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Истории из жизни

Знакомство на "Мамбе"

Я самый обыкновенный парень 28 лет от роду. 2 года тому назад сидел я дома и, как обычно, зависал в интернете. Смотрю – приходит мне сообщение в аккаунте на Мамбе (был у меня акк с фейкоименем и без фотки, завел, чтоб изредка проституток выцеплять). Вообще, парни, зарегистрированные на Мамбе, знают, как ничтожны шансы, что тебе напишет первой приличная девушка (ну, если ты, конечно, не Джонни Депп с 5-комнатной квартирой на Тверской): чтобы проверить, заведите женский фейкоакк и удивитесь количеству пишущих вам извращенцев.

А тут на тебе – присылает мне сообщение девушка лет 25, не красавица, а так, крепкий середнячок, судя по единственной фотке (причем фотка – просто портрет на белом фоне, типа как на паспорт). Привет-привет, слово за слово – договорились встретиться вечером.

В условленный час подъезжаю я на своем немецком некроведре 1990 года выпуска к условленному месту, встречаю ее, уже ждет – не сказать чтоб прям красивая, но симпатичная брюнетка с идеально гладкой белой кожей (прям как фарфор). Зашли в кафе, она заказала красное вино, я – кофе (т.к. за рулем).

Общались, но петросянил в основном я, а она в основном улыбалась и отвечала односложно. К слову сказать, пришла она на свидание «порожняком» - ни сумочки, ни кошелька, ни даже мобильного телефона: на это я обратил внимание, когда пришло время платить (я, начитавшись сайтов по пикапу, хотел предъявить ей половину счета, но она улыбнулась так, не то чтоб виновато, а отстраненно, глядя куда-то мимо меня «У меня денег нет..»).

Под конец наших посиделок я расхрабрился, стал под столом ее за руки брать, потом на коленку руку положил. Не увидев сопротивления, продвинулся чуть выше – в ответ та же загадочная улыбка куда-то в сторону. Ну, думаю, надо вести бабу. А жил я на тот момент временно с родителями, поэтому домой к себе не вариант. Спрашиваю: «Есть у тебя дома кто?». Улыбается: «У меня дома все».

Ок, сели в машину, я поехал из города (в лесополосе хотел ее того-этого, благо, темно уже на улице), слежу искоса за ее реакцией – только смотрит вперед на дорогу и улыбается. Выехали из города, проезжаем мимо кладбища (а у нас это - самое крупное кладбище Мухосранска, там можно по аллеям на машине проехать даже). Она показывает – «давай туда», смотрит на меня и улыбается (кстати, в свете приборки она мне тогда показалось жутко какой красивой – блестящие глаза, белые зубы, вьющиеся черные локоны...). Ну, думаю, телка экстрима захотела (может быть, она гот или еще кто?), ок, тоже экспиренс своего рода. Сворачиваю к кладбищу, проезжаем вглубь, глушу мотор. Смотрю на нее – она смотрит перед собой и улыбается. Опускаю ее сиденье, перелажу, ложусь сверху. Начинаю трогать бедра, грудь, целовать шею – реакции никакой, только приобняла еле-еле за шею, как будто просто так положено, ради формальности. На секунду поворачиваю голову и смотрю в окно – и тут меня пронзает ЖИВОТНЫЙ УЖАС: в свете луны с эмалированной таблички на надгробии на меня смотрит ОНА. Могила заброшенная, неухоженная, даты на памятнике – 1963-1989. Стараясь не паниковать, перевожу взгляд на нее - она смотрит на меня серьезно, прямо мне в глаза. Уже потом я поймал себя на мысли, что не чувствовал на лице ее дыхания, хотя мы были, что называется, «нос к носу».

Перелажу обратно на свое сиденье, завожу мотор, краем глаза замечаю – смотрит на меня неотрывно и внимательно, без улыбки, повернув голову. Бормочу что-то вроде «ну раз ты не хочешь...», выезжаю с кладбища. По спине холодный пот, пальцы дрожат как от тока, а она все смотрит, не отводя глаз. Отвожу ее на место, где мы встретились, говорю: «Пока». Она молча выходит из машины.

Приехав домой, выпил коньяка и, успокоившись, начал убеждать себя, что это просто жутковатое совпадение, а девушка – просто немного странная. И все бы ничего, если бы в течение следующей недели мне не снился один и тот же сон: в моей комнате стоит пустой гроб на табуретках, а в изголовье гроба стоит ОНА и внимательно серьезно смотрит. На ней свадебное платье, но без фаты. Дневной свет из окон заливает комнату, но за ее спиной, в коридоре, черный мрак, виднеются только очертания красной крышки гроба, прислоненной к входной двери. В комнате царит звенящая тишина

Посоветовавшись со священником, хотя до этого в церковь принципиально не ходил, купил букет из 8 роз и положил на ту могилу.

Больше та девушка мне не снилась.

Автор неизвестен.
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Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:01
Сегодня, 06:00 by курилка-дурилкаПросмотров: 306Комментарии: 5
+6

Ключевые слова: Кладбище призрак сайт знакомств встреча девушка

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 06:45
+3
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1696|-2)
Публикаций: 99
Комментариев: 6 002
Ну, плюс только за старания журналиста. Мерзкий осадок от истории
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#2 написал: LudaM
Сегодня, 07:45
0
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Репутация: (91|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 838
Цитата: зелёное яблочко
Мерзкий осадок от истории


Почему ? Если не затруднит - поделитесь, пожалуйста. Интересно услышать Ваше мнение
Зарегистрирован: 27.09.2015
  
#3 написал: Talisha
Сегодня, 09:40
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1655|0)
Публикаций: 70
Комментариев: 4 295
Цитата: зелёное яблочко
Ну, плюс только за старания журналиста. Мерзкий осадок от истории

и у меня
Цитата: LudaM
Цитата: зелёное яблочко
Мерзкий осадок от истории

Почему ? Если не затруднит - поделитесь, пожалуйста. Интересно услышать Ваше мнение

разве ж не понятно? Сама ситуация какая-то потребительская, плюс ради "того-этого" на кладбище свернул охотно, ничего человеческого нет в этом парне ради того,чтоб вдуть.
Зарегистрирован: 18.05.2015
            
#4 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 10:22
+2
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1696|-2)
Публикаций: 99
Комментариев: 6 002
Цитата: Talisha
Сама ситуация какая-то потребительская, плюс ради "того-этого" на кладбище свернул охотно, ничего человеческого нет в этом парне ради того,чтоб вдуть.

И таких, увы, большинство. Как выгребная яма всё это

Цитата: Talisha
того-этого"

В источнике даже не просто того- этого)))
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#5 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 11:48
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2836|-1)
Публикаций: 98
Комментариев: 6 051
Мало ему того этого, он ещё фиминисткие сайты почитывает, чтобы платить пополам.
Провокационная история. Наверное много таких и парней и девушек. Плюс
Зарегистрирован: 10.08.2013
               
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