Знакомство на "Мамбе"

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:01

курилка-дурилка Просмотров: 306 Комментарии: 5 +6 Сегодня, 06:00 by

Я самый обыкновенный парень 28 лет от роду. 2 года тому назад сидел я дома и, как обычно, зависал в интернете. Смотрю – приходит мне сообщение в аккаунте на Мамбе (был у меня акк с фейкоименем и без фотки, завел, чтоб изредка проституток выцеплять). Вообще, парни, зарегистрированные на Мамбе, знают, как ничтожны шансы, что тебе напишет первой приличная девушка (ну, если ты, конечно, не Джонни Депп с 5-комнатной квартирой на Тверской): чтобы проверить, заведите женский фейкоакк и удивитесь количеству пишущих вам извращенцев.А тут на тебе – присылает мне сообщение девушка лет 25, не красавица, а так, крепкий середнячок, судя по единственной фотке (причем фотка – просто портрет на белом фоне, типа как на паспорт). Привет-привет, слово за слово – договорились встретиться вечером.В условленный час подъезжаю я на своем немецком некроведре 1990 года выпуска к условленному месту, встречаю ее, уже ждет – не сказать чтоб прям красивая, но симпатичная брюнетка с идеально гладкой белой кожей (прям как фарфор). Зашли в кафе, она заказала красное вино, я – кофе (т.к. за рулем).Общались, но петросянил в основном я, а она в основном улыбалась и отвечала односложно. К слову сказать, пришла она на свидание «порожняком» - ни сумочки, ни кошелька, ни даже мобильного телефона: на это я обратил внимание, когда пришло время платить (я, начитавшись сайтов по пикапу, хотел предъявить ей половину счета, но она улыбнулась так, не то чтоб виновато, а отстраненно, глядя куда-то мимо меня «У меня денег нет..»).Под конец наших посиделок я расхрабрился, стал под столом ее за руки брать, потом на коленку руку положил. Не увидев сопротивления, продвинулся чуть выше – в ответ та же загадочная улыбка куда-то в сторону. Ну, думаю, надо вести бабу. А жил я на тот момент временно с родителями, поэтому домой к себе не вариант. Спрашиваю: «Есть у тебя дома кто?». Улыбается: «У меня дома все».Ок, сели в машину, я поехал из города (в лесополосе хотел ее того-этого, благо, темно уже на улице), слежу искоса за ее реакцией – только смотрит вперед на дорогу и улыбается. Выехали из города, проезжаем мимо кладбища (а у нас это - самое крупное кладбище Мухосранска, там можно по аллеям на машине проехать даже). Она показывает – «давай туда», смотрит на меня и улыбается (кстати, в свете приборки она мне тогда показалось жутко какой красивой – блестящие глаза, белые зубы, вьющиеся черные локоны...). Ну, думаю, телка экстрима захотела (может быть, она гот или еще кто?), ок, тоже экспиренс своего рода. Сворачиваю к кладбищу, проезжаем вглубь, глушу мотор. Смотрю на нее – она смотрит перед собой и улыбается. Опускаю ее сиденье, перелажу, ложусь сверху. Начинаю трогать бедра, грудь, целовать шею – реакции никакой, только приобняла еле-еле за шею, как будто просто так положено, ради формальности. На секунду поворачиваю голову и смотрю в окно – и тут меня пронзает ЖИВОТНЫЙ УЖАС: в свете луны с эмалированной таблички на надгробии на меня смотрит ОНА. Могила заброшенная, неухоженная, даты на памятнике – 1963-1989. Стараясь не паниковать, перевожу взгляд на нее - она смотрит на меня серьезно, прямо мне в глаза. Уже потом я поймал себя на мысли, что не чувствовал на лице ее дыхания, хотя мы были, что называется, «нос к носу».Перелажу обратно на свое сиденье, завожу мотор, краем глаза замечаю – смотрит на меня неотрывно и внимательно, без улыбки, повернув голову. Бормочу что-то вроде «ну раз ты не хочешь...», выезжаю с кладбища. По спине холодный пот, пальцы дрожат как от тока, а она все смотрит, не отводя глаз. Отвожу ее на место, где мы встретились, говорю: «Пока». Она молча выходит из машины.Приехав домой, выпил коньяка и, успокоившись, начал убеждать себя, что это просто жутковатое совпадение, а девушка – просто немного странная. И все бы ничего, если бы в течение следующей недели мне не снился один и тот же сон: в моей комнате стоит пустой гроб на табуретках, а в изголовье гроба стоит ОНА и внимательно серьезно смотрит. На ней свадебное платье, но без фаты. Дневной свет из окон заливает комнату, но за ее спиной, в коридоре, черный мрак, виднеются только очертания красной крышки гроба, прислоненной к входной двери. В комнате царит звенящая тишинаПосоветовавшись со священником, хотя до этого в церковь принципиально не ходил, купил букет из 8 роз и положил на ту могилу.Больше та девушка мне не снилась.Автор неизвестен.

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