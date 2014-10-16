Домовой выгнал из дома

Новость отредактировал Elfin - 4-05-2020, 06:14

Lanass Просмотров: 1 953 Комментарии: 23 +26 4-05-2020, 06:14 by

Конец 1990-х. Закончила ВУЗ в областном центре, вернулась к родителям в небольшой городок, т.к. в области, конечно, таких специалистов, как я, без опыта, было много, а рабочих мест - минимально. Спасибо родителям, устроили в городке на работу хорошую.Выходной день, вздремнулось мне что-то, заснула перед телевизором. Комната моя маленькая: диван, комод с телевизором, стол с компьютером. Всегда дверь закрывала за собой (не на ключ), но даже ночью, в глубоком сне, просыпалась, если кто-то заходил в комнату. То есть сон очень чуткий - до сих пор так.Так вот, проснулась ближе к вечеру - мама позвала ужинать. Сижу на диване, в себя прихожу после сна. И вдруг - резкий удар в лицо, да такой силы, что голова отлетела назад и стукнулась о стену.Пытаюсь понять, кто ударил - никого нет, дверь в комнату закрыта. Немного времени приходила в себя, пошла ужинать, никому не рассказывала.Даже по прошествии 10 лет спала плохо я в родительской квартире - постоянно меня кто-то пугал, по коридору ходил, звоночками гремел (то ли сон, то ли явь). Боялась сама оставаться на ночь.Через месяц после удара в лицо предложили работу в областном центре. Долго обдумывала, согласилась, переехала навсегда. Через год отец (дай Бог ему здоровья) купил мне там квартиру. Сплю в ней как младенец.Слышала, если домовой бьет - это к отъезду из дома. Наверное, еще и сопроводил меня - очень мне в этой квартире уютно, не страшно. Даже мужа завела. И котов.

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