка делась? В какую сторону ушла?- Какая бабка? - спрашивают.И ведь видели все её поначалу. Дежурный для неё кашу набирал. А теперь смотрят на деда, как на помешанного, и одно твердят – не было здесь никакой бабки, что выдумываешь.Он котелок показывает, вот, мол, отсюда она кашу ела. Тут уж все открыто ржать начали – хорошее доказательство привёл, таких доказательств немытых вон сколько - целая гора выстроилась.И ведь не сон. Не галлюцинация! Реальная бабка была! Только что вот тут, рядышком, кашу жевала!Так и не добился ничего дед. Но подуспокоился, как ни странно. Вера в нём откуда-то появилась, что всё с родными в порядке.А котелок тот он с войны привёз. Как воспоминание о странном случае, произошедшем в его жизни.Автор - канал Про страшное.

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