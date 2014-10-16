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Истории из жизни

Домовой выгнал из дома

Конец 1990-х. Закончила ВУЗ в областном центре, вернулась к родителям в небольшой городок, т.к. в области, конечно, таких специалистов, как я, без опыта, было много, а рабочих мест - минимально. Спасибо родителям, устроили в городке на работу хорошую.

Выходной день, вздремнулось мне что-то, заснула перед телевизором. Комната моя маленькая: диван, комод с телевизором, стол с компьютером. Всегда дверь закрывала за собой (не на ключ), но даже ночью, в глубоком сне, просыпалась, если кто-то заходил в комнату. То есть сон очень чуткий - до сих пор так.

Так вот, проснулась ближе к вечеру - мама позвала ужинать. Сижу на диване, в себя прихожу после сна. И вдруг - резкий удар в лицо, да такой силы, что голова отлетела назад и стукнулась о стену.

Пытаюсь понять, кто ударил - никого нет, дверь в комнату закрыта. Немного времени приходила в себя, пошла ужинать, никому не рассказывала.

Даже по прошествии 10 лет спала плохо я в родительской квартире - постоянно меня кто-то пугал, по коридору ходил, звоночками гремел (то ли сон, то ли явь). Боялась сама оставаться на ночь.

Через месяц после удара в лицо предложили работу в областном центре. Долго обдумывала, согласилась, переехала навсегда. Через год отец (дай Бог ему здоровья) купил мне там квартиру. Сплю в ней как младенец.

Слышала, если домовой бьет - это к отъезду из дома. Наверное, еще и сопроводил меня - очень мне в этой квартире уютно, не страшно. Даже мужа завела. И котов.


Новость отредактировал Elfin - 4-05-2020, 06:14
4-05-2020, 06:14 by LanassПросмотров: 1 953Комментарии: 23
+26

Ключевые слова: Домовой квартира комната родители работа переезд авторская история

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Комментарии

#1 написал: daytaler
4 мая 2020 09:28
-1
Группа: Посетители
Репутация: (33|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 912
Бьет – значит любит!
Зарегистрирован: 16.10.2014
  
#2 написал: Jako tako
4 мая 2020 10:10
+2
Группа: Посетители
Репутация: (24|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 226
Понравилось! Плюс.
Зарегистрирован: 14.09.2019
#3 написал: Talisha
4 мая 2020 11:00
0
Группа: Посетители
Репутация: (1650|0)
Публикаций: 70
Комментариев: 4 285
Это ж как надо досадить было домовому, чтоб он вот таким образом "выпроваживал"!
Зарегистрирован: 18.05.2015
            
#4 написал: Barbelo
4 мая 2020 19:26
+2
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 131
Нервный какой-то домовой, попался.+
Зарегистрирован: 29.10.2019
#5 написал: верю-не верю
4 мая 2020 22:35
+1
Группа: Посетители
Репутация: (18|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 602
Слышала что-то подобное, но даже не могла предположить, что удар может быть таким сильным.
ogo Ого! Вот это постарался. Дал понять, что нечего засиживаться у Папки с Мамкой, пора свою жизнь налаживать, самостоятельную. И врезал от души, чтоб не сомневалась.
Зарегистрирован: 17.05.2019
 
#6 написал: зелёное яблочко
4 мая 2020 22:39
+4
Группа: Комментаторы
Репутация: (1694|-2)
Публикаций: 95
Комментариев: 5 982
Прикол. Но может это такое резкое и непроизвольное сокращение мышц.
Но ещё прикольнее уровнять мужа и котов, и «завести» их
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#7 написал: Сергей Скептик
4 мая 2020 23:04
+2
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 72
Цитата: Barbelo
Нервный какой-то домовой, попался.+


Не то что нервный, а вообще неадекват – девушку в голову бить. Видимо, и среди них попадаются алкаши, нарики и прочие антисоциальные сущности, позорящие славную нацию домовых smeh

"Даже мужа завела. И котов."

Не забывайте выгуливать и вовремя делайте прививки от бешенства. И да, без намордника из дому не выпускайте, карантин, как-никак mask

А в целом, история понравилась! Плюс.
Зарегистрирован: 24.10.2019
#8 написал: daytaler
Вчера, 00:46
-3
Группа: Посетители
Репутация: (33|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 912
Цитата: зелёное яблочко
Но ещё прикольнее уровнять мужа и котов, и «завести» их

Вот видите, видите, я же писал, что система проговаривается.Женщины современности не знают, что такое любить мужчину.Нас заводят как зверушек, так эти зверушки еще и работают, как в цирке.
Зарегистрирован: 16.10.2014
  
#9 написал: Lanass
Вчера, 00:54
+3
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 10
Цитата: daytaler
Цитата: зелёное яблочко
Но ещё прикольнее уровнять мужа и котов, и «завести» их

Вот видите, видите, я же писал, что система проговаривается.Женщины современности не знают, что такое любить мужчину.Нас заводят как зверушек, так эти зверушки еще и работают, как в цирке.

Да ладно Вам, мы вас любим и заботимся о вас, кормим вкусняшками, гладим по шерстке)))
Зарегистрирован: 7.04.2019
#10 написал: Tigger power
Вчера, 00:56
+2
Группа: Модераторы
Репутация: (2385|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 224
Цитата: daytaler
Нас заводят как зверушек, так эти зверушки еще и работают, как в цирке.

Так не заводитесь как зверушки, кто ж заставляет?))
Суровый домовой, лучше бы придушил немного) Про примету тоже слышала +
Зарегистрирован: 9.12.2016
          
#11 написал: Lanass
Вчера, 01:07
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 10
Цитата: Tigger power
Цитата: daytaler
Нас заводят как зверушек, так эти зверушки еще и работают, как в цирке.

Так не заводитесь как зверушки, кто ж заставляет?))
Суровый домовой, лучше бы придушил немного) Про примету тоже слышала +

Вот спасибо))) Мне и удара хватило - так головой о стену треснулась, что до сих пор вздрагиваю
Зарегистрирован: 7.04.2019
#12 написал: daytaler
Вчера, 01:26
-2
Группа: Посетители
Репутация: (33|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 912
Цитата: Tigger power
Цитата: daytaler
Нас заводят как зверушек, так эти зверушки еще и работают, как в цирке.

Так не заводитесь как зверушки, кто ж заставляет?))
Суровый домовой, лучше бы придушил немного) Про примету тоже слышала +

- Я (домовой), Tigger power, - начал он наконец говорить, - на должность поступил.
Вчера апатичных женщин душили-душили, душили-душили, душили-душили, душили-душили...
Зарегистрирован: 16.10.2014
  
#13 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 05:06
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (3116|-1)
Публикаций: 2 140
Комментариев: 12 364
smeh хорошая примета, кулаком по лицу.....с переездом в скором времени значит.))))) +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                 
#14 написал: Arhip
Вчера, 05:53
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1324|0)
Публикаций: 64
Комментариев: 1 286
И вдруг - резкий удар в лицо, да такой силы, что голова отлетела назад и стукнулась о стену.

Представил себе эту картину. Жесть.
Зарегистрирован: 29.08.2017
     
#15 написал: зелёное яблочко
Вчера, 08:26
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (1694|-2)
Публикаций: 95
Комментариев: 5 982
Цитата: daytaler
Вот видите, видите, я же писал, что система проговаривается.Женщины современности не знают, что такое любить мужчину.Нас заводят как зверушек, так эти зверушки еще и работают, как в цирке

Какие же вы бедные, бедные, несчастные. Рыдаю. Никакой силы воли, как телята на аркане
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#16 написал: daytaler
Вчера, 11:19
-1
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Репутация: (33|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 912
Цитата: зелёное яблочко
Никакой силы воли

Так, а кто же обезволивает?Вы же женщины и вносите программу в сознание, на безропотное подчинение.
Потому и нет союзов между парами, а сплошные браки.
Зарегистрирован: 16.10.2014
  
#17 написал: daytaler
Вчера, 11:39
-2
Группа: Посетители
Репутация: (33|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 912
Выходит домовой с клыком во рту и ножом за поясом. «Возвращайся немедленно в свой ВУЗ в областном центре, – угрожающе говорит он Lanass, – сиди там тише воды, ниже травы и ни о какой родительской квартире и не мечтай!»Домовой выводит Lanass на лестницу, бросает вниз её чемодан и спускает по ступенькам её самую.
Переводя дух от ужаса, Lanass сидит на одной из лестничных площадок. Мимо неё проходит гражданка зелёное яблочко, спрашивает, где квартира №...
Зарегистрирован: 16.10.2014
  
#18 написал: LudaM
Вчера, 13:20
0
Группа: Посетители
Репутация: (89|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 835
Цитата: daytaler
Бьет – значит любит!


smile в точку )
А вообще интересная история. Сколько я мест жительства сменила неожиданно, но никогда никто не бил и не душил ))
Зарегистрирован: 27.09.2015
  
#19 написал: vikki z
Вчера, 13:37
0
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 61
Домовой сделал харакири?ну так себе приятного мало. За историю плюс +
Зарегистрирован: 21.01.2020
#20 написал: Talisha
Вчера, 14:07
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1650|0)
Публикаций: 70
Комментариев: 4 285
Цитата: daytaler
Цитата: зелёное яблочко
Никакой силы воли

Так, а кто же обезволивает?Вы же женщины и вносите программу в сознание, на безропотное подчинение.
Потому и нет союзов между парами, а сплошные браки.

а мужчины какие программы вносят? Может быть пора самому каждому выбрать, что будет в его сознании, а что нет, а не "обезволиваться" добровольно? Не люди, а куклы какие-то:))))
Зарегистрирован: 18.05.2015
            
#21 написал: зелёное яблочко
Вчера, 17:10
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (1694|-2)
Публикаций: 95
Комментариев: 5 982
Цитата: Talisha
люди, а куклы какие-то:))

Марионетки stuck_out_tongue_closed_eyes . И не стыдятся сознатся
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#22 написал: Сергей Скептик
Вчера, 23:02
0
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 72
Цитата: LudaM
Цитата: daytaler
Бьет – значит любит!


smile в точку )
А вообще интересная история. Сколько я мест жительства сменила неожиданно, но никогда никто не бил и не душил ))


Конечно, бьет – значит любит... В том смысле, что любит бить. Не любил бы бить – так и не бил бы.

Не стоит оправдывать насилие.
Зарегистрирован: 24.10.2019
#23 написал: daytaler
Сегодня, 00:09
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Репутация: (33|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 912
Цитата: Talisha

а мужчины какие программы вносят?

Детская психология охватывает процесс развития ребенка от рождения до семи лет.Развитие личности организовывается при помощи бесед и косвенных (проективных) методов.Они основаны на проекции — это перенесения на ребенка своих собственных потребностей отношений и качеств.Ребенок посмотрев на поведение взрослых в доме, копирует модель поведения, так еще после увиденного, ребенок в своем сознании утверждает данную модель поведения как норму.Детская психика формирует эскиз логический действий, который в дальнейшем будет, как основополагающий образец при коммуникации с остальными членами общества.Я видел, как у меня во дворе, дети играли в бар, насобирав пустых бутылок с под пива и водки, да насыпав в них песок, они пересыпали его в пустые стаканчики, и имитировали действия и разговоры взрослых.

Цитата: зелёное яблочко
Марионетки

Не все, а те, кто отказывается изучать вербализацию посредством коммуникации.
Зарегистрирован: 16.10.2014
  
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